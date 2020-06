در ماه‌های گذشته، اخبار زیادی در مورد توسعه نسل دوم گوشی تاشو موتورولا ریزر منتشر شده ولی حالا یکی افشاگران اعلام کرده که به دلیل بحران ویروس کرونا، تولید انبوه این گوشی به تعویق افتاده است. به طور مشخص، این افشاگر اعلام کرده که موتورولا ریزر ۲ در سال ۲۰۲۱ روانه‌ی بازار می‌شود.

روی هم رفته شیوع ویروس کرونا خطوط تولید محصولات مختلفی را دچار مشکل کرده و در این میان باید به بروز مشکلات احتمالی برای فرایند ساخت و آزمایش‌های مربوط به کیفیت هم اشاره کنیم. در هر صورت با توجه به این خبر، به نظر می‌رسد موتورولا ریزر ۲ دیرتر از گوشی‌های تاشو گلکسی Z Flip 5G و گلکسی فولد ۲ معرفی خواهد شد.

این اولین باری نیست که موتورولا عرضه گوشی تاشو خود را به تعویق می‌اندازد. اگر به خاطر داشته باشید، نسل اول این گوشی قرار بود در اواخر ۲۰۱۹ عرضه شود ولی در نهایت این کار در فوریه ۲۰۲۰ انجام شد. در هر صورت اگر قرار است عرضه موتورولا ریزر ۲ به تعویق بیفتد، امیدواریم این شرکت از فرصت پیش آمده استفاده کند و کیفیت آن را بهبود ببخشد.

طبق شایعات مطرح شده، این گوشی از تراشه اسنپ‌دراگون ۷۶۵، دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی و دوربین سلفی ۲۰ مگاپیکسلی بهره می‌برد.

