طبق اعلام دو نفر از مشهورترین افشاگران حوزه‌های تکنولوژی به نام‌های Jon Prosser و Max Weinbach، اپل در رویداد WWDC 2020 که امشب برگزار می‌شود هیچ محصول سخت‌افزاری معرفی نخواهد کرد.

اگرچه WWDC یک رویداد نرم‌افزاری محسوب می‌شود، اما گاهی اوقات محصولات سخت‌افزاری هم در این مراسم معرفی می‌شوند. در رابطه با رویداد WWDC 2020 هم شایعات زیادی در این رابطه مطرح شده و گفته می‌شد از نسل جدید آی‌مک رونمایی خواهد شد. سایر شایعات هم به احتمال معرفی ایرتگز، هدفون ایرپادز استودیو و مدل جدید اپل تی‌وی اشاره کرده‌اند.

به نظر می‌رسد به دلیل بحران ویروس کرونا، اپل با مشکلات مربوط به زنجیره تامین روبرو شده است و تصمیم گرفته تا زمان بهبود شرایط تولید، معرفی محصولات سخت‌افزاری جدید را به تعویق بیندازد. همچنین این احتمال هم وجود دارد که اپل اصلا قصدی برای معرفی این محصولات در این رویداد نداشته است.

در همین رابطه باید به گزارش خبرگزاری بلومبرگ هم اشاره کنیم که در آن آمده در این رویداد اپل خبری از معرفی محصولات سخت‌افزاری نخواهد بود. البته Jon Prosser و Max Weinbach که این احتمال را مطرح کرده‌اند، در توییت‌های خود گفته‌اند که در این زمینه با قاطعیت نمی‌توانند اظهارنظر کنند.

در هر صورت تا ساعاتی دیگر این مراسم برگزار خواهد شد و سپس می‌توانیم با خیال راحت به اخبار مربوط به این مراسم بپردازیم.

منبع: MacRumors

The post در رویداد WWDC 2020 احتمالا محصولات سخت‌افزاری اپل معرفی نمی‌شوند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala