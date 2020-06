سرانجام قابلیت سنجش فشار خون به گلکسی واچ اکتیو ۲ آمد

دو ماه پیش بود که سامسونگ از برنامه خود برای عرضه یک نرم‌افزار سلامتی خبر داد که کاربران ساعت‌های هوشمند را قادر می‌ساخت فشار خون خود را اندازه گیری کنند و خوشبختانه اخیرا این قابلیت برای ساعت هوشمند گلکسی واچ اکتیو ۲ منتشر شده.

نرم‌افزار جدید Health Monitor در ماه آوریل سال جاری توسط وزارت غذا و دارو کره جنوبی به عنوان «نرم‌افزاری با کاربرد پزشکی» تاییدیه گرفت اما سامسونگ اعلام کرد این قابلیت را تا فصل سوم ۲۰۲۰ هم راهی ساعت‌های هوشمند نمی‌کند. اما ظاهرا این اتفاق زودتر از آنچه که خود سامسونگ انتظار داشت رخ داد.

دو روز پیش بود که سامسونگ رسما اعلام کرد تمام کاربران گلکسی واچ اکتیو ۲ می‌توانند به نرم‌افزار جدید دسترسی داشته باشند. اگرچه کاربران این ساعت هوشمند می‌توانند با خود این محصول فشار خون را بسنجند، اما سامسونگ اعلام کرده ابتدا باید این برنامه را با توجه به یک دستگاه فشار خون سنتی تنظیم کرده تا سپس بتوانند به صورت مستقل از آن استفاده کنند.

بعد از اینکه فرایند سنجش فشار خون انجام شد، نتایج به صورت خودکار با نرم‌افزار Health Monitor گوشی‌های گلکسی همگام سازی می‌شود و سپس می‌توانید تصمیم بگیرید آیا نتایج با پزشک شما به اشتراک گذاشته شود یا خیر. همچنین کاربران می‌توانند به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه فشار خون خود را اندازه‌گیری کنند.

متاسفانه یکی از بزرگ‌ترین نقطه ضعف‌های برنامه جدید سامسونگ، فقدان ECG یا همان اندازه گیری نوار قلب است که کاربران اپل واچ به آن دسترسی دارند. البته سامسونگ اعلام کرد حتما این قابلیت را در فصل سوم سال جاری راهی ساعت هوشمند خود می‌کند.

برای اندازه گیری فشار خون، کاربران باید ابتدا نرم‌افزار Health Monitor را روی گوشی و ساعت هوشمند خود نصب کنند اما متاسفانه سنجش فشار خون گلکسی واچ اکتیو ۲ در حال حاضر تنها در کره جنوبی فعال است؛ هرچند انتظار می‌رود در ماه‌های آتی تمام کاربران این ساعت در مناطق مختلف به قابلیت یاد شده دسترسی پیدا کنند.

با در نظر گرفتن اینکه شرکت‌های سازنده ساعت هوشمند هر ساله قابلیت‌های جدیدی را برای گجت‌های خود عرضه می‌کنند، انتظار می‌رود رقابت بین آن‌ها در یکی دو سال آینده به اوج خود برسد. در حال حاضر اپل واچ بیشترین سهم را در بازار ساعت‌های هوشمند دارد اما اگر عرضه قابلیت‌های این چنینی برای دیگر محصولات ادامه پیدا کند، شاید این وضعیت به زودی تغییر کند.

نظر شما در رابطه با قابلیت سنجش فشار خون گلکسی واچ اکتیو ۲ چیست؟ به نظر شما می‌توان به دقت و کیفیت این قابلیت‌ها در ساعت هوشمند اعتماد کرد؟

