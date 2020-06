پتنت جدیدی که توسط سامسونگ به ثبت رسیده، گوشی عجیبی را با ۶ دوربین روی پنل پشتی نشان می‌دهد که به گفته برخی‌ها احتمالا نشان دهنده پرچم‌دار بعدی غول کره‌ای یعنی گلکسی اس ۳۰ است.

اینکه سامسونگ قصد دارد پرچم‌دار بعدی خود از سری اس را چطور نام‌گذاری کند مشخص نشده اما صرف نظر از نام آن، ظاهرا این محصول اولین قدم خود را برای پشت سر گذاشتن آیفون ۱۲ برداشته که طبق پتنت جدید، این قابلیت جالب، مجهز شدن به ۶ دوربین روی پنل پشتی است.

در حال حاضر بیشترین تعداد دوربین بکار رفته در یک گوشی ۵ تاست که می نوت ۱۰ و نوکیا PureView 9 از آن بهره می‌برند. بنابراین شنیدن اینکه محصولی با ۶ دوربین راهی بازار خواهد شد عجیب نخواهد بود. ولی آنچه که این ۶ دوربین را در گوشی سامسونگ منحصر به فرد می‌کند تعداد آن‌ها نیست، بلکه مکانیزم چرخشی آن‌‌هاست.

این پتنت که تقریبا هفته گذشته (۱۱ ژوئن، ۲۲ خرداد) منتشر شد، به خوبی مکانیزم حرکتی آن‌ها را نشان می‌دهد. سامسونگ نام این پتنت را «ابزار و روش بکارگیری چند دوربین برای عکاسی دیجیتال» نام گذاری کرده که احتمالا منظور از روش همان مکانیزم چرخشی این دوربین‌هاست.

معمولا پتنت‌ها تصویر رنگی و کاملی از محصول را به نمایش نمی‌گذارند و به همین خاطر LetsGoDigital با طراحی رندری با توجه به آنچه که در پتنت آمده، نمای بهتری از محصولی را که باید منتظر رونمایی از آن باشیم به تصویر کشید.

اگرچه نوکیا نتوانست ۵ دوربین را به شکل زیبایی روی گوشی نوکیا ۹ PureView تعبیه کند اما شیائومی تا حدودی موفق عمل کرد. حال باید فضای بیشتری را روی پنل پشتی برای تعبیه یک دوربین دیگر در نظر گرفت که به احتمال زیاد از زیبایی محصول می‌کاهد.

در این پتنت اما سامسونگ ماژول مستطیلی بسیار بزرگی را در نظر گرفته که تقریبا به اندازه عرض گوشی است که اصلا نمای جالبی ندارد. با این حال این مجموعه شامل ۵ دوربین عریض با وضوح مشابه یا متفاوت (دوربین اصلی شاید از سنسور بزرگ‌تری برخوردار باشد) و یک دوربین تله فوتو است.

همانطور که گفته شد، تعداد این دوربین‌ها نیست که آن‌ها را شگفت انگیز می‌کند بلکه توانایی آن‌ها در کج شدن برای پوشش محدوده گسترده‌تر است. به این صورت که مثلا سنسورهای تعبیه شده در هر سمت می‌توانند به آنچه که در سمت مخالف میگذرد نیز دید کاملی داشته باشند. سامسونگ این قابلیت را pano-bokeh نام‌گذاری کرده که به معنای «تصویری پانوراما با پس زمینه محو شده است».

یکی از بهترین مزیت‌های این گوشی این است که هر ۵ دوربین آن می‌توانند با کمک هم، تصاویری با وضوح و کیفیت بالا در شرایط نوری نامساعد و ویدئو‌هایی با نرخ فریم بسیار بالا ثبت و ضبط کنند. مثلا اگر سوژه‌ای بسیار سریع در حال حرکت باشد، این دوربین‌ها می‌توانند با ضبط ویدئویی با نرخ فریم بالا از آن و ترکیب ویدئو‌ها با هم، نتیجه‌ای شگفت‌انگیز را رقم بزنند. علاوه بر این‌ها، همکاری این ۵ دوربین در ثبت تصاویر به ایجاد حالت بوکه روی سوژه‌های مختلف به صورت جداگانه و فوکوس روی آن‌ها کمک بسیاری خواهد کرد.

شاید این طراحی به خاطر بزرگ و قطور بودن ماژول کمی توی ذوق بزند اما ظاهرا سامسونگ دلیل خوبی برای این کار داشته. با توجه به آنچه که در پتنت آمده، یک مکانیزم بیرون جهنده نیز برای این دوربین‌ها در نظر گرفته شده که به آن‌ها اجازه می‌دهد به درون بدنه گوشی رفته و یا از آن خارج شوند. این قابلیت باعث افزایش فاصله کانونی شده و در افزایش کیفیت دوربین‌ها در فوکوس کردن و یا بزرگ‌نمایی تاثیر بسزایی خواهد داشت.

البته این اولین باری نیست که چنین قابلیت‌های عجیبی را در گوشی‌های سامسونگ می‌بینیم. اگر به خاطر داشته باشید، دوربین اصلی گلکسی اس ۹ و گلکسی اس ۱۰ از دیافراگم متغیر بهره می‌برد. سپس در سری اس ۲۰ شاهد استفاده از دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی برای مدل اولترا بودیم و اکنون هم ظاهرا نوبت به مکانیزم چرخشی است.

در این پتنت دیگر خبری از اعداد و ارقام غیر معقول نبود. البته شاید تعداد ۶ دوربین واقعا برای یک گوشی هوشمندی که نهایتا ۷ اینچی است زیاد باشد اما اینکه می‌بینیم چنین قابلیتی برای آن تعبیه شده یعنی سامسونگ تمرکز اصلی خود را روی کاربرد و افزایش کیفیت معطوف کرده و نه افزایش اعداد.

مثلا اپل هر سال گوشی‌های خود را با کمترین میزان مگاپیکسل راهی بازار می‌کند اما وقتی به کیفیت برسیم همیشه در جمع بهترین‌ها حضور دارند. مثلا مدت زمان زیادی است که شاهد استفاده از سنسورهای ۱۲ مگاپیکسلی در گوشی‌های این شرکت هستیم اما هر سال کیفیت آن‌ها بهتر از قبل می‌شود چون اپل بیشتر هدف خود را روی بهبود کارایی متمرکز می‌کند.

برای مشخص شدن اطلاعات بیشتر در رابطه با گوشی سامسونگ با ۶ دوربین باید منتظر بمانیم. چون اگر چنین ایده‌ای در یک گوشی مورد استفاده قرار گیرد، هزینه سرسام آوری را در پی خواهد داشت. در واقع نه تنها هزینه خود ۶ دوربین بسیار بالاست بلکه اضافه کردن قابلیت چرخان به آن‌ها نیز هزینه‌بر خواهد بود.

با این حال مطمئن هستیم گلکسی نوت ۲۰ قرار نیست با چنین دوربین‌هایی راهی بازار شود چون با توجه به بسیاری از گزارشات و خبرهای موثق، قابلیت‌های پرچم‌دار جدید سامسونگ در سری نوت مشابه آن چیزی خواهد بود که در سری اس ۲۰ وجود دارد. جز اینکه گفته می‌شود سنسوری لیزری برای کمک به دوربین اصلی جهت فوکوس بهتر در کنار دوربین‌ها قرار خواهد گرفت.

بنابراین احتمالا نزدیک‌ترین زمانی که می‌توانیم در آن شاهد رونمایی از گوشی سامسونگ با ۶ دوربین باشیم، سال ۲۰۲۱ و با گوشی‌های سری اس ۳۰ است. البته باید این نکته را هم اضافه کنیم که برخی از خبرگزاری‌ها، احتمال استفاده از سنسور ۱۵۰ مگاپیسکلی در گوشی‌های سری اس ۳۰ را هم بالا می‌دانند. این یعنی سامسونگ شاید هنوز هم باور دارد کیفیت بیشتر در گرو افزایش مگاپیکسل است.

نظر شما در رابطه با این طرح و ایده سامسونگ چیست؟ آیا با افزایش تعداد دوربین و تجهیز آن‌ها به قابلیت‌های جذاب و کاربردی موافق هستید؟

