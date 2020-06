به نظر می‌رسد مدل استاندارد گلکسی نوت ۲۰ حداقل در یک زمینه مشابه نسل قبلی خود است. یکی از افشاگران مشهور که با نام کاربری Ice Universe در توییتر فعالیت می‌کند، توییتی منتشر کرده که طبق آن مدل استاندارد گلکسی نوت ۲۰ مانند نسل قبلی خود با نمایشگر ۶۰ هرتز روانه‌ی بازار می‌شود.

اگر این خبر صحت داشته باشد، پس به غیر از ۶۰ هرتز بودن نمایشگر، باید انتظار رزولوشن FHD+ و تخت بودن این صفحه‌نمایش را داشته باشیم. البته در زمینه‌ی تخت بودن نمایشگر مدل استاندارد گلکسی نوت ۲۰ تا حالا گزارش‌های زیادی منتشر شده و به همین خاطر با اطمینان زیادی می‌توانیم به این مشخصه اشاره کنیم.

همچنین این افشاگر مشهور در توییت خود اشاره کرده که این گوشی نسبت به مدل پلاس از ویژگی‌های به مراتب معمولی‌تری بهره می‌برد. در ابتدا گفته می‌شد شاهد معرفی گوشی‌های نوت ۲۰ و نوت ۲۰ پلاس خواهیم بود اما مدتی قبل گواهی بلوتوث گلکسی نوت ۲۰ اولترا صادر شده است.

با توجه به شواهد فعلی، به نظر می‌رسد مدل‌های پلاس و اولترا در حقیقت یک گوشی محسوب می‌شوند ولی فعلا در مورد نام این مدل با قاطعیت زیادی نمی‌توانیم اظهارنظر کنیم.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، در تاریخ ۵ آگوست (۱۵ مرداد) گوشی‌های گلکسی‌ نوت‌ ۲۰ رسما معرفی می‌شوند و در کنار آن باید انتظار رونمایی از گوشی تاشو گلکسی فولد ۲ را داشته باشیم.

