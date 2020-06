شیائومی با ورود به بازار گوشی‌های هوشمند تصمیم گرفت محصولاتی را راهی بازار کند که در کنار قابلیت‌های زیاد و قدرت سخت‌افزاری بالا، قیمت مناسبی داشتند. در طول سال‌های اخیر این شرکت توانست پیشرفت خوبی داشته باشد و در بازارهای خارج از چین نیز به محبوبیت بالایی دست پیدا کند.

به نسبت شرکت‌هایی چون سامسونگ، هواوی و اپل، شیائومی مدت زمان بسیار کمتری است که فعالیت خود را در زمینه ساخت گوشی‌های هوشمند آغاز کرده و در همین مدت زمان کم توانست خود را به جمع ۴ فروشنده برتر گوشی‌های هوشمند در جهان برساند.

با توجه به محبوبیت بالای محصولات شیائومی خصوصا در کشور ما، تصمیم گرفتیم بهترین گوشی‌های این غول چینی را که می‌توانید در سال ۲۰۲۰ خریداری کنید به شما عزیزان معرفی کنیم.

۱. سری شیائومی می ۱۰

سری شیائومی می ۱۰ جدیدترین محصولات این شرکت هستند. در واقع باید دو گوشی می ۱۰ و می ۱۰ پرو را بهترین گوشی‌های شیائومی در سال ۲۰۲۰ دانست که اگرچه از نظر ظاهر و مشخصات فنی عالی هستند اما برخلاف سیاست شیائومی، قیمت نسبتا بالایی دارند.

هر دو گوشی در این سری از پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵، اینترنت ۵G، نمایشگر ۶.۶۷ اینچی، ۸/۱۲ گیگابایت رم و دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی برخوردارند که با توجه به چنین مشخصاتی، انتظار قیمت پایینی هم از آن‌ها نداشتیم.

البته از نظر تعداد دوربین، می ۱۰ پرو به نسبت می ۱۰ برتری دارد. می ۱۰ پرو از دوربین عریض، فوق عریض و دو دوربین تله‌فوتو بهره می‌برد. می ۱۰ نیز به یک دوربین عریض، یک دوربین فوق عریض و دو دوربین ۲ مگاپیکسلی ماکرو و سنجش عمق مجهز شده که البته سنسور اصلی در هر دو محصول ۱۰۸ مگاپیکسل است.

اگرچه شیائومی باتری مدل پرو را اندکی ضعیف‌تر از مدل استاندارد در نظر گرفته (۴۵۰۰ در مقابل ۴۷۸۰) اما سرعت شارژر مدل پرو، ۲۰ وات بیشتر از مدل ۳۰ واتی بکار رفته در می ۱۰ است. (۵۰ در مقابل ۳۰).

اگر هم به دنبال یک گوشی ارزان قیمت‌تر و در عین حال قدرتمند هستید، می ۱۰ لایت هم در سبد محصولات شیائومی قرار دارد. به نسبت دو سری پرچم‌دار، این محصول از ۶/۸ گیگابایت رم در کنار پردازنده اسنپدراگون ۷۶۵G بهره می‌برد. باتری بکار رفته در آن نیز ۴۱۶۰ میلی‌آمپر ساعت است که با توجه به اندازه ۶.۵۷ اینچی نمایشگر می‌توان آن را مناسب ارزیابی کرد.

علاوه بر همه این‌ها، می ۱۰ لایت به جای دوربین اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی، از یک دوربین ۴۸ مگاپیکسلی بهره می‌برد که یک لنز ماکرو ۵ مگاپیکسلی و سنجش عمق ۲ مگاپیکسلی آن را همراهی می‌کنند.

