هرآنچه از ساعت هوشمند گلکسی واچ ۳ سامسونگ انتظار داریم

بر اساس خبرها و گزارش‌های متعدد، به زودی جدیدترین ساعت هوشمند سامسونگ از راه می‌رسد. این گجت گلکسی واچ ۳ نام دارد و در ادامه به شایعات مربوط به آن می پردازیم و در ضمن انتظارات خود را از آن مطرح می‌کنیم.

چرا خبری از گلکسی واچ اکتیو ۲ نیست؟

این گجت در حقیقت جانشین گلکسی واچ است که در سال ۲۰۱۸ معرفی شده و ارتباط مستقیم با ساعت‌های واچ اکتیو یا واچ اکتیو ۲ ندارد. پس بنابراین نباید نام این ساعت گلکسی واچ ۲ باشد؟

اما بر اساس شایعات منتشر شده از جانب منابع موثق، با گلکسی واچ ۳ سروکار داریم و شاید سامسونگ سری اکتیو را به‌عنوان نسل دوم آن در نظر گرفته است. یا شاید هم نمی‌خواهد شباهت نام‌های واچ اکتیو ۲ و گلکسی واچ ۲ مشکل‌زا شود؛ در هر صورت این گجت به احتمال زیاد گلکسی واچ ۳ نام دارد.

این نخستین باری نیست که سامسونگ روند نام‌گذاری گجت‌های خود را تغییر داده است. به‌عنوان مثال، این شرکت بعد از گلکسی اس ۱۰ از خانواده گلکسی اس ۲۰ رونمایی کرد. همچنین برای خانواده نوت هم احتمالا همین رویکرد تکرار می‌شود و بعد از نوت ۹ و ۱۰، شاهد معرفی خانواده گلکسی نوت ۲۰ خواهیم بود.

طراحی و ویژگی‌های گلکسی واچ ۳

در مورد طراحی گلکسی واچ ۳ با قاطعیت زیادی نمی‌توانیم صحبت کنیم؛ ولی از آنجایی که طراحی نسل اول این ساعت طرفداران زیادی دارد، احتمالا سامسونگ طراحی آن را تا حد زیادی یکسان نگه می‌دارد.

بر اساس گزارش سایت SamMobile، این ساعت هوشمند مانند نخستین مدل مجهز به حاشیه چرخان فیزیکی است. این حاشیه چرخان به کاربران اجازه می‌دهد که به راحتی در بخش‌های مختلف رابط کاربری حرکت کنند. در هر صورت این حاشیه چرخان فیزیکی هم طرفداران پروپاقرص زیادی دارد.

مدتی قبل هم اسناد مربوط به کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا بخشی از مشخصات این گجت را فاش کرد. ظاهرا این ساعت هوشمند در اندازه‌های ۴۱ و ۴۵ میلی‌متری روانه‌ی بازار می‌شود که این یعنی نسبت به اندازه‌های ۴۲ و ۴۶ میلی‌متری نسل قبلی اندکی کوچک‌تر محسوب می‌شوند.

از دیگر مشخصه‌های گلکسی واچ ۳ می‌توانیم به بهره‌گیری از شیشه محافظ گوریلا گلس DX، مقاومت در برابر نفوذ آب تا فشار ۵ اتمسفر و بهره‌گیری از GPS اشاره کرد. همچنین نباید پشتیبانی از قابلیت‌های بلوتوث، وای‌فای و LTE را از قلم بیندازیم.

همچنین می‌توانیم انتظار تعبیه نمایشگرهای AMOLED با کیفیت، سنسور تشخیص ضربان قلب و امکانات مربوط به پایش فعالیت‌های ورزشی را داشته باشیم. در ضمن احتمالا این ساعت از اسپیکر هم بهره می‌برد.

تاریخ عرضه و قیمت



اولین ساعت گلکسی واچ در آگوست ۲۰۱۸ معرفی شد و نسل اول و دوم گلکسی واچ به ترتیب فوریه ۲۰۱۹ و آگوست ۲۰۱۹ معرفی شده‌اند؛ بنابراین سامسونگ برای معرفی ساعت‌های هوشمند از برنامه ثابتی پیروی نمی‌کند. در این رابطه گزارشی به تازگی منتشر شده که طبق آن، گلکسی واچ ۳ در ژوئیه ۲۰۲۰ معرفی می‌شود و هنوز تاریخ دقیق آن مطرح نشده است.

در رابطه با قیمت هم سامسونگ هم معمولا علاقه‌ای به پایین نگه داشتن قیمت ساعت‌های هوشمند خود ندارد. مدل ۴۲ میلی‌متری گلکسی واچ که فقط از بلوتوث پشتیبانی می‌کرد ۳۷۵ دلار قیمت داشت و مدل ۴۶ میلی‌متری هم با قیمت ۴۰۰ دلاری روانه‌ی بازار شد. اگرچه امیدواریم قیمت گلکسی واچ ۳ پایین‌تر باشد ولی این موضوع بعید به نظر می‌رسد.

انتظارات ما از گلکسی واچ ۳

هرچند گلکسی واچ گجت جذابی بود، اما ضعف‌هایی هم داشت. با توجه به گزارش‌های مطرح شده، در ادامه انتظارات خود را از این گجت مطرح می‌کنیم.

بدنه کوچک‌تر

گلکسی واچ در دو اندازه ۴۲ و ۴۶ میلی‌متری عرضه شدند و هر دو اندازه بسیار بزرگی داشتند؛ البته این ساعت دارای سنسورهای متعددی است و در ضمن نباید حاشیه چرخان فیزیکی را از قلم بیندازیم. با این وجود ساعت‌های گلکسی واچ اکتیو هم از همین سنسورها بهره می‌برند ولی به این اندازه بزرگ نیستند. به همین خاطر امیدواریم اندازه این ساعت تا حدی کاهش پیدا کند.

با توجه به اینکه ظاهرا با مدل‌های ۴۱ و ۴۵ میلی‌متری سروکار داریم، به نظر می‌رسد سامسونگ اندازه آن‌ها را کاهش داده ولی باید ببینیم این تفاوت در محصول نهایی تا چه اندازه خواهد بود.

بازگشت حاشیه چرخان فیزیکی

این مشخصه هم بسیار جذاب محسوب می‌شود خوشبختانه و در مورد بهره‌گیری گلکسی واچ ۳ از این مشخصه گزارش‌هایی منتشر شده که امیدواریم صحت داشته باشند. گلکسی واچ اکتیو فاقد این مشخصه بود و نسل دوم آن هم از حاشیه لمسی بهره می‌برد که باز هم نتوانست به طور کامل جای خالی این قابلیت را پر کند.

پایش دقیق‌تر فعالیت‌های ورزشی

ساعت‌های هوشمند گلکسی واچ اکتیو با وجود اینکه از تمام سنسورهای ضروری بهره می‌برند، ولی از لحاظ دقت پایش فعالیت‌های ورزشی مشکلات زیادی دارند.

گلکسی واچ ۳ هم بدون شک در این زمینه از امکانات زیادی بهره می‌برد و به احتمال زیاد دارای چیپ GPS و سنسورهای مختص تشخیص ضربان قلب خواهد بود. فارغ از اینکه مشکل پایش فعالیت‌های ورزشی ساعت‌های سامسونگ مربوط به سنسورها یا الگوریتم‌ها است، امیدواریم در این ساعت این مشکلات برطرف شده باشند.

در این مطلب تلاش کردیم مروری بر شایعات مربوط به این ساعت هوشمند داشته باشیم و انتظارات خود را هم مطرح کنیم. شما در مورد این محصول سامسونگ چه فکر می‌کنید؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما و دیگران در میان بگذارید.

