اپل قصد دارد گوشی‌های سری آیفون ۱۲ را اواخر امسال راهی بازار کند. این گوشی‌ها شامل ۴ آیفون با اندازه‌های مختلف می‌شوند که کوچک‌ترین آن‌ها آیفون ۱۲ ۵.۴ اینچی است. حال به نظر می‌رسد این محصول علی‌رغم اندازه بزرگ‌تر نمایشگرش به نسبت آیفون SE 2020، از ابعاد کوچک‌تری برخوردار خواهد بود.

آیفون SE 2020 از یک نمایشگر ۴.۷ اینچی بهره می‌برد و ۳۹۹ دلار نیز قیمت گذاری شده. اگرچه این محصول ارزان قیمت، از پردازنده قدرتمند بکار رفته در آیفون‌های ۱۱ استفاده می‌کند اما تنها یک دوربین دارد و شکل و شمایل آن شما را کاملا به یاد آیفون ۸ می‌اندازد. حتی دیگر خبری از تشخیص چهره هم در آن نیست و کاربر برای باز کردن گوشی باید از حسگر اثر انگشت استفاده کند.

خوشبختانه اپل برای آن دسته از کاربرانی که محصولات این چنینی ولی با ظاهر و امکانات بروزتری می‌خواهند، راه حل خوبی دارد که اواخر امسال شاهد رونمایی از آن خواهیم بود. یکی از کاربران توییتر با نام کاربری EveryApplePro@ ویدئویی را از آیفون SE در کنار قالب آیفون ۱۲ ۵.۴ اینچی منتشر کرد که با توجه به آن، ظاهرا آیفون جدید علی‌رغم اندازه بزرگ‌تر نمایشگر، جمع و جورتر خواهد بود.

البته اینکه آیفون جدید تقریبا از نظر اندازه برابر با یا کوچک‌تر از آیفون SE باشد جای تعجبی هم ندارد چون اپل آیفون ۱۲ ۵.۴ اینچی را بدون هیچ گونه حاشیه‌ای راهی بازار می‌کند، این در حالی است که آیفون SE به خاطر بهره‌مندی از کلیدی فیزیکی، از حواشی نسبتا زیادی برخوردار بود. البته آیفون ۱۲ از ناچ بهره می‌برد اما این ناچ درون نمایشگر تعبیه شده و به همین خاطر تاثیری در اندازه آن ندارد.

دو مدل آیفون ۱۲ قرار است امسال به نمایشگرهای OLED، پردازنده‌ A14 و اینترنت ۵G مجهز شوند و قیمت آن‌ها نیز به احتمال بسیار فراوان چیزی بین ۶۴۹۸ تا ۷۴۹ دلار خواهد بود. همین موضوع می‌تواند مجددا پرچم‌دار مقرون به صرفه اپل را محبوب‌ترین گوشی دنیا کند.

آیفون SE 2020 به عنوان یک میان رده بسیار با کیفیت راهی بازار شد و با عملکرد فوق‌العاده خود به خوبی ثابت کرد هنوز هم مردم به گوشی‌های کوچک علاقه نشان خواهند داد. به همین خاطر آیفون ۱۲ ۵.۴ اینچی می‌تواند با قدم گذاشتن در مسیر آیفون XR و آیفون ۱۱، موفقیت بزرگی برای اپل کسب کند.