مشخصات شیائومی می ۱۰ پرو ۵G

نمایشگر ۶.۶۷ اینچی با وضوح +FHD

اسنپدراگون ۸۶۵

۸/۱۲ گیگابایت رم

۵۱۲/۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی

دوربین‌های ۱۰۸، ۲۰، ۱۲ و ۸ مگاپیکسلی (عریض، فوق عریض، تله‌فوتو، تله‌فوتو)

دوربین سلفی ۲۰ مگاپیکسلی

باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی

سیستم عامل اندروید ۱۰ مشخصات شیائومی می ۱۰ ۵G نمایشگر ۶.۶۷ اینچی با وضوح +FHD

اسنپدراگون ۸۶۵

۸/۱۲ گیگابایت رم

۱۲۸/۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی

دوربین‌های ۱۰۸، ۱۳، ۲ و ۲ مگاپیکسلی (عریض، فوق عریض، ماکرو، سنجش عمق)

دوربین سلفی ۲۰ مگاپیکسلی

باتری ۴۷۸۰ میلی‌آمپر ساعتی

سیستم عامل اندروید ۱۰ مشخصات شیائومی می ۱۰ لایت ۵G نمایشگر ۶.۵۷ اینچی با وضوح +FHD

اسنپدراگون ۷۶۵G

۸/۶ گیگابایت رم

۶۴/۱۲۸/۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی

دوربین‌های ۴۸، ۸، ۵ و ۲ مگاپیکسلی (عریض، فوق عریض، ماکرو، سنجش عمق)

دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلی

باتری ۴۱۶۰ میلی‌آمپر ساعتی

سیستم عامل اندروید ۱۰ بیشتر بخوانید: نرم‌افزار یا سخت‌افزار؟ کدام یک مهم‌ترین بخش گوشی هوشمند را تشکیل می‌دهد؟ ۲. ردمی K30 پرو ردمی K30 پرو را هم می‌توان در جمع بهترین گوشی‌های شیائومی در سال ۲۰۲۰ در نظر گرفت. محصولی که از تنوع مدل خوبی برخوردار است و در حالی که از پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ بهره می‌برد، به ۶ تا ۸ گیگابایت رم مجهز شده تا دست کاربر برای انتخاب بازتر باشد. نمایشگر ۶.۶۷ اینچی از نوع Super AMOLED و وضوح +FHD، حافظه داخلی از نوع UFS 3.0 و UFS 3.1 با ظرفیت ۱۲۸/۲۵۶ گیگابایت، دوربین ۴ گانه ۶۴، ۵، ۱۳ و ۲ مگاپیکسلی، دوربین سلفی ۲۰ مگاپیکسلی و باتری ۴۷۰۰ میلی‌آمپر ساعتی با شارژر ۳۳ واتی، از مشخصات فوق‌العاده ردمی K30 پرو به حساب می‌آیند که در کنار قیمت پایه ۵۰۰ دلاری، آن را به یکی از بهترین‌های بازار تبدیل کرده‌اند. مشخصات شیائومی ردمی K30 پرو نمایشگر ۶.۶۷ اینچی با وضوح +FHD

اسنپدراگون ۸۶۵

۶/۸ گیگابایت رم

۱۲۸/۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی

دوربین‌های ۶۴، ۵، ۱۳ و ۲ مگاپیکسلی (عریض، تله فوتو، فوق عریض و سنجش عمق)

