با توجه به آنچه که در برنامه می واچ دیده شده، ظاهرا شیائومی قصد دارد ساعت هوشمند خود را با نام می واچ ریوالو به زودی راهی بازار جهانی کند.

دسامبر سال گذشته، شیائومی از ساعت هوشمند خود با نام می واچ کالر (Mi Watch Color) در کشور چین رونمایی کرد. اینطور هم که به نظر می‌رسد، این محصول قرار است به اولین ساعت هوشمند شیائومی تبدیل شود که به صورت رسمی وارد بازارهای جهانی نیز خواهد شد.

در بازارهای بین المللی، می واچ کالر با نام می واچ ریوالو (Mi Watch Revolve) شناخته می‌شود. نام این محصول در اپلیکیشن می واچ و در کنار مچ بند هوشمند می اسمارت بند ۴C (این مج بند در بازار جهانی ردمی بند شناخته می‌شود) دیده شد.

علاوه بر این‌ها، یکی از کاربران یوتیوب با نام کاربری eSavants توانست به این ساعت هوشمند دست پیدا کرده و حتی ویدئوی جعبه گشایی آن را هم در این شبکه اجتماعی منتشر کرد که در آن به وضوح می‌توانیم نام می واچ ریوالو را مشاهده کنیم. او در این ویدئو گفته این ساعت را با قیمت ۹۰ یورو از وب‌سایت AliExpress خریداری کرده که این یعنی چیزی حدود ۱۰۰ دلار.

شیائومی می واچ ریوالو قرار است به یک نمایشگر ۱.۳۹ اینچی از نوع AMOLED مجهز شده و از قابلیت‌های خوبی نظیر GPS، بلوتوث نسخه ۵.۰، NFC و همچنین سنسور سنجش ضربان قلب و ردیاب خواب و استاندارد ضد آب ۵ATM (تا ۵۰ متر زیر آب) پشتیبانی می‌کند.

شیائومی این ساعت هوشمند را به یک باتری بسیار قدرتمند با طول عمر ۱۴ روز (در صورت استفاده معمولی) مجهز کرده که رقم بسیار خوبی محسوب می‌شود. تاریخ دقیقا عرضه این محصول به بازار جهانی مشخص نشده اما گفته می‌شود به زودی این اتفاق خواهد افتاد.

