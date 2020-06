تا مدتی قبل اطلاعات زیادی در مورد گوشی گیمینگ ایسوس راگ فون ۳ نداشتیم ولی به تازگی به حجم خبرهای مربوط به این گوشی افزوده شده است. حالا در همین رابطه، به لطف انتشار مشخصات کلیدی و دو تصویر از این گوشی می‌توانیم به بخشی از ویژگی‌های جدیدیترین گوشی گیمینگ ایسوس بپردازیم.

طبق این اطلاعات، گوشی موردنظر از نمایشگر ۶.۵۹ اینچی اولد با رزولوشن FHD+ و رفرش ریت ۱۴۴ هرتز بهره می‌برد. قلب تپنده آن تراشه اسنپ‌دراگون ۸۶۵ است که در کنار آن ۱۶ گیگابایت حافظه رم در نظر گرفته شده. در ضمن نباید تعبیه باتری غول‌پیکر ۶۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی با سرعت شارژ ۳۰ وات را از قلم بیندازیم.

مطابق معمول، پردازنده اسنپ‌دراگون ۸۶۵ موجود در این گوشی از سرعت کلاک بالاتری بهره می‌برد. ظاهرا هسته Kryo 585 این پردازنده به جای سرعت ۲.۸۴ گیگاهرتز، سرعت ۳.۰۹ گیگاهرتز را ارائه می‌کند.





در رابطه با تصاویر هم یکی از آن‌ها تصویر تبلیغاتی است و دیگری یک تصویر واقعی از این گوشی به حساب می‌آید. در پنل جلویی ایسوس راگ فون ۳ هیچ بریدگی یا حفره‌ای دیده نمی‌شود و پنل پشتی آن هم شباهت زیادی به نسل قبلی این گوشی دارد.

در این میان به نظر می‌رسد نسبت به گذشته شاهد برجستگی بیشتر ماژول دوربین هستیم. همچنین با توجه طول این ماژول افقی، احتمالا با دوربین سه‌گانه سروکار داریم و به همین خاطر به غیر از دوربین‌های اصلی و اولترا واید باید انتظار تعبیه دوربین تله‌فوتو هم داشته باشیم.

در نهایت بر اساس این اطلاعات، ظاهرا این گوشی با داشتن ضخامت ۹.۸۵ میلی‌متری و وزن ۲۸۰ گرمی گوشی سنگین و ضخیمی خواهد بود.

منبع: GSM Arena

The post مشخصات کلیدی و تصاویر گوشی گیمینگ ایسوس راگ‌فون ۳ فاش شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala