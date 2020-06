با توجه به شایعاتی که اخیرا منتشر شده، سامسونگ قصد دارد در رویداد آنپکد پیش رو، از گوشی گلکسی Z Flip 5G رونمایی کند. اما اینطور که به نظر می‌رسد وجود این گوشی شایعه نیست چرا که دقایقی پیش این محصول با پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ در گیک‌بنچ دیده شد.

در تاریخ ۵ آگوست سال جاری (۱۵ مرداد)، رویداد آنپکد سامسونگ برگزار خواهد شد و در آن شاهد رونمایی از گوشی‌های گلکسی نوت ۲۰، گلکسی فولد ۲ و گلکسی Z Flip 5G خواهیم بود. اگرچه در رابطه با گلکسی فولد ۲ اطلاعات زیادی در اختیار نداریم اما خبرها و شایعات زیادی پیرامون سری نوت ۲۰ و گلکسی Z Flip منتشر شده.

در رابطه با گلکسی نوت ۲۰ و نوت ۲۰ پلاس پیش‌تر صحبت کردیم و خوشبختانه دقایقی پیش گلکسی Z Flip 5G نیز با پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ و ۸ گیگابایت رم در گیک‌بنچ دیده شد تا از مهم‌ترین اطلاعات درباره این گوشی تاشو آگاه شویم.

شماره مدل این محصول SM-F707B است که پیش‌تر در خبرگزاری‌های مختلف نیز به آن اشاره شد. این گوشی توانست در بخش تک هسته‌ای امتیاز ۹۷۰ و در بخش چند هسته‌ای نیز امتیاز ۳۲۲۰ را کسب کند. همچنین اندروید ۱۰ و به احتمال بسیار زیاد رابط کاربری One UI 2.5 نیز سیستم عامل پیش فرض آن خواهند بود.

با توجه به پیش‌بینی‌ها، سامسونگ احتمالا یک رنگ قهوه‌ای جدید هم به مدل‌های گلکسی Z Flip 5G اضافه می‌کند اما از اینکه به طور کلی رنگ بندی این محصول جدید چگونه خواهد بود مطلع نیستیم.

گلکسی Z Flip فعلی از یک شارژر ۱۵ واتی بهره می‌برد و در حالی که انتظار می‌رفت مدل جدید پیشرفتی در این زمینه داشته باشد، اما صدور گواهی ۳C برای این محصول خلاف انتظار ما را نشان داد و این یعنی سامسونگ همچنان از شارژر ۱۵ واتی برای محصول جدید استفاده می‌کند.

انتظار می‌رود در روزهای آتی، خبرهای بیشتری در رابطه با محصولاتی که قرار است در تاریخ ۵ آگوست (۱۵ مرداد) راهی بازار شوند بشنویم.

‌‌منبع: gsmarena

منبع متن: digikala