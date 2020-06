روز گذشته، مینگ-چی کو در مورد اولین کامپیوترهای اپل مجهز به پردازنده‌های ARM گزارشی منتشر کرد و حالا به لطف این تحلیلگر مشهور محصولات اپل می‌توانیم در مورد هدفون بی‌سیم ایرپاد ۳ اظهارنظر کنیم. آقای «کو» بر این باور است که اپل تا انتهای سال جاری به فروش نسل دوم ایرپاد ادامه خواهد داد.

اما به نظر می‌رسد در نیمه نخست سال ۲۰۲۱ می‌توانیم انتظار معرفی ایرپاد ۳ را داشته باشیم. طبق این گزارش، نسل سوم ایرپاد با طراحی مشابه ایرپاد پرو روانه‌ی بازار خواهد شد.

اپل در ماه مارس ۲۰۱۹ از نسل دوم ایرپاد رونمایی کرد که از ویژگی‌هایی مانند پشتیبانی از فرمان صوتی Hey Siri بهره می‌برد و از طریق شارژ بی‌سیم می‌توان کیس آن را شارژ کرد. با این حال، طراحی این هدفون دقیقا مانند نسل قبلی است.

اپل در ماه اکتبر ایرپاد پرو را معرفی کرد که از قابلیت حذف صدای محیط و ساقه کوتاه‌تر بهره می‌برد. در حال حاضر معلوم نیست که ایرپاد ۳ در چه زمینه‌هایی مشابه ایرپاد پرو خواهد بود. البته به احتمال زیاد قرار نیست طراحی کلی این هدفون مانند مدل پرو به طراحی «تو گوشی» تبدیل شود ولی در هر صورت می‌توانیم انتظار عملی شدن تغییراتی را داشته باشیم.

همچنین آقای «کو» بار دیگر گزارش قبلی خود در مورد عدم ارائه‌ی هدفون سیمی در جعبه خانواده آیفون ۱۲ را تایید کرده که این کار به قصد افزایش فروش هدفون‌های بی‌سیم ایرپاد انجام می‌شود.

