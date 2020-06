The post مراسم آنلاین هواوی برای معرفی محصولات جدید در بازار ایران appeared first on دیجی‌کالا مگ.

چهارشنبه ۴ تیر ماه، تنوعی از محصولات جدید و متفاوت هواوی که به‌زودی وارد بازار ایران می‌شوند طی مراسمی آنلاین، رونمایی خواهد شد.

هواوی ‌عنوان یکی از شرکت‌های بزرگ تکنولوژی دنیا، علاوه بر گوشی‌های هوشمند محصولات دیگری مانند لپ‌تاپ، تبلت، ساعت هوشمند و غیره نیز تولید می‌کند که هر کدام از این محصولات سالانه رشد قابل توجهی را تجربه می‌کند.

به زودی تعدادی از محصولات جدید هواوی برای حضور در بازار ایران رونمایی خواهند شد. این رویداد به دلیل مشکلات مربوط به گسترش ویروس کرونا به صورت پخش زنده و استریم آنلاین برگزار می‌شود و در تاریخ چهارشنبه مورخ ۴ تیر در محل هتل اسپیناس پالاس به معرض دید علاقه‌مندان گذاشته خواهد شد.

در این رویداد آنلاین از چند محصول جدید هواوی از جمله گوشی پرچمدار Huawei P40 pro، گوشی Huawei Nova 7i، سری لپ‌تاپ‌های جدید هواوی و تبلت پرچمدار Huawei Matepad Pro برای بازار ایران رونمایی شود.

علاقه‌مندان به اکوسیستم هواوی، در آینده نزدیک می‌توانند به جدیدترین محصولات هواوی علاوه بر گوشی‌های هوشمند نیز دسترسی داشته باشند و از مزایای آن بهره‌مند شوند.

علاقه‌مندان می‌توانند این رویداد را از طریق سایت دیجی‌کالا مگ و یا صفحه آپارات هواوی در آدرس https://www.aparat.com/HuaweiMobileFarsi در روز چهارشنبه ۴ تیر ماه، ساعت ۲۰:۰۰ تماشا کنند.

منبع متن: digikala