وان پلاس Nord (وان پلاس Z) با قیمتی معادل ۲۹۹ دلار عرضه خواهد شد

با توجه به خبرهایی که در چند روز گذشته منتشر شده، وان پلاس در تدارک معرفی یک گوشی ارزان قیمت جدید است که وان پلاس Nord نام دارد. این گوشی که پیش‌تر با نام وان پلاس Z نیز شناخته می‌شد، قرار است نسخه‌ اقتصادی پرچم‌داران امسال وان پلاس باشد.

انتظار می‌رفت قیمت این گوشی در حدود ۴۰۰ دلار باشد، اما ظاهرا وان پلاس Nord بسیار ارزان‌تر از این مبلغ خواهد بود. کارل پای، هم‌بنیان‌گذار وان پلاس، به‌تازگی توییتی از سال ۲۰۱۴ را بازنشر کرده است. در این توییت درباره وان پلاس وان بحث شده و وب‌سایت Android Central معتقد است که اشاره به این توییت در این زمان، می‌تواند اشاره‌ای به قیمت محصول جدید این شرکت باشد که با قیمت وان پلاس وان برابری می‌کند.

همان‌طور که از نامش پیداست، وان پلاس وان اولین پرچم‌دار این کمپانی چینی بود که در مدت کوتاهی پس از عرضه، توانست نظرات مثبت بسیاری را به خود جلب کند. این گوشی تمامی شاخصه‌های یک پرچم‌دار رده بالا در زمان خود را داشت و با این حال، با قیمتی معادل نصف قیمت پرچم‌داران مطرحی مانند گلکسی S5 راهی بازار شد.

قیمت نسخه پایه وان پلاس وان معادل ۲۹۹ دلار بود و گران‌ترین نسخه آن نیز معادل ۳۴۹ دلار قیمت داشت. حال اگر کارل پای با نیت اشاره به قیمت وان پلاس Nord از وان پلاس وان یاد کرده است؛ می‌توان نتیجه گرفت که احتمالا قیمت گوشی اقتصادی جدید این کمپانی هم معادل ۲۹۹ دلار خواهد بود. البته شایعه دیگری نیز وجود دارد که قیمت احتمالی را ۳۹۹ دلار عنوان کرده است.

هر یک از این قیمت‌ها اگر صحیح باشند، باز هم گوشی اقتصادی امسال وان پلاس از آیفون SE 2020 شرکت اپل با قیمت ۳۹۹ دلار و پیکسل ۴a گوگل با قیمت احتمالی ۳۴۹ دلار ارزان‌تر خواهد بود.

با توجه به آنچه تا به‌حال گزارش شده، وان پلاس Nord به چیپست اسنپ دراگون ۷۶۵G مجهز خواهد بود که از شبکه ۵G پشتیبانی می‌کند. ظاهرا این گوشی از نمایشگر ۶.۴ اینچی با پنل AMOLED و نرخ رفرش ۹۰ هرتز بهره می‌گیرد و دوربین اصلی آن به یک ماژول چهارگانه مجهز است.

این دوربین شامل سنسور اصلی ۴۸ مگاپیکسلی، سنسور فوق عریض ۱۶ مگاپیکسلی و سنسور ماکرو ۲ مگاپیکسلی است. متاسفانه در حال حاضر از سنسور چهارم و کاربرد آن جزئیاتی در دست نیست، اما ممکن است این سنسور چهارم به تشخیص عمق، فیلتر رنگ و یا تله‌فوتو متعلق باشد.

همچنین، گفته می‌شود وان پلاس Nord به یک باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی مجهز خواهد شد که از شارژ سریع ۳۰ واتی پشتیبانی می‌کند. انتظار می‌رود این گوشی با حداقل حافظه داخلی ۱۲۸ گیگابایت و حافظه رم ۸ یا ۱۲ گیگابایتی عرضه شود.

با توجه به این مشخصات، وان پلاس Nord حداقل روی کاغذ یک سر و گردن از سایر میان‌رده‌های موجود در بازار بالاتر می‌ایستد. این گوشی حتی از پیکسل ۴a گوگل که گفته می‌شود قرار است به اسنپ دراگون ۷۳۰ مجهز شود نیز قدرتمندتر خواهد بود.

اگر دوربین چهارگانه وان پلاس جدید بتواند در عمل میان‌رده‌های معروف بازار را پشت سر بگذارد، می‌تواند به محبوب‌ترین میان‌رده سال تبدیل شود.

با توجه به آنچه اعلام شده است، احتمالا این گوشی ماه آینده معرفی خواهد شد و اولین عرضه آن در کشور هند خواهد بود. پس از آن نوبت به بازارهای آمریکا و اروپا خواهد رسید.

منبع: Phone Arena

The post وان پلاس Nord (وان پلاس Z) با قیمتی معادل ۲۹۹ دلار عرضه خواهد شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala