به گزارش موسسه Counterpoint Research، هواوی توانست با گذر از سامسونگ، بزرگ‌ترین سازنده گوشی هوشمند جهان در ماه آوریل (۱۳ فروردین-۱۱اردیبهشت) شود.

در سال ۲۰۱۶، هواوی از برنامه بلند مدت خود برای تبدیل شدن به بزرگ‌ترین تولید کننده گوشی هوشمند در جهان پرده برداشت. این شرکت اعلام کرد برای پشت سر گذاشتن اپل و سامسونگ، تنها به ۵ سال زمان نیاز دارد و اتفاقا در سال ۲۰۱۸ با گذر از اپل به بخش بزرگی از خواسته‌های خود دست پیدا کرد.

در همان زمان بود که غول چینی اعلام کرد در سال ۲۰۲۰، سامسونگ دیگر بزرگ‌ترین سازنده گوشی هوشمند دنیا نخواهد بود اما در همین حین توسط دولت ترامپ تحریم شد تا رسیدن به آنچه که در سر داشت سخت‌تر از همیشه شود.

اما هواوی هیچوقت دست از تلاش برنداشت و به ساخت گوشی‌های هوشمند با کیفیت ادامه داد و اکنون با توجه به گزارشات جدید، ظاهرا این شرکت چینی، هرچند احتمالا برای مدت زمان کوتاه، اما توانست سامسونگ را پشت سر بگذارد.

فروش گوشی‌های هواوی به دلیل تحریم آمریکا و در نتیجه عدم بهره‌مندی از برنامه‌ها و سرویس گوگل در اروپا کاهش یافت و بعد از مدتی هم شیوع ویروس کرونا وضعیت کلی بازار گوشی‌های هوشمند را آشفته کرد.

اما با این حال، به گزارش موسسه Counterpoint Research، هواوی توانست در ماه آوریل (۱۳ فروردین-۱۱ اردیبهشت) با در اختیار داشتن ۲۱.۴ درصد از سهم بازار، بزرگ‌ترین فروشنده گوشی هوشمند در جهان شود.

بیشتر بخوانید: میانگین قیمت گوشی‌های سامسونگ به بیشترین رقم در ۶ سال گذشته رسید

یکی از بزرگ‌ترین دلایلی که هواوی را به این جایگاه رساند، درخشش بی سابقه آن در کشور چین بود. جایی که مدت زمان زیادی است دسترسی به سرویس‌های گوگل امکان پذیر نیست و لذا تحریم جدید آمریکا تفاوت خاصی در وضعیت بازار آن ایجاد نکرد.

سامسونگ اما به خاطر قوانین شدید قرنطینه در هندوستان و اروپا، به شدت از لحاظ فروش آسیب دید، در حالی که بازار چین در ماه آوریل تقریبا در حال بازگشت به شرایط خوب خود بود. غول کره‌ای در ماه یاد شده، ۱۹.۱ درصد از سهم بازار را در اختیار گرفت که این میزان به نسبت آمار این شرکت در ماه مارس، ۲۹ درصد افت داشت.

موسسه Counterpoint Research همچنین در گزارشات خود به این نکته نیز اشاره کرد که آمار فروش گوشی‌های سری اس ۲۰ سامسونگ به نسبت پرچم‌داران سری اس ۱۰ افت قابل توجهی داشت.

متاسفانه آمار دقیق فروش این گوشی‌ها مشخص نشد اما گزارشاتی که از گذشته منتشر شده بود، از کاهش ۳۰ درصدی فروش گوشی‌های جدید سامسونگ به نسبت قبل حکایت داشت.

بیشتر بخوانید: با ۱۰۰ اپلیکیشن محبوب‌ و سازگار با HMS آشنا شوید

در مجموع در ماه آوریل، یعنی در بازه زمانی ۱۳ فروردین تا ۱۱ اردیبهشت، ۶۹.۳۷ میلیون گوشی هوشمند در سرتاسر جهان به فروش رسید که افت سالانه ۴۱ درصدی را نشان می‌دهد. البته این کاهش فروش تا حد زیادی به خاطر شیوع ویروس کرونا بوده و انتظار می‌رود بعد از اتمام آن، وضعیت بازار نیز به حالت قبل برگردد.

هنوز گزارشی در این رابطه که هواوی چه میزان گوشی هوشمند در ماه می (۱۲ اردیبهشت-۱۱ خرداد) به فروش رسانده منتشر نشده اما این شرکت می‌تواند فصل دوم سال جاری را هم به عنوان بزرگ‌ترین سازنده گوشی هوشمند به اتمام برساند.

اگرچه بازار چین در حال بازگشت به حالت عادی است اما در همین حین میزان تقاضا در اروپا، آمریکای شمالی و هندوستان بسیار پایین آمده. این در حالی است که بازارهای یاد شده برای سامسونگ بسیار حائز اهمیت هستند و به همین خاطر احتمالا هواوی می‌تواند از شرایط پیش آمده به نفع خود استفاده کند.

پیش‌بینی می‌شود با گذر از دوره بیماری و بازگشت بازارهای بزرگ به شرایط عادی، بار دیگر سامسونگ به صدر جدول برگردد چون هواوی به خطر فشار آمریکا، نه تنها از طرف گوگل بلکه از طرف شرکت‌های سازنده چیپ هم تحریم شده و در شرایط بسیار بدی قرار دارد.

بیشتر بخوانید: نبود سرویس‌های گوگل در گوشی‌های HMS هواوی برای ایرانیان چقدر اهمیت دارد؟

منبع: phonearena

The post هواوی با گذر از سامسونگ، بزرگ‌ترین سازنده گوشی هوشمند جهان در ماه آوریل شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala