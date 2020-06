جدیدترین گوشی تاشو سامسونگ به نام گلکسی فولد ۲ به زودی معرفی می‌شود و حالا می‌توانیم به ظرفیت باتری این گوشی اشاره کنیم. بر اساس گزارشی که به تازگی منتشر شده، این گوشی از دو باتری با مجموع ظرفیت ۴۳۶۵ میلی‌آمپر ساعت بهره می‌برد و نسل قبلی دارای باتری ۴۳۸۰ میلی‌آمپر ساعتی بود.

طبق سندهای فاش شده، این دو باتری دارای ظرفیت ۲۲۷۵ و ۲۰۹۰ میلی‌آمپر ساعت هستند و برای مقایسه باید بگوییم باتری‌های گلکسی فولد از ظرفیت ۲۱۳۵ و ۲۲۴۵ میلی‌آمپر ساعت بهره می‌برند.

اگرچه گوشی گلکسی فولد گجت بی‌نقصی محسوب نمی‌شود، ولی با وجود داشتن دو نمایشگر و ۶ دوربین، عمر باتری مناسبی را ارائه می‌کند. اما آیا نسل بعدی این گوشی می‌تواند چنین قابلیتی داشته باشد؟

باید خاطرنشان کنیم گلکسی فولد ۲ ظاهرا از لحاظ اندازه بدنه تا حد زیادی مشابه نسل قبلی خود است و به همین خاطر سامسونگ نمی‌تواند از باتری بسیار بزرگ‌تری استفاده کند. از طرف دیگر تفاوت ظرفیت حدودا ۱۵ میلی‌آمپر ساعت این دو گوشی اصلا تفاوت قابل توجهی نیست و بنابراین سامسونگ با بهینه‌سازی بهتر و تعبیه تراشه کم‌مصرف می‌تواند عمر باتری را افزایش دهد.

از طرف دیگر، گفته می‌شود گلکسی فولد ۲ از نمایشگر LTPO بهره می‌برد که این تکنولوژی می‌تواند منجر به کاهش ۱۵ تا ۲۰ درصدی مصرف انرژی شود. روی هم رفته، باید ببینیم عمر باتری گوشی تاشو گلکسی فولد ۲ چه حرفی برای گفتن دارد و آیا می‌تواند نظر خریداران را جلب کند یا نه.

