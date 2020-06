گفته می‌شود گلکسی نوت ۲۰ در دو مدل استاندارد و پلاس یا اولترا معرفی خواهد شد. ساعاتی قبل یکی از افشاگران مشهور اطلاعاتی را در مورد گلکسی نوت ۲۰ اولترا فاش کرده است.

طبق این اطلاعات، گلکسی نوت ۲۰ اولترا یا پلاس از تراشه اسنپ‌دراگون ۸۶۵ پلاس بهره می‌برد که هنوز این تراشه معرفی نشده است. همچنین باید انتظار کاهش ضخامت حاشیه‌ها و اندازه حفره نمایشگر را نسبت به نسل قبلی داشته باشیم.

این گوشی با نمایشگر ۱۲۰ هرتز با رزولوشن QHD+ روانه‌ی بازار می‌شود و برخلاف گوشی‌های گلکسی اس ۲۰، از هر دو این امکانات به‌صورت همزمان می‌توان استفاده کرد. این در حالی است که گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ هنگام قرارگیری نمایشگر بر روی بالاترین رزولوشن، صرفا می‌توانند از رفرش ریت ۶۰ هرتز بهره ببرند.

در ضمن بر اساس گزارش‌های منتشر شده، نمایشگر گوشی‌های گلکسی نوت ۲۰ از نوع LTPO OLED است که می‌تواند مصرف انرژی را کاهش دهد. ظاهرا ضخامت این گوشی ۰.۳ میلی‌متر کمتر از نسل قبلی است و برای حفره نمایشگر هم باید انتظار کاهش ۱ میلی‌متری در قطر آن را داشته باشیم.

حاشیه سمت راست و چپ نمایشگر ۰.۲۹ میلی‌متر کمتر شده و باید به کاهش ۰.۴ میلی‌متری حاشیه‌ی فوقانی و پایینی نمایشگر هم اشاره کنیم. به نظر می‌رسد گوشی‌های گلکسی نوت ۲۰ در تاریخ ۵ آگوست (۱۵ مرداد) معرفی می‌شوند و در کنار آن‌ها، باید انتظار معرفی از ساعت هوشمند گلکسی واچ ۳ و گوشی‌های تاشو گلکسی فولد ۲ و گلکسی Z Flip 5G را داشته باشیم.

