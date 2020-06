اگرچه طراحی گوشی های هوشمند در طول چند سال گذشته به طور محدود تغییر کرده، اما در این میان یک متغیر پنهان وجود دارد که به طور مداوم در حال افزایش است. در این مطلب قصد داریم به روند افزایش وزن گوشی های هوشمند بپردازیم.

اگرچه اندازه این گوشی‌ها به‌طور قابل توجهی رشد داشته، اما در زمینه افزایش وزن گوشی های هوشمند باید به عوامل دیگری هم اشاره کنیم.

برای ساده‌تر کردن بررسی این موضوع، در این مطلب فقط وزن آیفون‌ها و پرچم‌داران سامسونگ را از نسل اول آیفون تا گلکسی اس ۲۰ مقایسه می‌کنیم. اگر به نمودار زیر نگاهی بیندازید، این روند افزایش وزن را به‌خوبی مشاهده خواهید کرد.

وزن اولین مدل‌های آیفون چیزی بین ۱۳۳ تا ۱۴۰ گرم بود. این موضوع واقعا قابل توجه است زیرا مثلا آیفون ۴ از بدنه مبتنی بر شیشه و فلز بهره می‌برد و این رویکرد تاثیر زیادی بر وزن آن نداشته است. از سوی دیگر، نخستین گلکسی اس سامسونگ که در سال ۲۰۱۰ معرفی شد، وزن بسیار کمتری نسبت به آیفون دارد.

اگر آیفون ۳GS را با گلکسی اس مقایسه کنیم، می‌بینیم که گلکسی اس با وجود داشتن نمایشگر بزرگ‌تر و اینکه در کل گوشی بزرگ‌تری محسوب می‌شود، ولی ۳۰ گرم سبک‌تر از آیفون موردنظر است.

مقصر اصلی این تفاوت وزن، صفحه‌نمایش است. اگرچه آیفون ۳GS با نمایشگر LCD روانه‌ی بازار شد، ولی گلکسی اس از نمایشگر AMOLED بهره می‌برد. نمایشگرهای AMOLED معمولا نسبت به LCD بسیار باریک‌تر و سبک‌تر هستند زیرا نیازی به نور پس‌زمینه ندارند و هرکدام از پیکسل‌ها به‌تنهایی نور منتشر می‌کنند.

همچنین در اطراف پنل جلویی آیفون ۳GS حاشیه فلزی تعبیه شده بود که کمی وزن این گوشی هوشمند را بالا می‌برد ولی در مقابل گلکسی اس از بدنه تمام پلاستیکی بهره می‌برد.

۲۰۱۲ از لحاظ وزن گوشی های هوشمند سال مهمی برای سامسونگ و اپل بود. اپل در این سال با ارائه‌ی بدنه آلومینیومی برای آیفون ۵ توجهات زیادی را جلب کرد و در عین حال وزن آن را به ۱۱۲ گرم کاهش داد. در همان سال، سامسونگ گوشی بسیار سنگین‌تر گلکسی اس ۳ را با نمایشگر و باتری بزرگ‌تر و وزن ۱۳۳ گرمی معرفی کرد.

باید خاطرنشان کنیم به غیر از نمایشگر، باتری هم نقش مهمی در وزن گوشی‌ها ایفا می‌کند. اما آیفون موردنظر علاوه بر اینکه مجهز به باتری کوچک ۴ اینچی بود، از باتری بسیار کوچک‌تری هم بهره می‌برد و بنابراین وزن این گوشی هوشمند هم به طور قابل توجهی کمتر بود.

تغییر گسترده بعدی حدود ۲۰۱۴-۲۰۱۵ پس از آن صورت گرفت که طراحی گلکسی اس ۵ به خاطر استفاده از پنل پشتی پلاستیکی مورد انتقاد قرار گرفت. سامسونگ هم برای گلکسی اس ۶ به بهره‌گیری از بدنه دارای شیشه و فلز روی آورد.

در این میان باید بگوییم که وزن این گوشی از ۱۴۵ گرم به ۱۳۸ گرم کاهش پیدا کرد که این کار در اصل با کاهش ظرفیت باتری انجام شد. به همین خاطر عمر باتری به یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف گلکسی اس ۶ بدل شد.

در عین حال، آیفون هم در حال افزایش اندازه بود. تقاضا برای نمایشگرهای بزرگ‌تر منجر به افزایش اندازه صفحه‌نمایش از ۴ به ۴.۷ اینچ بین آیفون ۵ اس و آیفون ۶ شد. ظرفیت باتری هم برای مقابله با مصرف انرژی نمایشگرهای بزرگ‌تر، افزایش یافت.

۲۰۱۷ هم در زمینه‌ی طراحی گوشی‌ها سال با اهمیتی بود و اپل در این رابطه نقش مهمی را ایفا کرد. در این سال آیفون X معرفی شد که از نمایشگر کم‌حاشیه و بدنه‌ی شیشه‌ای بهره می‌برد. با این کار، روند صعودی وزن گوشی های هوشمند شدت گرفت و روزبه‌روز گوشی‌های بیشتری به بدنه‌های مبتنی بر شیشه و فلز روی آوردند.

چرا گوشی‌های هوشمند سنگین‌تر شده‌اند؟

طی سال‌های گذشته اندازه نمایشگرها به‌طور فزاینده‌ای بزرگ‌تر شده است.

شیشه و فلز بسیار محبوب شده‌اند و هر دو آن‌ها مواد سنگینی محسوب می‌شوند.

افزایش ظرفیت باتری منجر به افزایش وزن گوشی‌ها می‌شود.

ادامه این روند در آینده

اگر از گوشی‌های سنگین دل خوشی ندارید، متأسفانه باید بگوییم که این روند متوقف نخواهد شد. کمپانی‌ها نه‌تنها به سمت ساخت گوشی‌های بسیار بزرگ و سنگین (مانند گلکسی اس ۲۰ اولترا و آیفون XS مکس) در حال حرکت هستند، بلکه باید به گوشی‌های تاشو هم اشاره کنیم.

گلکسی فولد ۲۷۶ گرم وزن دارد که معادل تقریبا دو گوشی هوشمند است؛ هواوی میت ایکس هم با داشتن وزن ۲۹۵ گرمی نسبت به گلکسی فولد گوشی سنگین‌تری به حساب می‌آید.

در گذشته شرکت‌ها تلاش می‌کردند گوشی‌ها را سبک‌تر و کوچک‌تر کنند. اما حالا شاهد روند معکوس این قضیه هستیم. آیا بار دیگر گوشی‌های سبک و کوچک مورد استقبال قرار می‌گیرند؟ در دنیای تکنولوژی به‌خصوص گوشی‌های هوشمند پیش‌بینی کردن کار سختی است ولی در این مورد نباید انتظار بازگشت به روند گذشته را داشته باشیم.

بیشتر بخوانید: ۵ باور نادرست ولی رایج در مورد گوشی‌های هوشمند

منبع: Phone Arena

The post چرا گوشی‌های هوشمند این‌قدر سنگین هستند؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala