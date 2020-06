با معرفی سیستم عامل watchOS 7 (سیستم عامل ساعت‌های هوشمند اپل) در کنفرانس WWDC 2020، شاهد اضافه شدن قابلیت‌های خوبی به آن بودیم. به همین خاطر تصمیم گرفتیم به بررسی ۷ قابلیت watchOS 7 بپردازیم که گوگل باید آن‌ها را به سیستم عامل Wear OS خود اضافه کند.

ماه نوامبر سال گذشته بود که خبر خریداری کمپانی فیت‌بیت توسط گوگل اعلام شد. گوگل این شرکت سلامتی محور بزرگ و موفق را به قیمت ۲.۱ میلیارد دلار خریداری کرد تا بدین ترتیب تجربه‌های ارزشمند خود را در زمینه نرم‌افزاری نظیر هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی با ساعت‌های هوشمند فیت‌بیت ادغام کند تا از این طریق بتواند اپل واچ‌ها را پشت سر بگذارد.

اما گوگل برای رقابت با اپل آنقدرها به سخت‌افزار قدرتمند نیاز ندارد. در واقع این شرکت باید بخش عمده‌ای از تمرکز خود را روی سیستم عامل و نرم‌افزار منعطف کند. مخصوصا اینکه شرکت کوپرتینویی‌ با معرفی سیستم عامل watchOS 7، قابلیت‌هایی را معرفی کرد که Wear OS به آن‌ها نیاز دارد.

در ادامه به بررسی ۷ قابلیت watchOS 7 می‌پردازیم که سیستم عامل Wear OS گوگل برای رقابت با ساعت‌های هوشمند اپل باید وضعیت خود را در این زمینه‌ها بهبود بخشد.

۱. حالت‌های سلامتی بیشتر و پیشرفته‌تر

هم اپلیکیشن فیتنس اپل (Fitness) و هم گوگل فیت (Google Fit) از ده‌ها قابلیت سلامتی پیشرفته بهره می‌برند. حتی شاید در برخی موارد، اپلیکیشن گوگل برتری داشته باشد اما اپل مرتبا حالت‌های تمرینی گوناگون و مرتبط را به برنامه خود اضافه می‌کند. مسئله‌ای که باید در سیستم عامل گوگل هم شاهد آن باشیم.

در watchOS 7 اپل حالت‌های تمرینی زیادی با شدت‌های مختلف را اضافه کرده که از جمله این قابلیت‌ها می‌توان به Core Training، Dance و Functional Strength Training اشاره کرد. همچنین تمرین‌هایی برای سرد کردن بدن هم به لیست غنی اپلیکیشن اپل افزوده شده.

البته گوگل هم تمام این قابلیت‌ها را در سیستم عامل خود دارد منتها اپل توجه بیشتری به بروز بودن دارد و لذا اگر گوگل هم می‌خواهد در این بخش به موفقیت برسد باید رویه مشابهی را در پیش بگیرد چون فعلا اپل در شرایط خوبی قرار دارد و توجه بیشتری به آن می‌شود. بنابراین گوگل نیاز دارد بسیار بهتر از اپل عمل کند.

خوشبختانه هم گوگل و هم اپل دست کاربر را برای نصب و استفاده از برنامه‌های شخص ثالث باز گذاشته‌اند که از قابلیت‌های بسیار بیشتر و بهتری برخوردارند اما خب حقیقت این است که کاربران بیشتر تمایل دارند از قابلیت‌های پیش فرض استفاده کنند بنابراین دو شرکت (مخصوصا گوگل) باید تا جایی که ممکن است در این زمینه خوب عمل کنند.

۲. اپلیکیشن‌های حرفه‌ای برای گوشی

اگرچه گوگل در ماه آوریل سال جاری برنامه گوگل فیت خود را بروزرسانی کرد اما در مقایسه با آنچه که اپل برای ارائه دارد، گوگل عملکرد ضعیف‌تری دارد. بخش زیادی از تغییرات صورت گرفته در برنامه گوگل ظاهری بوده و در واقع کاربران را ترغیب می‌کند بیشتر از اپلیکیشن استفاده کنند.

البته به این موضوع اشاره کردیم که هر کاربر می‌تواند برنامه‌های شخص ثالث مختلفی را نظیر Strava و Runkeeper روی دستگاه خود نصب کرده و آن را با گوگل فیت همگام سازی کنند ولی همیشه تمایل مردم به استفاده از آن چیزی است که به صورت پیش فرض وجود دارد. اما به طور کلی از نظر قابلیت و همگام سازی بین برنامه‌های آیفون و اپل واچ، اپل در سطح بالاتری قرار دارد.

با معرفی iOS 14 و watchOS 7، اپل نه تنها از نظر ظاهری دو سیستم عامل را با یکدیگر یکپارچه و همگام سازی کرده بلکه بخشی را تحت عنوان Summary یا همان خلاصه به اپلیکیشن سلامتی خود افزوده تا بدین ترتیب کاربران بتوانند به تاریخچه فعالیت‌های خود به علاوه تازه‌های سلامتی و تمرینات ورزشی دسترسی داشته باشند.

۳. ردیاب خواب

شاید بسیاری‌ها قبل از در اختیار داشتن چنین قابلیتی آن را بی اهمیت بدانند اما بعد از اینکه از آن استفاده کنند احتمالا هیچوقت آن را رها نخواهند کرد. بسیاری از کاربران شاید به خاطر مصرف بالای باتری چنین قابلیتی را نپسندند و این یک دلیل منطقی است.

