اگرچه سامسونگ دیسپلی هنوز هم بزرگ‌ترین تولید کننده نمایشگرهای OLED در دنیا به شمار می‌رود،‌ اما ظاهرا سامسونگ قصد دارد برای تامین نمایشگر گلکسی M41 از شرکت‌های خارجی کمک بگیرد.

نمایشگرهای ساخت سامسونگ دیسپلی اکنون در گوشی‌ها، ساعت‌های هوشمند، تبلت‌ها و بسیاری از گجت‌های دیگر مورد استفاده قرار گرفته‌اند که بخش اعظمی از این سفارشات برای شرکت سامسونگ الکترونیکس است.

البته اپل هم در سال‌های اخیر سفارشات بسیار زیادی را به سامسونگ دیسپلی ارسال کرده ولی جالب است بدانید اکنون خود سامسونگ قرار است در گوشی جدید خود که با نام گلکسی M41 شناخته می‌شود، از نمایشگر OLED ساخت شرکت China Star Optoelectronics Technology (به اختصار CSOT) استفاده کند. (این شرکت تحت نظر TCL فعالیت می‌کند).

البته سامسونگ به عنوان یک جایگزین احتمالی برای CSOT، نیم نگاهی هم به شرکت BOE (شرکت فعال در زمینه ساخت نمایشگر) دارد. هرچند این اتفاق بعید به نظر می‌رسد اما شاید غول کره‌ای در پرچم‌دارهای آینده خود هم از نمایشگرهای ساخت شرکت‌های خارجی استفاده کند.

CSOT به عنوان تولید کننده نمایشگرهای OLED، در ساخت نمایشگر گوشی‌های می ۱۰ و موتورولا Edge، با شیائومی و موتورولا وارد همکاری شد و خب سامسونگ الکترونیکس هم در انتخاب قطعات سخت‌افزاری گوشی‌های خود آزاد است. همانطور که در برخی از گوشی‌های این شرکت پردازنده‌های غیر اگزینوس را شاهد هستیم.

اوایل امسال رندرهایی را از گوشی گلکسی M41 مشاهده کردیم که نمایشگر تخت، دوربین حفره‌ای و حسگر اثر انگشت تعبیه شده در پنل پشتی آن را به نمایش می‌گذاشت. از آن زمان به بعد خبرهای زیادی در رابطه با این محصول نشنیدیم تا اینکه امروز در رابطه با نمایشگر آن چنین ادعایی مطرح شده.

برای مطلع شدن از صحت این خبر باید منتظر بمانیم ببینیم در آینده چه خبرهایی پیرامون این محصول منتشر می‌شود. به نظر شما آیا گلکسی M41 اولین گوشی سامسونگ خواهد بود که به نمایشگر OLED ساخت شرکتی دیگر مجهز می‌شود؟

