مینگ-چی کو اولین کامپیوترهای اپل مجهز به پردازنده ARM را فاش کرد

مینگ-چی کو که مشهورترین تحلیلگر محصولات اپل محسوب می‌شود، ساعاتی قبل با انتشار یک گزارش اعلام کرد که در رویداد WWDC 2020، اپل قصد دارد پردازنده های ARM مختص کامپیوتر های مک را معرفی کند.در این زمینه پیش‌تر خبرگزاری بلومبرگ هم گزارشی منتشر کرده است.

به گفته این تحلیلگر، اولین کامپیوتر های اپل مجهز به پردازنده ARM مک‌بوک پرو ۱۳.۳ اینچی و نسل جدید آی‌مک هستند و اپل در نظر دارد این کامپیوترها را در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۰ یا اوایل ۲۰۲۱ روانه‌ی بازار کند.

به نظر می‌رسد طراحی این مک‌بوک پرو ۱۳ اینچی مجهز به پردازنده ARM مشابه مک‌بوک پرو ۱۳ اینچی فعلی خواهد بود و در ضمن بعد از معرفی مدل جدید، تولید مدل مبتنی بر پردازنده اینتل متوقف می‌شود. در مورد آی‌مک هم باید انتظار یک طراحی کاملا جدید و نمایشگر ۲۴ اینچی را داشته باشیم.

قبل از معرفی آی‌مک مبتنی بر پردازنده ARM، اپل می‌خواهد مدل جدید آی‌مک مجهز به پردازنده اینتل را در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۰ معرفی کند و طبق برخی شایعات، احتمالا در رویداد WWDC 2020 این کار انجام می‌شود.

از سال ۲۰۲۱، تمام مدل‌های جدید کامپیوتر های اپل به پردازنده‌های اختصاصی این شرکت مجهز خواهند شد و طی ۱۲ تا ۱۸ ماه، این فرایند مهاجرت به سمت پردازنده‌های مبتنی بر معماری ARM تکمیل خواهد شد.

همچنین به گفته آقای «کو»، تولید انبوه یک مدل کامپیوتر مک نامشخص با شکل و شمایل کاملا جدید در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ آغاز خواهد شد؛ در این میان، یک مدل مک‌بوک مجهز به نمایشگر mini-LED در نیمه نخست ۲۰۲۱ معرفی می‌شود.

بر اساس این گزارش، تراشه‌های اختصاصی اپل، نمایشگرهای mini-LED و کیبوردهای مبتنی بر مکانیسیم قیچی باعث می‌شوند کامپیوترهای اپل بیش از پیش بتوانند نظر کاربران را جلب کنند.

منبع: MacRumors

منبع متن: digikala