از گوشی شیائومی می نوت ۱۱ چه انتظاراتی داریم؟

شیائومی می نوت ۱۱ می‌تواند یکی از بهترین گوشی‌هایی باشد که در سال ۲۰۲۰ وارد بازار می‌شود. چون می نوت ۱۰ علی‌رغم بهره‌مندی از پردازنده میان‌رده، محصول واقعا با کیفیتی بود و با شناختی هم که از شیائومی داریم، احتمالا این روند ادامه پیدا خواهد کرد.

شیائومی در سال ۲۰۱۹، می نوت ۱۰ و می نوت ۱۰ پرو را در سبد محصولات میان رده خود می‌دید. اگرچه این گوشی‌ها تقریبا از هر نظر عملکرد فوق‌العاده‌ای از خود نشان دادند، اما همیشه جا برای پیشرفت وجود دارد و بنابراین می نوت ۱۱ می‌تواند یک محصول فوق‌العاده باشد. متاسفانه هنوز نمی‌دانیم آیا شیائومی قرار است چنین محصولی را روانه بازار کند یا نه. چون عرضه می نوت ۱۰ نیز به نوعی یک غافلگیری به حساب می‌آمد.

در واقع چند سال قبل از آن، شیائومی، می نوت ۳ را راهی بازار کرده بود و به صورت ناگهانی از می نوت ۱۰ رونمایی شد. بنابراین اصلا نمی‌دانیم آیا قرار است این روند از این پس ادامه پیدا کند یا می نوت ۱۰ قرار بود تنها تجربه شیائومی در این زمینه باشد.

با همه این تفاسیر، به خاطر عملکرد بسیار خوب می نوت ۱۰ در زمینه‌های مختلف نظیر دوربین، نمایشگر، بدنه با کیفیت و البته قیمت بسیار مناسب، تمایل داریم شاهد رونمایی از می نوت ۱۱ هم باشیم.

می نوت ۱۰ اگرچه اواخر سال ۲۰۱۹ به بازار آمد اما شاید نتوان تا یک سال دیگر روی قدرت سخت‌افزاری آن آنقدرها حساب کرد. بنابراین می نوت ۱۱ می‌تواند با افزودن یک سری قابلیت‌های جدید در کنار قیمت پایین، ادامه دهنده روند موفقیت آمیز شیائومی باشد.

متاسفانه در رابطه با می نوت ۱۱ خبرهای زیادی در اختیار نداریم ولی یک سری شایعات درباره گوشی‌ جدید شیائومی منتشر شده که خب مشخص نیست دقیقا به چه محصولی اشاره می‌کنند. در کنار انتظاراتی که از می نوت ۱۱ داریم، به همه آنچه که اخیرا شنیدیم نیز در این مطلب اشاره خواهیم کرد.

تاریخ عرضه و قیمت شیائومی می نوت ۱۱

شیائومی می نوت ۱۰ در ماه نوامبر ۲۰۱۹ راهی بازار شد. بنابراین بسیار محتمل به نظر می‌رسد اگر نسخه بعدی هم در صورت وجود، در همین تاریخ و امسال راهی بازار شود. البته همه این موارد بستگی به این دارد که ویروس کرونا تا چه حد تشدید می‌شود. چون در این صورت شاید باید تا سال ۲۰۲۱ منتظر رونمایی از آن باشیم.

در رابطه با قیمت هم نباید انتظار رقم زیادی را داشته باشیم. می نوت ۱۰ در محدوده قیمتی ۵۰۰-۶۰۰ دلار قرار داشت و بعید به نظر می‌رسد می نوت ۱۱ بیشتر از این مقدار قیمت گذاری شود. البته نکته‌ای هست که باید به خاطر داشته باشیم. می نوت ۱۰ جایگزین هیچ گوشی دیگری نشد. بنابراین نمی‌توانیم رفتار شیائومی در قیمت گذاری نسخه بعدی را به راحتی پیش بینی کنیم.

اما برای این کار می ۱۰ هم می‌تواند الگوی خوبی باشد. این محصول جانشین می ۹ شد و از نظر قیمت نیز بسیار گران‌تر بود. شیائومی می‌تواند از همین سیاست در سری می نوت نیز استفاده کند؛ هرچند امیدواریم این اتفاق رخ ندهد چون بزرگ‌ترین دلیل محبوبیت می نوت ۱۰ برچسب قیمتی بی‌نظیر آن بود.

شیائومی می نوت ۱۱ – شایعات

همانطور که اشاره شد، در رابطه با گوشی جدید شیائومی شایعات زیادی منتشر شده اما اصلا مشخص نیست این شایعات به چه محصولی اشاره می‌کنند. با این اوصاف به بررسی آن‌ها می‌پردازیم تا ببینیم آیا می‌توان آن‌ها را به می نوت ۱۱ نسبت داد یا خیر.

مثلا شیائومی اخیرا یک گوشی با دوربین سلفی زیر نمایشگر را پتنت کرد. فناوری جذابی که هنوز در هیچ گوشی به طور رسمی مورد استفاده قرار نگرفته و فقط شاهد حضور آن در نمونه‌های آزمایشی بوده‌ایم.

با کمک این فناوری، دوربین سلفی به زیر نمایشگر هدایت می‌شود و بدون نیاز به مکانیزم پاپ آپ می‌توانیم محصولی تمام صفحه در اختیار داشته باشیم. البته شیائومی پتنت‌های زیادی در این زمینه منتشر کرده که در دو نمونه زیر می‌توانید آن‌ها را مشاهده کنید.

در توضیحات تصویر سمت چپ آمده که وقتی دوربین سلفی فعال باشد، محدوده‌ای از نمایشگر که دوربین در آن قرار دارد به نوعی غیب می‌شود و بعد از اتمام کار با این دوربین هم همه چیز به شکل قبل بر می‌گردد.

تصویر سمت راست نیز کاملا گویای چگونگی تمام صفحه کردن گوشی هست. بدین صورت که برای گوشی هیچ دوربین سلفی در نظر گرفته نمی‌شود. در عوض، بخشی از نمایشگر ۱۸۰ درجه می‌چرخد تا دوربین پشتی به دوربین سلفی تبدیل شود.

در بخش سخت‌افزار، انتظار یک پردازنده میان رده را داریم. گفته می‌شود شیائومی در حال کار روی یک گوشی جدید با پردازنده مدیاتک Dimensity 1000 پلاس است. چنین پردازنده‌ای گوشی را به اینترنت ۵G مجهز کرده و حتی پشتیبانی از رفرش ریت ۱۴۴ هرتز را نیز به نمایشگر آن می‌آورد. البته پیش‌تر خبری هم منتشر شده بود مبنی بر اینکه سامسونگ تراشه گوشی بعدی شیائومی را خواهد ساخت.

با این حال هیچ یک از پردازنده‌های بالا توانایی رقابت با پرچم‌دارهایی چون اسنپدراگون ۸۶۵ یا A13 را نداشته و از قیمت پایینی برخوردارند. بدین ترتیب می‌توانیم قیمت مناسبی را هم برای می نوت ۱۱ انتظار داشته باشیم.

در بخش دوربین هم باید منتظر یک سنسور عجیب دیگر باشیم. البته گفته می‌شود اندازه این سنسور همچنان همان ۱۰۸ مگاپیکسل است، اما نمی‌دانیم چه پیشرفت‌هایی به نسبت سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی فعلی دارد. علاوه بر این‌ها، ظاهرا شیائومی در حال کار روی محصولی است که به کمک لنز تله فوتو مجزا می‌تواند به بزرگ‌نمایی خارق‌العاده ۱۲۰ برابری دست پیدا کند.

البته گفته می‌شد این گوشی قدرتمند قرار است Mi CC نام داشته باشد که خب می‌توانیم آن را به می نوت ۱۱ نیز نسبت دهیم چون می نوت ۱۰ در کشور چین همان Mi CC 9 Pro نام گذاری شده بود.

همچنین شنیده‌ایم شیائومی در حال کار روی یک شارژر ۱۲۰ واتی است که تنها در چند دقیقه می‌تواند گوشی را از ۰ تا ۱۰۰ شارژ کند. البته بعید به نظر می‌رسد چنین شارژری در می نوت ۱۱ مورد استفاده قرار بگیرد چون این محصول یک میان رده است و شارژر ۱۲۰ واتی برای میان رده کمی زیاد است. از طرفی می نوت ۱۰ اولین گوشی میان رده‌ای بود که به دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی مجهز شده بود.

این تمام اطلاعاتی بود که از شایعات و خبرهای منتشر شده پیرامون می نوت ۱۱ بدست آمد و اکنون می‌پردازیم به انتظاراتی که از آن داریم.

شیائومی می نوت ۱۱ – انتظارات

۱. دوربین تله فوتو بهبود یافته

می نوت ۱۰ اگرچه از ۵ دوربین با کارایی مختلف بهره می‌برد اما تنها ۳ تای آن بسیار حیرت‌انگیز و کاربردی بودند. یکی از این دوربین‌ها، تله فوتو ۸ مگاپیکسلی است. از لحاظ تئوری، این دوربین باید بتواند بزرگ‌نمایی ۵ برابری اپتیکال را ارائه دهد اما به خاطر وضوح پایین، تصاویر کمی بی کیفیت می‌شدند. به همین خاطر ثبت تصاویر با دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی و کراپ شده نتیجه بهتری داشتند.

