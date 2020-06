با توجه به گزارش جدیدی که از موسسه Canalys منتشر شده، در سه ماه اول سال جاری شاهد افزایش فروش ساعت‌های هوشمند به میزان ۱۲ درصد بودیم؛ این در حالی است که شیوع ویروس کرونا تقریبا از هر نظر در بازار گوشی‌ها و گجت‌های هوشمند اختلال ایجاد کرد.

بعد از شیوع ویروس کرونا، فروش گوشی‌های هوشمند به شدت تحت تاثیر قرار گرفت اما ظاهرا این موضوع با همان شدت در رابطه با ساعت‌های هوشمند تکرار نشد. شرکت‌های سازنده این گجت‌ها عملکرد خوبی در سال ۲۰۲۰ از خود نشان دادند و توانستند آمار سالانه فروش ساعت‌های هوشمند را ۱۲ درصد افزایش دهند. این در حالی است که سهم اپل به عنوان موفق‌ترین شرکت در این زمینه ۱۳ درصد کاهش داشت.

کوپرتینویی‌ها در نیمه اول سال جاری ۵.۲ میلیون از مدل‌های مختلف اپل واچ را به فروش رساندند که این میزان به نسبت بازه زمانی مشابه در سال گذشته، ۱۳ درصد کاهش داشت اما همچنان این شرکت با اختلاف نسبتا دست نیافتنی در صدر قرار دارد.

در مقام بعدی هواوی ایستاده که ۲.۱ میلیون ساعت هوشمند به فروش رساند. اگرچه این تعداد اختلاف فاحشی با عملکرد اپل دارد اما با این حال عملکرد غول چینی در این زمینه ۱۱۳ درصد رشد داشت.

سامسونگ با فروش ۱.۸ میلیون ساعت، در مقام سوم ایستاده. این شرکت نیز به نسبت میزان فروش سال گذشته که ۱.۲ میلیون بوده پیشرفت نسبتا خوبی داشت. در مقام بعدی هم گارمین و فیت‌بیت قرار دارند که به ترتیب رشدی ۲۴ و ۲۱ درصدی را به نسبت بازه زمانی مشابه در سال قبل نشان می‌دهند.

در سه ماه اول امسال، حدودا یک سوم از ساعت‌های هوشمند در بازار آمریکای شمالی به فروش رفتند. حال جالب اینجاست در این بین، تمایل مردم برای خرید ساعت‌های هوشمند اپل در اروپا و خود آمریکا کاهش داشت. این در حالی است که در خارج از این دو بازار، اپل واچ همچنان فروش خوبی را تجربه می‌کند.

به گفته Canalys، دلیل عمده این موضوع، تمرکز مردم برای خرید ایرپادز بوده. گجت‌های هوشمندی که به علت حذف جک هدفون، به یک لوازم جانبی مورد نیاز و ضروری تبدیل شده و لذا طبیعی است مردم توجه بیشتری به آن‌ها داشته باشند.

سهم بازار چین اما در این بخش به ۶۶ درصد رسید و ساعت‌های هوشمند اپل و شیائومی که از اینترنت داده پشتیبانی می‌کنند بیشترین سهم را از این میزان داشتند. اینطور که به نظر می‌رسد، آمار رو به رشد چین تا پایان سال ۲۰۲۰ نیز ادامه خواهد داشت چون شرکت‌های محلی نظیر شیائومی، هواوی و اوپو در زمینه ساخت ساعت‌های هوشمند پیشرفت زیادی در طول سال‌های اخیر داشتند.

