قیمت نسخه پایه آیفون ۱۲ حتی از آیفون ۱۱ هم کمتر خواهد بود

همان‌طور که در خبرهای قبلی اشاره کردیم، خانواده آیفون ۱۲ شامل ۴ مدل مختلف خواهد بود که هر یک با مشخصات متفاوتی عرضه خواهند شد.

تا به این لحظه، با توجه به گزارش‌های منتشر شده می‌دانیم که مشخصات این ۴ مدل به شرح زیر است:

آیفون ۱۲ با نمایشگر ۵.۴ اینچی (ارزان‌ترین مدل)

آیفون ۱۲ پلاس با نمایشگر ۶.۱ اینچی

آیفون ۱۲ پرو با نمایشگر ۶.۱ اینچی

آیفون ۱۲ پرو مکس با نمایشگر ۶.۷ اینچی (گران‌ترین مدل)

با توجه به شایعات، اپل در هر ۴ مدل از چیپست جدیدش به نام A14 Bionic بهره می‌گیرد که از شبکه ۵G پشتیبانی می‌کند و همه اعضای خانواده آیفون‌های امسال به نمایشگر OLED مجهز خواهند شد.

همچنین، شایعه‌ای که امروز منتشر شده از قیمتی معادل ۶۴۹ دلار برای آیفون ۱۲ (مدل ۵.۴ اینچی) حکایت دارند که اگر صحت داشته باشد، این گوشی حتی از نسل قبلی خود، آیفون ۱۱ که با قیمت ۶۹۹ دلار عرضه شده بود نیز ارزان‌تر خواهد بود.

در حالی‌که به‌نظر می‌رسد قیمت نسل جدید آیفون، با وجود تمامی بهبودها نسبت به نسل قبل در حال کاهش است؛ اما هنوز هم این قیمت برای بسیاری از کاربران زیاد خواهد بود. به‌ویژه اگر در کشورهایی زندگی کنند که هنوز فناوری ۵G در آن توسعه نیافته است و کاربران تمایلی به پرداخت هزینه اضافی برای پشتیبانی گوشی خود از این شبکه ندارند. ظاهرا به همین دلیل است که اپل به دنبال عرضه یک مدل پنجم هم هست.

با توجه به شایعات، پنجمین عضو خانواده آیفون‌های ۲۰۲۰ تنها از شبکه ۴G پشتیبانی می‌کند. عرضه این محصول به کوپرتینویی‌ها کمک خواهد کرد تا بتوانند نظر کاربرانی که به دنبال گوشی‌های ۵G نیستند را نیز به پرچم‌داران جدید خود جلب کنند.

اگر این شایعات به حقیقت تبدیل شوند، نسخه ۴G آیفون ۱۲ به مدل پایه این خانواده تبدیل خواهد شد که قاعدتا باید ارزان‌ترین نسخه هم باشد؛ حتی ارزان‌تر از قیمتی که برای نسخه ۵G این مدل اعلام کردیم.

هنوز مشخص نیست که آیا تفاوت دو نسخه متفاوت آیفون ۱۲ تنها به پشتیبانی آن‌ها از شبکه ۵G خلاصه خواهد شد یا در سایر مشخصات نیز با یکدیگر متفاوت هستند. اما منطقی است که نسخه ۴G با قیمتی کمتر از نسخه ۵G به بازار عرضه شود.

همچنین، اگر شایعه تولید نسخه ۴G آیفون ۱۲ صحت نداشته باشد، آیفون SE 2020 تنها گزینه اپل برای جلب توجه کاربرانی خواهد بود که تمایل ندارند برای دسترسی به یک گوشی ۵G هزینه اضافی پرداخت کنند.

در زمان معرفی آیفون SE 2020 که در واقع همان آیفون ۸ با پردازند‌ه‌ای به‌روز شده است، شایعاتی مبنی بر توسعه نسخه‌ای بزرگتر با نام آیفون SE پلاس منتشر شده بود که ظاهرا باید از نظر ظاهری به آیفون ۸ پلاس شباهت داشته باشد.

