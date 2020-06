به نظر می‌رسد ۲۰۲۰ سالی است که فناوری ۵G از یک قابلیت نسبتا کم‌یاب به یک مشخصه مشترک اکثر گوشی‌ها تبدیل می‌شود. این موضوع تا حد زیادی به‌لطف تراشه‌های اسنپدراگون ۸۶۵ و ۷۶۵ و ۷۶۸ محقق می‌شود و حالا با معرفی اسنپدراگون ۶۹۰ شاهد تشدید این روند خواهیم بود.

تراشه‌های ۸۶۵ و ۷۶۵ اسنپدراگون در گوشی‌های پرچم‌دار و میان‌رده‌های باکیفیت تعبیه می‌شوند ولی اسنپدراگون ۶۹۰ قصد دارد فناوری ۵G را برای گوشی‌های ارزان‌تری هم به ارمغان بیاورد.

تراشه‌های سری اسنپدراگون ۶۰۰ معمولا در گوشی‌های ۳۰۰ تا ۵۰۰ دلاری مورد استفاده قرار می‌گیرند و اسنپدراگون ۶۹۰ اولین تراشه‌ی این خانواده است که از قابلیت ۵G پشتیبانی می‌کند. در این میان، بدون شک شرکت‌هایی مانند شیائومی و ریلمی از این تراشه برای گوشی‌های ارزان‌تر از ۳۰۰ دلار استفاده خواهند کرد.

این چیپست مجهز به مودم X51 5G است و حداکثر سرعت دانلود آن به ۲.۵ گیگابیت در ثانیه می‌رسد. همچنین این چیپست از فناوری امواج میلی‌متری شبکه‌های ۵G پشتیبانی نمی‌کند. بنابراین گوشی‌های دارای این تراشه برای بهره‌گیری از ۵G باید از فرکانس‌های زیر ۶ گیگاهرتز بهره ببرند که اکثریت شبکه‌های ۵G در دنیا مبتنی بر همین فناوری هستند.

پردازنده و پردازنده گرافیکی اسنپدراگون ۶۹۰

نقطه قوت این تراشه صرفا مودم ۵G نیست و از پردازنده و پردازنده گرافیکی قدرتمندی بهره می‌برد. پردازنده این چیپست از دو هسته Cortex-A77 با سرعت ۲ گیگاهرتز و ۶ هسته Cortex-A55 تشکیل شده است. این اولین باری است که هسته Cortex-A77 در تراشه‌های سری ۷۰۰ یا ۶۰۰ اسنپدراگون مورد استفاده قرار می‌گیرد. کوالکام می‌گوید پردازنده این تراشه نسبت به نسل قبلی ۲۰ درصد عملکرد بهتری دارد.

در این بین، باید به پردازنده گرافیکی Adreno 619L هم اشاره کنیم و طبق اعلام کوالکام، باید انتظار بهبود ۶۰ درصدی عملکرد نسبت به اسنپدراگون ۶۷۵ را داشته باشیم. باید خاطرنشان کنیم این پردازنده از نمایشگرهای ۱۲۰ هرتز با رزولوشن FHD+ هم پشتیبانی می‌کند.

در ضمن نباید بهبود قابلیت‌های مربوط به یادگیری ماشینی را از قلم بیندازیم. به گفته کوالکام، عملکرد این تراشه در زمینه‌ی هوش مصنوعی ۷۰ درصد بهتر از اسنپدراگون ۶۷۵ است. انتظار می‌رود کارهایی مانند تشخیص چهره و پردازش زبان طبیعی در این تراشه با سرعت بیشتر و دقت بهتری انجام شود.

دیگر نکات

از لحاظ قابلیت‌های دوربین، این تراشه از دوربین با حداکثر رزولوشن ۱۹۲ مگاپیکسلی پشتیبانی می‌کند و همچنین از پس پردازش فیلمبرداری ۴K HDR هم برمی‌آید که برای نخستین بار یکی از تراشه‌های سری ۶۰۰ اسنپ‌دراگون مجهز به چنین قابلیتی شده است.

از دیگر ویژگی‌های مهم می‌توانیم به فناوری ساخت ۸ نانومتری، وای‌فای ۶، بلوتوث ۵.۱ و فناوری شارژ سریع Quick Charge 4+ اشاره کنیم.

انتظار می‌رود اولین گوشی‌های مجهز به تراشه اسنپدراگون ۶۹۰ در نیمه دوم ۲۰۲۰ معرفی شوند. در هر صورت به‌نظر می‌رسد این تراشه می‌تواند قیمت گوشی‌های ۵G را بیش از پیش کاهش دهد. با توجه به اینکه شبکه‌های ۵G در کشورهای بیشتری در حال آماده شدن هستند، بخش قابل توجهی از کاربران به خرید این نوع گوشی‌ها روی می‌آورند.

منبع: Android Authority

منبع متن: digikala