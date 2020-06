با توجه به لیستی که راس یانگ، مدیرعامل شرکت Display Supply Chain Consultant، منتشر کرده، ظاهرا اپل قصد دارد آیفون ۱۲ پرو و آیفون ۱۲ پرو مکس را با نمایشگر ۱۲۰ هرتزی راهی بازار کند.

با نگاهی به این لیست، می‌بینیم مدل‌های پرو آیفون ۱۲ به رفرش ریت بیشتری مجهز خواهند شد. این در حالی است که دیگر‌ گوشی‌های این سری به احتمال فراوان با همان نمایشگر ۶۰ هرتزی راهی بازار می‌شود. حال اینکه چه تعداد از این محصولات از پنل OLED بهره می‌برد و چه تعداد از پنل LCD مشخص نیست.

لیستی که از گوشی‌های سال ۲۰۲۰ با نمایشگر ۱۲۰ هرتزی منتشر شده شامل هواوی میت ۴۰ نیز می‌شود. محصولی که هنوز خبرهای خاصی در رابطه با آن منتشر نشده اما ظاهرا در همان حوالی که اپل از آیفون ۱۲ رونمایی می‌کند، میت ۴۰ نیز معرفی می‌شود.

بیشتر بخوانید: قالب‌های لو رفته طراحی جدید آیفون ۱۲ را نشان می‌دهند

اما علاوه بر اینکه از میزان رفرش ریت آیفون‌ها مطلع شدیم، یکی از افراد آگاه از زنجیره تامین اپل اعلام کرد سری آیفون ۱۲ از بدنه باریک‌تری به نسبت قبل برخوردار خواهند بود. شایعات حاکی از آن است مدل ۶.۷ از این سری که آیفون ۱۲ پرو مکس نام دارد تنها ۷.۴ میلی‌متر ضخامت خواهد داشت که به نسبت ضخامت ۸.۱ میلی‌متری آیفون ۱۱ پرو مکس پیشرفت خوبی محسوب می‌شود.

خوشبختانه این کاهش ضخامت قرار نیست روی ظرفیت باتری اثر بگذارد. با توجه به خبرهایی که اخیرا منتشر شده، هیچ یک از آیفون‌های جدید قرار نیست باتری با ظرفیت بیشتر از ۴۴۰۰ میلی‌آمپر ساعت داشته باشند که به نسبت باتری ۳۹۶۹ میلی‌آمپر ساعتی بکار رفته در آیفون ۱۱ پرو مکس پیشرفت خوبی به حساب می‌آید.

همچنین با توجه به گفته دن ایوز، تحلیلگر موسسه Wedbush Securities، آیفون ۱۲ قرار نیست از جک هدفون بهره ببرد و این یعنی اپل قصد دارد فروش ایرپادزهای خود را بیش از پیش افزایش دهد. با توجه به عملکرد خوب این گجت‌ها، به احتمال بسیار زیاد اپل به خواسته خود خواهد رسید.

بیشتر بخوانید: از رویداد WWDC 2020 اپل چه انتظاراتی داریم؟

منبع: gsmarena

The post آیفون ۱۲ پرو و آیفون ۱۲ پرو مکس به نمایشگرهای ۱۲۰ هرتزی و بدنه باریک‌تر مجهز می‌شوند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala