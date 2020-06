شرکت HTC که در سال‌ها اخیر هیچ شباهتی به دوران اوج خود ندارد، ساعاتی قبل از دو گوشی میان‌رده به نام‌های Desire 20 Pro و U20 5G رونمایی کرد. در ادامه به مشخصات این دو گوشی می‌پردازیم.

HTC U20 5G

این گوشی به‌عنوان نخستین گوشی ۵G شرکت HTC روانه‌ی بازار می‌شود. یکی از شاخص‌ترین ویژگی‌های گوشی HTC U20 5G نمایشگر آن است که از اندازه ۶.۸ اینچی LCD با رزولوشن FHD+ بهره می‌برد که در بخش پایینی شاهد حاشیه‌ی نسبتا ضخیمی هستیم.

HTC برای این گوشی از باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی استفاده کرده که از شارژ سریع ۱۸ وات پشتیبانی می‌کند. قلب تپنده آن تراشه اسنپ‌دراگون ۷۶۵ است و در کنار آن باید به ۸ گیگابایت حافظه رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی قابل افزایش اشاره کنیم.

دانلود mp4

در پنل پشتی شاهد دوربین چهارگانه هستیم که از دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی، اولترا واید ۸ مگاپیکسلی، تشخیص عمق ۲ مگاپیکسلی و ماکرو ۲ مگاپیکسلی تشکیل شده است. در مرکز پنل پشتی هم حسگر اثر انگشت توجه را جلب می‌کند. دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی هم در حفره نمایشگر قرار دارد.

HTC Desire 20 Pro

در ادامه باید به گوشی HTC Desire 20 Pro اشاره کنیم که مدتی قبل تقریبا تمام ویژگی‌های این گوشی فاش شد. این گوشی از لحاظ طراحی، دوربین و دیگر مشخصات شباهت زیادی به U20 5G دارد و فقط از لحاظ ظاهری شاهد بافت متفاوتی برای پنل پشتی هستیم.

این گوشی مجهز به نمایشگر ۶.۵ اینچی LCD با رزولوشن FHD+ است که از نوع حفره‌دار محسوب می‌شود. تراشه اسنپ‌دراگون ۶۶۵ به‌عنوان قلب تپنده این گوشی انجام وظیفه می‌کند و با ۶ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی قابل افزایش سروکار داریم. در ضمن نباید باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی را از قلم بیندازیم.

دانلود mp4

همانطور که گفتیم گوشی HTC Desire 20 Pro شباهت زیادی به U20 5G دارد و دوربین چهارگانه هر دو گوشی دقیقا مشابه یکدیگر است. در حفره نمایشگر این گوشی هم یک دوربین سلفی ۲۵ مگاپیکسلی تعبیه شده است.

قیمت و تاریخ عرضه

شرکت HTC هنوز قیمت گوشی‌های U20 5G و HTC Desire 20 Pro را اعلام نکرده و فعلا هر دو آن‌ها فقط روانه‌ی بازار تایوان می‌شوند؛ ولی انتظار می‌رود این گوشی‌ها در دیگر کشورها هم در قفسه فروشگاه‌ها قرار بگیرند.

