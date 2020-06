اپل ایرپاور هنوز زنده است! اولین عکس از مدل جدید ایرپاور لو رفت

به نظر می‌رسد اپل هنوز در حال کار روی اولین شارژر بی‌سیم خود یعنی ایرپاور است که می‌تواند چند دستگاه را به صورت همزمان شارژ کند. ایرپاور محصول جدیدی نیست و اولین بار آن را در سال ۲۰۱۷ دیده بودیم ولی هرگز شاهد عرضه آن نبودیم. حالا Jon Prosser که این روزها حسابی در حال لو دادن اطلاعات اپلی است، اولین عکس از مدل جدید آن که اسم کد C68 را دارد را منتشر کرده است.

شارژری که عکس آن در توییت بالا منتشر شده، دقیقا همان طراحی ایرپاور را دارد که در سال ۲۰۱۷ به نمایش درآمد، قرار بود در سال ۲۰۱۸ عرضه شود و در نهایت اپل در سال ۲۰۱۹ گفت که عرضه آن کنسل شده است. جان پراسر پیش‌تر گفته بود که اپل به دلیل مشکلی که برای شارژ اپل واچ در این شارژر‌ها داشت، عرضه این شارژر را لغو کرد اما حالا با این عکس‌ها به نظر می‌رسد مشکل ایرپاور و شارژ اپل واچ به کلی رفع شده است.

در این تصویرها هردو گجت ایرپادز پرو و ساعت هوشمند اپل واچ روی مدل جدید ایرپاور در حال شارژ شدن هستند.

زمانی که اپل اولین بار این محصول را در مراسم معرفی آیفون X نشان داد، ویژگی شاخص آن این بود که می‌توانست سه گجت آیفون، اپل واچ و ایرپادز سازگار با این پد را به صورت همزمان شارژ کند بدون اینکه محل آن‌ها روی ایرپاور اهمیتی داشته باشد. همچنین ویژگی مهم دیگر ایرپاور این بود که در iOS پشتیبانی می‌شد و با قرار دادن هرکدام از دستگاه‌های اپلی پشتیبانی شده روی این گجت، انیمیشن مربوط به شارژ آن روی آیفون کاربر به نمایش درمی‌آمد.

زمانی که در ماه مارس سال ۲۰۱۹ اپل عرضه ایرپاور را کنسل کرد، دلیل آن را «نرسیدن این گجت به استانداردهای مورد انتظار» عنوان کرد و هیچ جزئیات بیشتری منتشر نکرد. به لطف پتنت‌هایی که اپل ثبت کرده، می‌دانیم که درون ایرپاور چندین سیم‌پیچ شارژ بی‌سیم روی هم قرار می‌گیرد تا کاربر گوشی خود را در هرجایی که گذاشت، سیم‌پیچی برای شارژ بی‌سیم آن وجود داشته باشد.

در آن زمان Sonny Dickson درباره کنسل شدن ایرپاور گفته بود که به دلیل اینکه سطح شارژر گرمای زیادی تولید می‌کند و اپل نتوانسته این مشکل را حل کند، عرضه این محصول لغو شده است. چند ماه پیش اما جان پراسر ادعا کرد که اپل بر مشکل گرمای بیش از حد ایرپاور فائق آمده است.

او اینطور توضیح داد که اپل با کم کردن تعداد سیم‌پیچ‌ها و همچنین استفاده از پردازنده قدرتمند A11 (که در آیفون X استفاده شده بود)، مشکل گرما را حل کرده است. او همچنین گفته بود که اگر همه چیز بدون مشکل پیش برود، عرضه مدل جدید ایرپاور به سه ماهه پایانی ۲۰۲۰ یا سه ماهه ابتدایی ۲۰۲۱ موکول شده است.

در ماه ژانویه نیز تحلیلگر مشهور حوزه اپل، Ming-Chi Kuo، گفته بود که اپل احتمالا در نیمه اول ۲۰۲۰ یک نسخه کوچکتر از ایرپاور عرضه خواهد کرد. این دستگاه اما تنها احتمالا می‌تواند یک گجت را به صورت همزمان شارژ کند و ممکن است در مراسم WWDC 2020 که چهار روز تا برگزاری آن باقی مانده، شاهد معرفی آن باشیم. شاید هم زمان عرضه این شارژر کوچک‌تر به دلیل پاندمی ویروس کرونا به تاخیر افتاده و قرار نیست به این زودی‌ها شاهد آن باشیم.

