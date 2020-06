به نظر می‌رسد دولت ایالات متحده آمریکا در حال اصلاح تحریم‌های خود علیه هواوی است. اگرچه دولت آمریکا از مواضع خود عقب‌نشینی نکرده ولی حالا شرکت‌های آمریکایی به لطف یک معافیت جزئی می‌توانند در زمینه‌ی استاندارد های ۵G با هواوی همکاری کنند.

در بیانیه‌ای که وزارت بازرگانی آمریکا منتشر کرده آمده: «ایالات متحده رهبری در نوآوری جهانی را واگذار نمی‌کند. این دپارتمان متعهد به حفاظت از امنیت ملی و منافع سیاست خارجی آمریکا از طریق تشویق صنعت این کشور به تعامل کامل و حمایت از فناوری‌های آمریکایی برای تبدیل شدن به استانداردهای بین‌المللی است.»

بر اساس این گزارش، وزارت بازرگانی و دیگر نهادها این تغییر در قانون را امضا کرده‌اند ولی هنوز به‌صورت رسمی ابلاغ نشده است. از تحریم‌های آمریکا علیه هواوی کمی بیش از یک سال می‌گذرد که طبق این تحریم‌ها، شرکت‌های آمریکایی برای همکاری با هواوی دچار محدودیت‌های گسترده‌ای شده‌اند. مدتی قبل هم این تحریم‌ها یک سال دیگر تمدید شدند.

ایالات متحده می‌گوید این تحریم‌ها به نگرانی‌های مربوط به امنیت ملی برمی‌گردد. اما در هر صورت از آنجایی که هواوی در زمینه‌ی تجهیزات و استاندارد ۵G حرف زیادی برای گفتن دارد، حالا شرکت‌های آمریکایی در زمینه‌ی استانداردهای این فناوری می‌توانند همکاری خود را با هواوی آغاز کنند.

