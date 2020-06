با توجه به توییت Zac Bowden، سردبیر وب‌سایت Windows Central، ظاهرا مایکروسافت قصد دارد گوشی تاشو سرفیس دو را زودتر از موعد و در ماه جولای (۱۱ تیر – ۱۰ مرداد) راهی بازار کند.

بعد از شیوع ویروس کرونا، برنامه بسیاری از شرکت‌های فعال در زمینه فناوری با مشکل مواجه شد که مایکروسافت نیز بخشی از آن‌ها بود. برخی‌ها گمان می‌کردند بعد از تعویق اجباری زمان انتشار ویندوز ۱۰X، گوشی تاشو سرفیس دو نیز به همین زودی راهی بازار نمی‌شود اما با توجه به گزارش جدید ظاهرا مایکروسافت حتی جلوتر از برنامه‌های خود قرار دارد.

Zac Bowden در توییت خود نوشت:

به من گفته شده مایکروسافت سرفیس دو را قبل از گلکسی فولد ۲ معرفی می‌کند. این یعنی قبل از ۵ آگوست (۱۵ مرداد). اگر برنامه تغییر نکند، سرفیس دو احتمالا کمتر از دو ماه دیگر باید وارد بازار شود.

گفته می‌شود سامسونگ قصد ندارد به خاطر ویروس کرونا برنامه عرضه گوشی‌های خود را تغییر دهد و پرچم‌داران سری نوت ۲۰ طبق سیاست گذشته غول کره‌ای در ماه آگوست و در روز پنجم آن (۱۵ مرداد) راهی بازار خواهند شد.

در کنار این گوشی‌ها، گلکسی فولد ۲ هم معرفی می‌شود و اگر مایکروسافت قصد داشته باشد زودتر از این تاریخ سرفیس دو را معرفی کند، یعنی یا این اتفاق باید در بازه زمانی ۱ تا ۵ آگوست رخ دهد و یا در ماه جولای، که ماه بعدی میلادی است.

متاسفانه مایکروسافت نه تنها هنوز این حرف را تایید نکرده بلکه حتی تاریخی را هم برای معرفی از محصول جدید خود مشخص نکرد. بنابراین فعلا نمی‌توانیم در رابطه با صحت این خبر با قاطعیت صحبت کنیم. اما اگر این خبر درست باشد، برای تبلیغات هم شده باید تا یکی دو هفته دیگر شاهد انتشار خبرها، تصاویر و مواردی از این دست از سوی مایکروسافت باشیم.

پیش از این هم وب‌سایت Windows Central به عرضه زودتر از موعد این گوشی اشاره کرده بود و در آن زمان نیز واکنشی از سوی مایکروسافت شاهد نبودیم. به همین خاطر باید منتظر بمانیم ببینیم در هفته‌های آتی چه پیش خواهد آمد.

منبع: gsmarena

