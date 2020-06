تقریبا پنج سالی است که اپل روی عینک‌های AR و VR خود کار می‌کند اما به تازگی، در گزارشی از Mark Gurman که در بلومبرگ منتشر شده، جزئیاتی تازه از این پوشیدنی‌های جدید اپل را فهمیده‌ایم. در این گزارش، برخی از کشمکش‌ها بین تیم‌های توسعه دهنده مختلف اپل درباره توسعه این عینک‌ها را می‌خوانیم و در نهایت دید بهتری به این دو پوشیدنی جدید اپل خواهیم داشت.

مثل گزارش‌های قبلی که درباره این گجت‌ها منتشر شده بود، گزارش بلومبرگ هم می‌گوید که تیم‌های AR و VR اپل توسط Mike Rockwell رهبری می‌شوند و به طور کل دو محصول اصلی را در دست توسعه دارند. اولین محصول که اسم کد آن N421 است، یک جفت عینک سبک‌وزن AR یا واقعیت افزوده است. عینک دوم اما که اسم کد N301 دارد، قرار است بهترین‌های AR و VR را با هم ترکیب کند و بیش از هرچیز، ماهیت واقعیت مجازی دارد. محصولی که باعث کشمکش‌ها در توسعه شده نیز همین N301 است که داستان آن از این قرار است:

N301 در ابتدا طراحی شده بود تا یک سیستم فوق قدرتمند باشد که توان پردازشی و توان گرافیکی آن، تا پیش از این در یک محصول پوشیدنی دیده نشده بود. توان پردازشی این محصول آنقدر پیشرفته است (و البته آنقدر گرما تولید می‌کند) که باعث شده اپل نتواند تمام سخت‌افزار مورد نیاز را در یک هدست جمع و جور جای دهد. در همین راستا، تیم Rockwell اینطور برنامه ریزی کرده بود تا در کنار این هدست، یک هاب ایستا هم به فروش برسد که در پروتوتایپ‌ها، این هاب ایستا در واقع شبیه به یک کامپیوتر مک کوچک بود که می‌توانست با سیگنال‌های وایرلس، به هدست وصل شود. در مدل‌های اولیه هدست N301 که تیم Rockwell توسعه داده بود، این هدست می‌توانست بدون هاب خود و با توان پردازشی کمتر هم کار کند.

تا اینجا به نظر هیچ مشکلی وجود ندارد اما گویا مدیر ارشد سابق بخش طراحی در اپل، جانی آیو، با ایده تیم Rockwell مخالف بوده و دلیل آن هم وجود یک گجت جانبی دیگر به عنوان هاب است. او عقیده داشت که با تکنولوژی حال حاضر، هدست VR که توان پردازشی کمتری دارد اما جمع‌وجورتر و بدون نیاز به هاب کار می‌کند، گزینه بهتری خواهد بود. او همچنین به طور کل ایده و کانپست عینک‌های N421 را به N301 ترجیح می‌داد زیرا این عینک‌ها به دلیل ماهیت واقعیت افزوده خود، کاربران را از دنیای حقیقی جدا نمی‌کنند.

در گزارش بلومبرگ همچنین آمده که مدیرعامل اپل یعنی تیم کوک هم در نهایت و پس از چندماه کشمکش، سمت جانی آیو را گرفته و گفته که بهتر است هدست N301 بدون هاب اکسترنال ساخته شود. بلومبرگ طراحی کنونی این هدست را اینطور در گزارش خود توصیف کرده است:

اگرچه هدستی که در دست توسعه است، جاه طلبی کمتری نسبت به مدل اولیه آن دارد اما همچنان بسیار پیشرفته است. این هدست به گونه‌ای طراحی شده که دارای نمایشگرهایی با وضوح فوق العاده بالا باشد و تمایز جهان مجازی از واقعی را برای کاربر تقریبا غیرممکن کند. یک سیستم بلندگوی سینمایی هم در این هدست استفاده شده که به گفته کسانی که تجربه استفاده از این هدست را داشته‌اند، این سیستم صوتی تجربه‌ای بسیار حقیقی را به ارمغان می‌آورد.

به طور کلی، این‌ها نکاتی هستند که از گزارش بلومبرگ متوجه شده‌ایم که البته برخی از آن‌ها را در گزارش‌های قبلی در این زمینه هم خوانده بودیم:

هدست پروتوتایپ N301 طراحی شبیه به هدست Oculus Quest از شرکت فیس‌بوک دارد و پوشش بدنه آن هم بیشتر از جنس پارچه خواهد بود.

هدست N301 دارای یک اپ استور اختصاصی خواهد بود تا بازی‌ها، سرویس‌های استریم ویدیو و اپلیکیشن‌های واقعیت افزوده هم از آن دانلود شوند.

اپل می‌خواهد دستیار صوتی سیری را به عنوان ابزاری برای ارتباط کاربر با هدست VR و عینک AR خود انتخاب کند. اما جدا از آن، این شرکت در حال آزمایش برخی ریموت‌های جانبی برای کنترل این عینک‌ها نیز هست.

تیم Rockwell، هزار نیروی متخصص دارد که به نوعی مستقل از بقیه بخش‌های اپل کار می‌کنند.

بلومبرگ هم تکرار می‌کند که اولین نسل هدست اپل را در ۲۰۲۱ خواهیم دید و زمان عرضه آن هم سال ۲۰۲۲ خواهد بود. عینک واقعیت افزوده اپل هم بعید به نظر می‌رسد تا ۲۰۲۳ برای عرضه به بازار آماده شوند.

در این پست مهم‌ترین بخش‌های گزارش بلومبرگ را خواندیم و به نظر مهم‌ترین محصولات اپل در یکی دو سال آینده، همین هدست واقعیت مجازی و عینک واقعیت افزوده اپل خواهد بود. شما در این زمنیه چه فکر می‌کنید؟

منبع: TheVerge

The post گزارش بلومبرگ جزئیاتی از توسعه عینک‌های AR و VR اپل را فاش ساخته است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala