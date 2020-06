اینطور که به نظر می‌رسد، شرکت TSMC رسما تولید مودم‌های ۵G X60 و چیپست‌های اسنپدراگون ۸۷۵ را که در پرچم‌دارهای اندرویدی سال ۲۰۲۱ مورد استفاده قرار می‌گیرد آغاز کرد.

با توجه به شایعاتی که اخیرا در رابطه با پردازنده‌های نسل بعد منتشر شده، احتمالا آن‌ها با لیتوگرافی ۵ نانومتری تولید می‌شوند. این یعنی اسنپدراگون ۸۷۵ نه تنها قدرتمندتر از مدل ۸۶۵ ۷ نانومتری خواهد بود بلکه از نظر مصرف انرژی نیز عملکرد بسیار بهتری از خود نشان می‌دهد.

بنا به گزارشات، تولید چیپ‌های اسنپدراگون ۸۷۵ از هفته گذشته آغاز شده. این پردازنده برخلاف مدل قبل به مودم ۵G داخلی مجهز می‌شود. همانطور که می‌دانید اسنپدراگون ۸۶۵ به صورت پیش فرض به مودم ۵G مجهز نبود اما کوالکام استفاده از این پردازنده را به استفاده از این مودم مشروط کرد.

اما مودم جدیدی که در پردازنده کوالکام مورد استفاده قرار می‌گیرد، X60 نام داشته و حتی در گوشی‌های جدید اپل هم مورد استفاده قرار خواهد گرفت. این چیپ نه تنها از موج میلی‌متری بلکه از فرکانس زیر ۶ گیگاهرتز شبکه ۵G نیز پشتیبانی می‌کند.

گفته می‌شود پردازنده بکار رفته در آیفون‌های ۱۲ که A14 بایونیک نام خواهد داشت مبتنی بر لیتوگرافی ۵ نانومتری است. بدین ترتیب محصولات اندرویدی سال ۲۰۲۰ به احتمال فراوان یارای رقابت با پرچم‌دارهای اپل را نخواهند داشت. حتی اگر به پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس مجهز شوند.

این تفاوت نه تنها در بخش قدرت پردازشی و گرافیکی بلکه در سرعت اینترنت نیز به چشم خواهد آمد چون مودم ۵G جدید می‌تواند به صورت همزمان از مجموع قدرت سیگنال‌های فرکانس زیر ۶ گیگاهرتز و موج میلی‌متری بهره ببرد و همچنین به صورت خودکار بین بهترین شبکه موجود سوییچ کند.

اینطور که به نظر می‌رسد، TSMC قصد دارد تا ماه سپتامبر، تمام سفارشات کوالکام اعم از مودم ۵G و پردازنده را تحویل دهد. البته این بدان معنا نیست که اسنپدراگون در این ماه از پردازنده‌های جدید خود رونمایی می‌کند؛ در واقع به طور کلی اصلا نباید انتظار داشته باشیم هیچ محصولی در سال جاری با چنین پردازنده‌ای راهی بازار شود.

البته در نیمه دوم سال جاری کوالکام احتمالا اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس را راهی بازار می‌کند و این یعنی کاربران حرفه‌ای اندرویدی می‌توانند تا حدودی روی خرید محصولاتی سریع‌تر حساب کنند. البته نه برای رقابت با اپل بلکه برای رقابت با اندرویدی‌های موجود.

گفته می‌شود Cortex-X1 به عنوان هسته قدرتمند اسنپدراگون ۸۷۵ ایفای نقش خواهد کرد که به نسبت Cortex-A77 بکار رفته در اسنپدراگون ۸۶۵ حدودا ۳۰ درصد توان پردازشی بالاتری دارد. این هسته احتمالا در کنار سه هسته Cortex-A78 که ۲۰ درصد به نسبت Cortex-A77 قدرتمندتر است در نماینده جدید کوالکام بکار گرفته خواهد شد. مدل گرافیک بکار رفته در این پردازنده نیز احتمالا آدرنو ۶۶۰ خواهد بود.

یک خبر خوب دیگر، کاهش قیمت تمام شده پردازنده در صورت استفاده از مودم داخلی خواهد بود. یکی از مواردی که به شدت قیمت تمام شده اسنپدراگون ۸۶۵ را افزایش داد همین مسئله عدم بهره‌مندی از مودم داخلی بود. احتمالا به همین خاطر بوده که گوگل تصمیم گرفت در پیکسل ۵ از پردازنده میان رده به جای پرچم‌دار استفاده کند.

به نظر شما آیا اسنپدراگون ۸۷۵ می‌تواند پرچم‌داران اندرویدی سال ۲۰۲۱ را در رقابت با آیفون‌های ۲۰۲۰ موفق کند؟

