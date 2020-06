اپل رسما جایگزینی پردازنده‌ اینتل با ARM را اعلام کرد

دقایقی پیش و در جریان رویداد WWDC 2020، اپل به صورت رسمی جایگزینی پردازنده‌ای اینتل با ARM را اعلام کرد و گفت تا دو سال دیگر تمام کامپیوترهای مک این شرکت به جای اینتل، به پردازنده‌‌های اختصاصی ARM مجهز می‌شوند.

در رویداد WWDC 2020 امسال خبرهای زیادی شنیدیم. از معرفی iOS 14 با آن همه قابلیت جذاب تا خداحافظی اپل بعد از قریب به ۱۵ سال با پردازنده‌های اینتل. این قطعا یک اقدام بزرگ در تاریخ اپل به حساب می‌آید چون در آینده کاربران مک می‌توانند برنامه‌های مخصوص iOS و iPadOS را هم در کامپیوتر یا لپ تاپ خود اجرا کنند.

طبق گفته‌های اپل، این شرکت قصد دارد در سال جاری اولین دستگاه مک مجهز به پردازنده ARM را معرفی کند ولی به طور کلی جابجایی از اینتل به ARM حدودا دو سال زمان خواهد برد. چون هنوز هم محصولات مبتنی بر اینتل این شرکت در راه هستند بنابراین نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم این جابجایی به این زودی‌ها صورت گیرد.

یکی از مزیت‌های بزرگ استفاده از پردازنده‌های ARM در کامپیوتر و لپ تاپ این است که امکان اجرای برنامه‌های گوشی و تبلت نیز در آن‌ها فراهم می‌شود. بدون اینکه هیچ مشکلی از این بابت رخ دهد. به گفته اپل، بسیاری از برنامه‌ها می‌توانند در کنار برنامه‌های مخصوص مک در آن به اجرا درآیند و این یعنی اقدام جدی اپل در راستای یکپارچه سازی سیستم عامل‌های خود.

اپل ادعا می‌کند با این حرکت، نه تنها قدرت بسیار بالای محصولات خود را حفظ می‌کند بلکه باعث کاهش فوق‌العاده مصرف انرژی نیز می‌شود. همین مسئله باعث طراحی باریک‌تر و در نتیجه وزن کمتر محصولات آینده این شرکت خواهد شد. استفاده از معماری مشابه در ساخت پردازنده باعث شده اکنون کار توسعه دهندگان جهت طراحی برنامه‌های مختلف برای گوشی، تبلت و کامپیوتر بسیار راحت‌تر از قبل باشد.

برنامه‌های حرفه‌ای خود اپل قرار است با دریافت یک بروزرسانی، از پردازنده‌های اختصاصی این شرکت پشتیبانی کنند. همچنین این شرکت از توسعه دهندگان خواسته تمام برنامه‌های خود را با ارائه یک بروزرسانی با پردازنده‌های جدید سازگار کنند.

اپل اعلام کرد بسیاری از شرکای این شرکت نظیر مایکروسافت و آدوبی از قبل برنامه‌های خود را برای اجرا روی پردازنده جدید توسعه داده بودند و لذا کاربران بدون هیچگونه معطلی می‌توانند به تمام برنامه‌های ضروری که توسط این دو شرکت ساخته می‌شود دسترسی داشته باشند. همچنین اپل دمویی را منتشر کرد که در آن ۵ گیگابایت فایل PSD فتوشاپ بدون هیچگونه مشکل و بسیار روان با استفاده از پردازنده جدید به اجرا درآمد.

macOS Big Sur (نام جدید سیستم عامل اپل) همچنین از نسخه جدید Rosetta نیز بهره می‌برد. در واقع این شبیه ساز ابتدا در سال ۲۰۰۶ و بعد از اینکه اپل تصمیم گرفت از PowerPC به اینتل مهاجرت کند عرضه شد. Rosetta در واقع به عنوان یک مبدل عمل کرده و بدون اینکه نیاز باشد برنامه‌ای توسط شرکت توسعه دهنده برای اجرا روی پردازنده‌های جدید بهینه شود، آن را روی سیستم نصب می‌کند.

این یعنی حتی اگر توسعه دهندگان برنامه‌های خود را بروزرسانی نکنند، اپل اجازه نمی‌دهد کاربران برای استفاده از آن برنامه با مشکل مواجه شوند و با Rosetta به کمک آن‌ها می‌آید. اپل همچنین برای اجرای لینوکس روی مک‌های جدید هم برنامه دارد و به زودی این اتفاق خواهد افتاد.

مهاجرت اپل از اینتل به پردازنده‌های مبتنی بر ARM خود خبر بسیار خوبی برای کاربران و علاقه‌مندان به محصولات این شرکت خواهد بود. البته این شرکت ظاهرا در طول سال‌های اخیر در حال آزمایش پردازنده‌های ARM بوده و بعد از اینکه عملکرد ضعیف اینتل را در بخش پردازنده‌ها مشاهده کرد، تصمیم گرفت خود دست بکار شود.

به نظر شما جایگزینی پردازنده‌ای اینتل با ARM اقدام درستی بود؟ آیا اپل می‌تواند با پردازنده‌های اختصاصی خود، کامپیوترها و لپ تاپ‌هایی تولید کند که توانایی رقابت با محصولات مجهز به اینتل یا AMD را داشته باشند؟

منبع: theverge

منبع متن: digikala