دوربین سلفی ۲۰ مگاپیکسلی پاپ آپ

باتری ۴۷۰۰ میلی‌آمپر ساعتی

سیستم عامل اندروید ۱۰ ۳. شیائومی می ۹ اگرچه تقریبا یک سالی از عرضه می ۹ به بازار می‌گذرد، اما همچنان این محصول یکی از گوشی‌های خوبی است که می‌توانید با مشخصات فنی فوق‌العاده و قیمت عالی خریداری کنید. بدیهی است می ۹ به نسبت سری می ۱۰ برتری زیادی ندارد اما از نظر قیمت واقعا به صرفه است. بهره‌مندی از نمایشگر ۶.۳۹ اینچی AMOLED، اسنپدراگون ۸۵۵، ۶/۸ گیگابایت حافظه رم، ۶۴/۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی، دوربین سه گانه و دوربین سلفی ۲۰ مگاپیکسلی از جمله بهترین قابلیت‌های این محصول به حساب می‌آیند. لازم به ذکر است نسخه اکسپلورر ادیشن این گوشی با ترکیب ۱۲/۲۵۶ گیگابایت راهی بازار شده. از آن جایی که شیائومی تنوع زیادی برای این محصول در نظر گرفته، دست کاربر کاملا برای انتخاب مدل مورد نیاز باز است. همچنین یک باتری ۳۳۰۰ میلی‌آمپر ساعتی و شارژر ۲۷ واتی هم برای می ۹ در نظر گرفته شده که می‌توان آن را مناسب ارزیابی کرد. مشخصات شیائومی می ۹ نمایشگر ۶.۳۹ اینچی با وضوح +FHD

اسنپدراگون ۸۵۵

۶/۸ گیگابایت رم

۶۴/۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی

دوربین‌های ۴۸، ۱۲ و ۱۶ مگاپیکسلی (عریض، تله‌فوتو، فوق عریض)

دوربین سلفی ۲۰ مگاپیکسلی

باتری ۳۳۰۰ میلی‌آمپر ساعتی

سیستم عامل اندروید ۹ ۴. شیائومی می ۹T و می ۹T پرو یکی از بهترین محصولاتی که در سال ۲۰۱۹ راهی بازار شد، سری ردمی K20 بود. گوشی‌هایی که توانستند رکورد خوبی از لحاظ فروش از خود به جای بگذارند و در همان دقایق ابتدایی عرضه، موجودی آن‌ها به اتمام رسید. شیائومی برای مدل پرو این گوشی یک پردازنده اسنپدراگون ۸۵۵، ۶/۸ گیگابایت رم و یک باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی با شارژر سریع ۲۷ در نظر گرفته. حتی جک هدفون هم که در حال حاضر در گوشی‌های سری جدید حضور ندارد در سری ردمی K20 تعبیه شده. بنابراین حتی در سال ۲۰۲۰ هم می‌توان روی قدرت بالای آن‌ها حساب کرد. مدل استاندارد این سری شاید قدرتمندتر از مدل پرو نباشد اما ارزش خرید بسیار بالایی دارد. اگرچه شارژر سریع ۲۷ واتی یا پردازنده اسنپدراگون ۸۵۵ در این گوشی بکار نرفته اما باقی مشخصات کاملا مشابه هستند. البته اسنپدراگون ۷۳۰ بکار رفته در مدل استاندارد نیز به خوبی از عهده کارهای سنگین بر می‌آید و جای نگرانی وجود نخواهد داشت. دوربین بکار رفته در این دو گوشی سه گانه است و از یک سنسور عریض ۴۸ مگاپیکسلی، فوق عریض ۱۳ مگاپیکسلی و تله فوتو ۸ مگاپیکسلی تشکیل شده که با توجه به قیمت، توانایی بالایی دارند. اگرچه نمایشگر این گوشی‌ها ۶.۳۹ اینچی است اما به لطف مکانیزم پاپ آپ دوربین سلفی، تمام پنل جلویی را تشکیل می‌دهد. مشخصات شیائومی می ۹T پرو نمایشگر ۶.۳۹ اینچی با وضوح +FHD

اسنپدراگون ۸۵۵

۶/۸ گیگابایت رم

۶۴/۱۲۸/۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی

دوربین‌های ۴۸، ۱۳ و ۸ مگاپیکسلی (عریض، فوق عریض، تله‌فوتو)

دوربین سلفی ۲۰ مگاپیکسلی

باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی

سیستم عامل اندروید ۹ مشخصات شیائومی می ۹T نمایشگر ۶.۳۹ اینچی با وضوح +FHD

اسنپدراگون ۷۳۰

۶ گیگابایت رم

۶۴/۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی

دوربین‌های ۴۸، ۱۳ و ۸ مگاپیکسلی (عریض، فوق عریض، تله‌فوتو)

دوربین سلفی ۲۰ مگاپیکسلی

باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی

سیستم عامل اندروید ۹ بیشتر بخوانید: از گوشی شیائومی می نوت ۱۱ چه انتظاراتی داریم؟ ۵. ردمی K30 (پوکو X2) گوشی پوکو X2 یکی از بهترین محصولاتی است که می‌توانید در سال ۲۰۲۰ آن را خریداری کنید. اگرچه قدرت سری اول این گوشی یعنی پوکو ۱ در آن وجود ندارد اما به خاطر قیمت بسیار مناسبی که دارد، همچنان یک انتخاب ایده‌آل به حساب می‌آید. بهره‌مندی از پردازنده اسنپدراگون ۷۳۰G، طراحی بروز و زیبا، ۶/۸ گیگابایت رم، نمایشگر ۱۲۰ هرتزی، حسگر اثر انگشت جانبی، باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی با شارژر سریع ۲۷ واتی و جک هدفون، از بهترین مشخصات این گوشی به حساب می‌آیند. مشخصات شیائومی ردمی K30 نمایشگر ۶.۶۷ اینچی با وضوح +FHD

اسنپدراگون ۷۳۰G

۶/۸ گیگابایت رم

۲۵۶/۱۲۸/۶۴ گیگابایت حافظه داخلی

دوربین‌های ۶۴، ۸، ۲ و ۲ مگاپیکسلی (عریض، فوق عریض، ماکرو و سنجش عمق)

دوربین سلفی ۲۰ مگاپیکسلی اصلی و ۲ مگاپیکسلی سنجش عمق

باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی

سیستم عامل اندروید ۱۰ مدل ۵G این گوشی نیز با پردازنده اسنپدراگون ۷۶۵G در دسترس قرار دارد که از ارزش خرید بالایی برخوردار است. ۶. گوشی‌های سری می نوت ۱۰ شیائومی می نوت ۱۰ و می نوت ۱۰ پرو را می‌توان بهترین گوشی‌های میان رده شیائومی در سال ۲۰۲۰ در نظر گرفت که دوربین‌های فوق‌العاده توانمندی دارند. اگرچه اسنپدراگون ۷۳۰G پردازنده این گوشی است اما دوربین بکار رفته در آن ۱۰۸ مگاپیکسل بزرگی دارد. می نوت ۱۰ اولین گوشی بود که از ۵ دوربین با کارایی مختلف بهره می‌برد. یک دوربین عریض ۱۰۸ مگاپیکسلی، تله فوتو ۱۲ مگاپیکسلی با بزرگ‌نمایی اپتیکال ۲ برابری، تله‌فوتو ۵ مگاپیکسلی با بزرگ‌نمایی اپتیکال ۳.۷ برابری، ۲۰ مگاپیکسلی فوق عریض و ۲ مگاپیکسلی ماکرو، مجموعه دوربین‌های این محصول را تشکیل می‌دهند. بهره‌مندی از باتری ۵۲۶۰ میلی‌آمپر ساعتی با شارژر سریع ۳۰ واتی، جک هدفون و قیمت مناسب، از دیگر مشخصات خوب این محصول به حساب می‌آیند. مشخصات شیائومی می نوت ۱۰ نمایشگر ۶.۴۷ اینچی با وضوح +FHD

اسنپدراگون ۷۳۰G

۶ گیگابایت رم

۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی

دوربین‌های ۱۰۸، ۲۰، ۱۲، ۵ و ۲ مگاپیکسلی (عریض، فوق عریض، تله‌فوتو، تله‌فوتو، ماکرو)

دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی

باتری ۵۲۶۰ میلی‌آمپر ساعتی

سیستم عامل اندروید ۹ مشخصات شیائومی می نوت ۱۰ پرو نمایشگر ۶.۴۷ اینچی با وضوح +FHD

اسنپدراگون ۷۳۰G

۸ گیگابایت رم

۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی

دوربین‌های ۱۰۸، ۲۰، ۱۲، ۵ و ۲ مگاپیکسلی (عریض، فوق عریض، تله‌فوتو، تله‌فوتو، ماکرو)

دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی

باتری ۵۲۶۰ میلی‌آمپر ساعتی

سیستم عامل اندروید ۹ بیشتر بخوانید: گوشی ردمی ۹ با دوربین چهارگانه و قیمت ۱۷۰ دلار معرفی شد ۷. ردمی نوت ۹ پرو و نوت ۹ پرو مکس دو گوشی ردمی نوت ۹ پرو و پرو مکس مثل تمام گوشی‌های دیگر شیائومی از مشخصات فنی خوب در کنار قیمت مناسب برخوردارند. این دو گوشی از قابلیت‌های مشابه زیادی بهره می‌برند که از جمله مهم‌ترین آن‌ها نمایشگر ۶.۶۷ اینچی، پردازنده اسنپدراگون ۷۲۰G، باتری ۵۰۲۰ میلی‌آمپر ساعتی با شارژر سریع ۳۳ واتی و حسگر اثر انگشت تعبیه شده در کنار گوشی است. مشخصات شیائومی ردمی نوت ۹ پرو نمایشگر ۶.۶۷ اینچی با وضوح +FHD

اسنپدراگون ۷۲۰G

۶ گیگابایت رم (۴/۶ گیگابایت برای نسخه هندوستان)

۶۴/۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی

دوربین‌های ۶۴، ۸، ۵ و ۲ مگاپیکسلی (عریض، فوق عریض، ماکرو و سنجش عمق)

دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلی

باتری ۵۰۲۰ میلی‌آمپر ساعتی

سیستم عامل اندروید ۱۰ مشخصات شیائومی ردمی نوت ۹ پرو مکس نمایشگر ۶.۶۷ اینچی با وضوح +FHD

اسنپدراگون ۷۲۰G

۶/۸ گیگابایت رم

۶۴/۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی

دوربین‌های ۶۴، ۸، ۵ و ۲ مگاپیکسلی (عریض، فوق عریض، ماکرو و سنجش عمق)

دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی

باتری ۵۰۲۰ میلی‌آمپر ساعتی

سیستم عامل اندروید ۱۰ شیائومی می A3 اگرچه محصولی بسیار مقرون به صرفه و عالی محسوب می‌شود اما به دلیل مشکلات زیادی که بعد از بروزرسانی‌ اندروید ۱۰ گریبان گیر این محصول شده، تصمیم گرفتیم نام آن را در بین بهترین گوشی‌های شیائومی قرار ندهیم. به جای این محصول، ردمی نوت ۷ و نوت ۷ پرو هم می‌توانند گزینه‌های بسیار خوبی باشند. ۸. ردمی نوت ۸ و نوت ۸ پرو دو گوشی ردمی نوت ۸ و نوت ۸ پرو در جمع محصولات اندرویدی، یکی از پرفروش‌ترین‌ها به حساب می‌آیند. اگرچه از نظر پردازنده تفاوت نسبتا زیادی بین این دو دیده می‌شود اما باز هم هر دوی آن‌ها بسیار پرفروش‌تر از آن چیزی بودند که انتظار می‌رفت. بهره‌مندی از ۸/۶/۴/۳ گیگابایت رم، پردازنده‌ قدرتمند مدیاتک و میان رده اسنپدراگون، دوربین ۶۴ مگاپیکسلی، باتری‌ قدرتمند و …، از مشخصات بارز این دو گوشی به حساب می‌آیند. اگرچه پردازنده بکار رفته در مدل پرو از شرکت مدیاتک است اما توانایی بالایی در پردازش‌های سنگین دارد بنابراین هیچ جای نگرانی از این بابت وجود نخواهد داشت. مشخصات شیائومی ردمی نوت ۸ نمایشگر ۶.۳ اینچی با وضوح +FHD

اسنپدراگون ۶۶۵

۳/۴/۶ گیگابایت رم

۳۲/۶۴/۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی

دوربین‌های ۴۸، ۸، ۲ و ۲ مگاپیکسلی (عریض، فوق عریض، ماکرو و سنجش عمق)

دوربین سلفی ۱۳ مگاپیکسلی

باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی

سیستم عامل اندروید ۹ مشخصات شیائومی ردمی نوت ۸ پرو نمایشگر ۶.۵۳ اینچی با وضوح +FHD

مدیاتک هلیو G90T

۶/۸ گیگابایت رم

۶۴/۱۲۸/۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی

دوربین‌های ۶۴، ۸، ۲ و ۲ مگاپیکسلی (عریض، فوق عریض، ماکرو و سنجش عمق)

دوربین سلفی ۲۰ مگاپیکسلی

باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی

سیستم عامل اندروید ۹ بیشتر بخوانید: شیائومی در حال کار روی یک گوشی با دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی و زوم ۱۲۰ برابری است ۹. ردمی ۸A و ردمی ۸ سری ردمی ۸ و ۸A را شاید بتوان ارزان‌ترین گوشی‌هایی دانست که تاکنون در بازار عرضه شده‌اند. این دو محصول به عنوان یک اندرویدی پایین‌رده مشخصات خوبی دارند و تنها زیر ۱۰۰ دلار قیمت گذاری شده‌اند. ردمی ۸A از پردازنده اسنپدراگون ۴۳۹، ۲/۳ گیگابایت رم، ۳۲ گیگابایت حافظه داخلی قابل ارتقا و درگاه USB-C بهره می‌برد. همچنین یک نمایشگر ۶.۲۲ اینچی و باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی با شارژر سریع ۱۸ واتی نیز از مشخصات خوب این گوشی به حساب می‌آیند. ردمی ۸ از نظر مشخصات فنی، نمایشگر و باتری، تقریبا مشابه ردمی ۸A است اما در بخش دوربین کمی متفاوت عمل می‌کند و روی پنل پشتی آن هم حسگر اثر انگشت تعبیه شده. همچنین میزان حافظه رم در آن نیز بیشتر است. مشخصات شیائومی ردمی ۸A نمایشگر ۶.۲۲ اینچی با وضوح +HD

اسنپدراگون ۴۳۹

۲/۳ گیگابایت رم

۳۲ گیگابایت حافظه داخلی

دوربین‌ ۱۲ مگاپیکسلی

دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلی

باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی

سیستم عامل اندروید ۹ مشخصات شیائومی ردمی ۸ نمایشگر ۶.۲۲ اینچی با وضوح +HD

اسنپدراگون ۴۳۹

۳/۴ گیگابایت رم

۳۲/۶۴ گیگابایت حافظه داخلی

دوربین‌های ۱۲ و ۲ مگاپیکسلی (عریض و سنجش عمق)

دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلی

باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی

سیستم عامل اندروید ۹ این محصولات را می‌توان بهترین گوشی‌های شیائومی در سال ۲۰۲۰ دانست. البته گوشی‌های بسیار خوبی نظیر بلک شارک ۳ و بلک شارک ۳ پرو هم می‌توانستند در این لیست حضور داشته باشند اما چون این گوشی‌ها در دسته گیمینگ قرار می‌گیرند، ترجیح دادیم در این مطلب فقط به گوشی‌های معمولی اشاره کنیم. بیشتر بخوانید: عملکرد خارق‌العاده ردمی ۱۰X تنها ۵ دقیقه بعد از آغاز فروش رسمی منبع: androidauthority techradar

