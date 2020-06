به نظر می‌رسد تحریم‌های فزاینده آمریکا فرایند تولید گوشی‌های هواوی میت ۴۰ را دچار مشکل کرده است. بر اساس گزارش سایت Nikkei Asian Review، هواوی از تامین‌کنندگان قطعات این گوشی‌ها خواسته که تولید اجزای کلیدی موردنیاز برای این گوشی‌ها را متوقف کنند.

این کمپانی همچنین سفارشات مربوط به قطعات گوشی‌های مختلف را برای چند فصل آینده کاهش داده است. مدتی قبل، دولت آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه هواوی وضع کرده که این تحریم‌ها مستقیما تراشه‌های این شرکت را هدف گرفته است. در نتیجه شرکت TSMC که تولیدکننده تراشه‌های هواوی محسوب می‌شود، ثبت سفارش‌های جدید از طرف این کمپانی چینی را متوقف کرد.

اگرچه گفته می‌شود هواوی برای نیاز دو سال آینده خود تراشه‌ها را انبار کرده، اما بر اساس گزارش‌ها این تراشه‌ها عمدتا مربوط به سرورها هستند.

بازوی تراشه‌سازی هواوی، HiSilicon نام دارد و این شرکت نگران روند تولید تراشه‌های مورد نیاز برای گوشی‌ها، سرورها و دیگر گجت‌ها است. از آنجایی که شرکت‌های تراشه‌سازی برای همکاری با هواوی حق استفاده از تجهیزات آمریکایی ندارد، این موضوع ساخت تراشه‌های موردنیاز هواوی را دچار مشکلات اساسی کرده است.

یک منبع آگاه به سایت Nikkei گفته: «ما اکنون شاهد به تعویق افتادن تولید انبوه گوشی‌های سری میت ۴۰ برای حداقل یک تا دو ماه خواهیم بود.» یکی دیگر از تامین‌کنندگان به این سایت گفته که هواوی در حال بررسی موجودی HiSilicon و امکان استفاده از تراشه‌های مدیاتک و کوالکام است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که هواوی سفارش‌های مربوط به قطعات گوشی‌های هوشمند را حدود ۲۰ درصد کاهش داده و احتمالا این موضوع به انتظار هواوی بابت کاهش تقاضا گوشی‌ها برمی‌گردد.

بیشتر بخوانید: از هواوی میت ۴۰ پرو چه انتظاراتی داریم؟

منبع: Android Authority

The post ظاهرا تولید گوشی‌های هواوی میت ۴۰ به تعویق افتاده است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala