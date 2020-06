در مراسم دیشب اپل شاهد رونمایی این شرکت از آخرین نسخه سیستم عامل‌هایش بودیم.

اپل مراسم دیشب را با معرفی قابلیت‌های جدید مهم‌ترین سیستم عامل یعنی iOS 14 آغاز کرد. در این نسخه بالاخره اپل کوتاه آمده و چند قابلیت بسیار پردرخواست را از دنیای اندروید به سیستم عامل آیفون اضافه کرده است.

در این نسخه می‌توانید به صفحه خانگی خود ویجت‌های هوشمندی اضافه کنید که هر ساعت از شبانه روز بسته به نیاز شما عمکلرد‌های مختلفی انجام می‌دهند.

یک نکته عجیب دیگر هم این بود که اپل به شما اجازه نمی‌داد نرم‌افزار مورد نظر خودتان به عنوان نرم‌افزار پیش‌فرض برای پخش موسیقی، مرور وب یا چک کردن ایمیل انتخاب کنید، در نتیجه اگر برای مثال روی یک لینک کلیک می‌کردید، همیشه مرورگر سافاری باز می‌شد حتی اگر مرورگر اصلی مورد نظر شما چیز دیگری بود.

حالا بالاخره این محدودیت برداشته شده و کاربر می‌تواند در منوی تنظیمات سیستم عامل، اپلیکیشن‌های پیش‌فرض آیفون را برای هر عملکرد تعیین کند.

برای آشنایی بیشتر با ویدیوی رسمی اپل برای معرفی iOS 14 همراه شوید.

