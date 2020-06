بر اساس گزارش‌ها، در تاریخ ۴ یا ۵ ژوئیه گوشی Honor 30 Youth Edition معرفی می شود و ظاهرا این گوشی با نام آنر ۳۰ لایت روانه‌ی بازارهای جهانی خواهد شد. در همین رابطه، یکی افشاگران مشخصات کامل این گوشی را فاش کرده است.

با توجه به اطلاعات ارائه شده، آنر ۳۰ لایت از تراشه Dimensity 800 مدیاتک بهره می‌برد و این یعنی از فناوری ۵G هم پشتیبانی می‌کند. این گوشی مجهز به نمایشگر ۶.۵ اینچی ۹۰ هرتز با رزولوشن ۲۴۰۰ در ۱۰۸۰ است. همچنین مانند دیگر گوشی‌های جدید هواوی و آنر، فاقد سرویس‌ها و اپلیکیشن‌های گوگل خواهد بود.

در پنل پشتی این گوشی، دوربین سه‌گانه توجه را جلب می‌کند که از دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی به همراه اولترا واید ۸ مگاپیکسلی و ماکرو ۲ مگاپیکسلی تشکیل شده است. یک دوربین ۱۶ مگاپیکسلی هم وظیفه‌ی ثبت عکس‌های سلفی را بر عهده دارد.

انرژی این گوشی از جانب باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود که از سرعت شارژ ۲۲.۵ وات پشتیبانی می‌کند. باید خاطرنشان کنیم مشخصات این گوشی دقیقا مشابه هواوی Enjoy 20 Pro است که دقایقی قبل معرفی شد؛ البته باید به تفاوت آن‌ها در زمینه‌ی وزن هم اشاره کنیم و آنر ۳۰ لایت با داشتن وزن ۱۹۲ گرمی ۱۰ گرم سنگین‌تر از هواوی Enjoy 20 Pro محسوب می‌شود.

منبع: GSM Arena

The post مشخصات کامل آنر ۳۰ لایت لو رفت appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala