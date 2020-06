روز گذشته گواهی‌های ایمنی TUV Rheinland و Safety Korea برای باتری تبلت گلکسی تب اس ۷ پلاس صادر شد که با توجه به آن متوجه شدیم این محصول از یک باتری ۱۰.۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد.

تبلت‌های جدید و قدرتمند سامسونگ قرار است در تاریخ ۵ آگوست (۱۵ مرداد) به همراه گوشی‌های سری گلکسی نوت ۲۰، گلکسی فولد ۲ و گلکسی Z Flip 5G راهی بازار شوند. در ابتدا قرار بود تنها یک تبلت راهی بازار شود اما با توجه به گفته بسیاری از منابع موثق شنیدیم مدل پلاس هم برای تنگ‌تر کردن عرصه رقابت در مقابل آیپدها عرضه خواهد شد.

امروز اما متوجه شدیم باتری این تبلت دو گواهی ایمنی و کیفیت شرکت TUV Rheinland و Safety Korea را دریافت کرد که با توجه به آن، تب اس ۷ پلاس ظاهرا قرار است به یک باتری ۱۰.۰۹۰ میلی‌آمپر ساعتی مجهز شود. این مقدار کاملا با آنچه که اخیرا هم در رابطه با این تبلت منتشر شده مطابقت دارد و بنابراین می‌توان تا حد زیادی به صحت آن اعتماد کرد.

علاوه بر این‌، در رابطه با شکل ظاهری و مشخصات فنی تب اس ۷ و اس ۷ پلاس هم اطلاعات زیادی منتشر شده که نشان می‌دهد سامسونگ تغییرات ظاهری چشم‌گیری را در این دو پدید نخواهد آورد و مثل تب اس ۶، طراحی ساده و بدنه‌ای با کیفیت را در هر دو شاهد خواهیم بود.

تفاوت عمده بین این دو محصول، اندازه نمایشگر است. جایی که تب اس ۷ از یک نمایشگر ۱۱ اینچی و تب اس ۷ پلاس هم از یک نمایشگر ۱۲.۳ یا ۱۲.۴ اینچی بهره خواهند برد. هر دوی این نمایشگرها از رفرش ریت ۱۲۰ هرتز برخوردارند و با بهره‌مندی از پردازنده قدرتمند اسنپدراگون ۸۶۵ و بنابراین اینترنت ۵G، می‌توان آن‌ها را رقیبی جدی برای آیپدها در نظر گرفت.

هنوز در رابطه با زمان صدور گواهی برای باتری تب اس ۷ اطلاعاتی نداریم اما گفته می‌شود این محصول به یک باتری ۷۷۶۰ میلی‌آمپر ساعتی مجهز می‌شود که اگرچه فاصله نسبتا زیادی با ۱۰.۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی مدل پلاس دارد اما به نسبت تب اس ۶ پیشرفت قابل توجهی به حساب می‌آید.