۲. باتری پر ظرفیت‌تر

گوشی می نوت ۱۰ از نظر باتری مشکل خاصی ندارد. اما باز هم عملکرد آن‌ حیرت انگیز نیست. مثلا در بهترین حالت این گوشی می‌تواند ۱ روز دوام داشته باشد و به سختی می‌توان این میزان را به دو روز افزایش داد. البته اگر زیاد از دوربین قدرتمند می نوت ۱۰ استفاده کنید شاید حتی یک روز کامل هم نتوانید روی آن حساب کنید.

انتظار داریم شیائومی در سری می نوت ۱۱ به جای استفاده از شارژر سریع‌تر، از باتری پر ظرفیت‌تری استفاده کند. بکارگیری یک راه حل نرم‌افزاری برای مصرف بهینه‌تر انرژی هم می‌تواند گزینه خوبی باشد.

۳. چیپ‌ست قدرتمندتر

می نوت ۱۰ از پردازنده قدرتمندی بهره نمی‌برد. در حالی که گزینه‌های مختلفی برای استفاده وجود داشت شیائومی تصمیم گرفت از اسنپدراگون ۷۳۰G استفاده کند. البته این موضوع فقط روی کاغذ کمی عجیب بود چون در عمل، فقدان یک پردازنده بالارده آنقدرها حس نشد.

می نوت ۱۱ به یک پردازنده قوی‌تر نیاز مبرم دارد. می‌دانیم این اتفاق خواهد افتاد اما این محصول نباید باز هم به یک پردازنده معمولی مجهز شود چون اسنپدراگون ۷۳۰ در عین حال که پردازنده قابلی است، نمی‌توانست آنقدرها که باید از پس پردازش‌ تصاویر ثبت شده توسط دوربین ۱۰۸ مگاپیسکلی بر بیاید.

کوالکام در سبد پردازنده‌های میان رده خود اسنپدراگون ۷۶۵G و ۷۶۸G را دارد. پردازنده‌های بسیار توانایی که هم در زمینه گیمینگ عملکرد عالی دارند و هم از نظر مصرف باتری. حتی پشتیبانی از ۵G نیز با این پردازنده‌ها در گوشی‌ها ممکن می‌شود. بنابراین اگر شیائومی بخواهد برای کاهش هزینه تمام شده از اسنپدراگون ۸۶۵ استفاده نکند، این دو پردازنده در کنار سری Dimensity مدیاتک می‌توانند گزینه‌های بسیار خوبی باشند.

۴. قیمت معقول

شیائومی می نوت ۱۰ در کنار مشخصات سخت‌افزاری بسیار مناسب، از قیمت فوق‌العاده‌ای برخوردار بود. به طور کلی شیائومی در این بخش همیشه خوب عمل می‌کند و محصولات این شرکت در کنار عملکرد خوب، قیمت معقولانه‌ای نیز دارند.

البته سری می ۱۰ به طرز عجیبی سیاست‌های شیائومی را دنبال نکرد. اگرچه پرچم‌دارهای این سری به نسبت دیگر پرچم‌دارهای بازار قیمت خوبی داشتند اما در مقایسه با گوشی‌های خود شیائومی نسبتا گران بودند. در واقع می ۱۰ دو برابر می نوت ۱۰ قیمت گذاری شد اما خب از نظر سخت‌افزار نیز واقعا قوی‌تر بود.

از آن جایی که می نوت ۱۱ احتمالا قرار نیست یک پرچم‌دار باشد، بنابراین باید قیمت پایین‌تری داشته باشد. حال این می‌تواند دو معنا داشته باشد. با افزایش قیمت پرچم‌دارها، دیگر میان‌ رده‌ها ۴۰۰ یا ۵۰۰ دلار قیمت گذاری نمی‌شوند. بنابراین اگرچه انتظار داریم می نوت ۱۱ زیر ۷۰۰ دلار قیمت داشته باشد اما بعید هم نیست قیمت بیشتر از این را هم شاهد باشیم.

۵. استفاده از شارژر پر سرعت‌تر

گوشی‌های شیائومی معمولا سرعت شارژ بالایی دارند. شاید بتوان گفت یکی از بهترین‌ها در این زمینه گوشی‌های شیائومی هستند. اما معمولا هر سال شرکت‌ها در این زمینه پیشرفت می‌کنند و امیدواریم می نوت ۱۱ هم در دسته محصولاتی با شارژر سریع بهبود یافته قرار بگیرد.

اگرچه می نوت ۱۰ با شارژر ۳۰ واتی خود از بسیاری از رقبای هم رده عملکرد بهتری داشت اما می نوت ۱۱ می‌تواند حتی این مقدار را به ۵۰ وات یا حتی ۶۵ وات هم افزایش دهد. نظر شما در رابطه با این گوشی چیست؟ آیا تمایلی به معرفی می نوت ۱۱ دارید؟

