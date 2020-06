محققین راهی برای تبدیل طرح‌های ساده به عکس‌های پرتره پیدا کرده‌اند. این سیستم هوش مصنوعی توسط گروهی در آکادمی علوم چین توسعه پیدا کرده و افراد با بهره‌گیری از آن می‌توانند طرح‌های بسیار ساده‌ای را به عکس‌های پرتره باکیفیت تبدیل کنند.

قبلا هم چنین سیستمی توسعه پیدا کرده ولی در هر صورت این نخستین باری است که یک سیستم هوش مصنوعی بدون نیاز به طرح‌های پیچیده، می‌تواند عکس‌های واقع‌گرایانه‌ای را ایجاد کند. این سیستم به جای اینکه به جزییات طرح مراجعه کند، از پایگاه داده مربوط به چهره‌ها و اجزای چهره بهره می‌برد.

به همین خاطر چشم‌ها، بینی، دهان، شکل صورت و نوع مو را به‌صورت جداگانه در نظر می‌گیرد و سپس این موارد در یک تصویر واحد کنار یکدیگر قرار می‌گیرند. الگوریتم‌های فعلی که همین کار را انجام می‌دهند، معمولا به طرح‌های پر از جزییات نیاز دارند. اما این سیستم با بهره‌گیری از رویکردهای نوآورانه، از طرح‌های اولیه ناقص هم می‌تواند عکس‌های پرتره مناسب خلق کند.

مشخص نیست که این سیستم هوش مصنوعی چگونه از پس چهره‌های مربوط به نژادهای مختلف برمی‌آید. از بین ۱۷ هزار عکس ایجاد شده، اکثریت آن‌ها چهره‌های سفیدپوست و مربوط به آمریکای جنوبی هستند. این موضوع می‌تواند مربوط به پایگاه داده مورد استفاده باشد ولی در هر صورت محققین در این رابطه جزییات بیشتری ارائه نکرده‌اند.

قرار است این تکنولوژی چند هفته دیگر در کنفرانس SIGGRAPH به نمایش گذاشته شود. طبق سایت مربوط به این پروژه، کد این نرم‌افزار به‌زودی ارائه می‌شود و این یعنی احتمالا در ماه‌های آینده استفاده از آن امکان‌پذیر خواهد شد.

باید خاطرنشان کنیم کاربرد اصلی این سیستم فقط در زمینه سرگرمی نخواهد بود بلکه نهادهای انتظامی برای ایجاد تصویر مظنونین می‌توانند از آن بهره ببرند.

منبع: Engadget

