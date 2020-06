اولین تصاویر واقعی از گلکسی واچ ۳ سامسونگ منتشر شد

در هفته‌های اخیر حجم عظیمی از اطلاعات مربوط به ساعت هوشمند گلکسی واچ ۳ منتشر شده و حالا به لطف افشای دو تصویر واقعی، می‌توانیم با اطمینان زیادی به طراحی این گجت بپردازیم.

در یکی از سایت‌های مربوط به رگولاتوری کره جنوبی، دو تصویر واقعی از گلکسی واچ ۳ پدیدار شده است و در ادامه می‌توانید این دو تصویر را مشاهده کنید.





همانطور که انتظار داشتیم، بار دیگر حاشیه چرخان فیزیکی مورد استفاده قرار گرفته است و این مشخصه احتمالا مانند نسل قبلی می‌تواند توجه کاربران زیادی را جلب کند. از بین ویژگی‌های فاش شده می‌توانیم به نمایشگر ۱.۲ اینچی و باتری ۲۴۷ میلی‌آمپر ساعتی برای مدل ۴۱ میلی‌متری اشاره کنیم.

همچنین ظاهرا مدل ۴۵ میلی‌متری از نمایشگر ۱.۴ اینچی و باتری ۳۴۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد. در ضمن نباید بهره‌گیری آن‌ها از ۱ گیگابایت حافظه رم،۸ گیگابایت حافظه داخلی و نسخه ۵.۵ سیستم‌عامل تایزن را از قلم بیندازیم.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، این ساعت دارای چیپ GPS و قابلیت پایش ضربان قلب و فشار خون است و احتمالا می‌تواند نوار قلب افراد را هم ثبت کند. برای افرادی که به شنا علاقه زیادی دارند، باید بگوییم که احتمالا این ساعت هوشمند تا عمق ۵۰ متری به مدت ۱۰ دقیقه می‌تواند در برابر نفوذ آب مقاومت کند.

با توجه به انتشار این تصاویر و افشای اطلاعات متعدد، به نظر می‌رسد به‌زودی این ساعت رونمایی می‌شود و طبق برخی شایعات در مراسم رونمایی از گوشی‌های گلکسی نوت ۲۰ می‌توانیم انتظار معرفی این ساعت هوشمند را داشته باشیم.