به هر حال اپل در watchOS 7 ردیاب خواب را با قابلیت‌های فراوانی اضافه کرده. هرچند سیستم عامل گوگل به صورت پیش فرض از این قابلیت بهره‌مند نیست اما اپلیکیشن گوگل فیت می‌تواند با بسیاری از برنامه‌های شخص ثالث دارای این قابلیت همگام سازی شده و به شما کمک کند.

کاربران اپل واچ فعلا باید برای استفاده از چنین قابلیتی حتما ساعت خود را در طول روز شارژ کنند اما گوگل می‌تواند به کمک فیت‌بیت، ساعتی با طول عمر بالای باتری تولید کرده و قابلیت ردیاب خواب را مستقیما به خود آن اضافه کند تا کاربران بتوانند بدون هیچ گونه نگرانی بابت طول عمر باتری، فرایند خواب خود را پایش کنند. این اتفاق با توجه به عملکرد خارق‌العاده فیت بیت در تولید ساعت‌هایی با طول عمر بالای باتری اصلا دور از انتظار نخواهد بود.

با عملکرد خوب گوگل و کنترل آن روی سیستم عامل اندروید، طبیعی است انتظار داشته باشیم این شرکت نیز از قابلیت‌های فعلی اپل واچ و هماهنگی خوب آن با سیستم عامل iOS 14 الگو گرفته و اطلاعات مورد نیاز را در اپلیکیشن گوگل فیت به نمایش درآورد. البته اپلیکیشن فیت‌بیت در حال حاضر توانایی بالایی در جمع‌آوری اطلاعات مربوط به شرایط خواب کاربران دارد و می‌تواند کمک بسیار خوبی برای کاربران باشد.

۴. راهنمای شستن دست

شاید از شنیدن اینکه در این زمینه گوگل باید از اپل الگو بگیرد تعجب کنید چون نه تنها این شرکت بلکه فیت‌بیت و سامسونگ هم عملکرد بهتری از اپل داشتند اما در سیستم عامل جدید، اپل پا را فراتر گذاشته و تشخیص خودکار شستشوی دست را هم برای کاربران فراهم کرد.

watchOS 7 اکنون می‌تواند تشخیص دهد که در حال شستشوی دستان خود هستید و سپس ۲۰ ثانیه زمان تنظیم می‌کند. همزمان، روی ساعت می‌توانید انیمیشن‌هایی را تماشا کنید که به شما شکل درست شستشوی دست را آموزش می‌دهند.

عادت شستشوی دستان شما توسط اپلیکیشن Apple Health زیر نظر گرفته می‌شود بنابراین می‌توانید از چگونگی عملکرد خود در زمینه میکروب زدایی و پاک کردن آلودگی آگاه شوید.

در طرف مقابل، سیستم عامل Wear OS هر سه ساعت از شما می‌خواهد تا دستان خود را شستشو دهید. سپس ۴۰ ثانیه زمان در اختیار شما قرار داده و حتی انیمیشن‌های بیشتری هم برایتان به نمایش می‌گذارد اما نمی‌تواند تشخیص دهد در حال شستشوی دستان خود هستید.

البته اپل واچ این کار را به کمک دریافت صدای آب توسط اسپیکر انجام می‌دهد بنابراین یا گوگل باید چنین اسپیکری را در ساعت‌های خود قرار دهد یا به راه حل نرم‌افزاری متوسل شود.

۵. امکان افزودن کامپلیکیشن‌های جذاب به واچ فیس

اگرچه Wear OS مدت‌ها از لحاظ برخورداری از نما یا همان واچ فیس‌های شخص ثالث و شخصی سازی آن‌ها از watchOS بهتر بوده اما پلتفرم اپل قابلیت‌های شخصی سازی زیادی را با همان واچ فیس‌های پیش فرض خود به کاربران ارائه می‌دهد.

امکان افزودن complication‌های مختلف (اطلاعاتی مانند آب و هوا که در گوشه‌ای از صفحه به نمایش در می‌آید) سال‌هاست که به نقطه قوت watchOS تبدیل شده اما اپل به این مقدار بسنده نکرد و در نسخه جدید سیستم عامل خود، قابلیت‌های بیشتری را اضافه کرد.

اکنون دارندگان اپل واچ می‌توانند complication‌های مختلفی را از یک اپلیکیشن به واچ فیس اضافه کنند. بدین ترتیب می‌توانید اعداد و ارقام مختلفی را از یک برنامه سلامتی یا آب و هوا روی واچ فیس مشاهده کنید. اگرچه امکان شخصی سازی واچ فیس‌ها در سیستم عامل Wear OS بسیار بالاست، اما امکان افزودن کامپلیکیشن‌های برنامه‌های شخص ثالث به آن شکلی که اپل آن را فراهم کرده در سیستم عامل گوگل وجود ندارد.

۶. اپلیکیشن Shortcuts

شاید در کنفرانس WWDC 2020 اپل آنقدرها به این موضوع توجه نشده باشد چون همه چیز سریع‌تر از آنچه که انتظار داشتیم پیش رفت اما اپل اعلام کرد برنامه قدرتمند Shortcuts را به زودی به ساعت‌های هوشمند خود می‌آورد که به عنوان یک کامپلیکیشن در WatchOS 7 در دسترس قرار خواهد گرفت.

همانطور که از نامش پیداست، Shortcuts امکان ایجاد میانبرهای حرفه‌ای را فراهم می‌کند تا با یک حرکت، فعالیت‌های گوناگونی را انجام دهید. گوگل قابلیت مشابهی را تحت عنوان Action Blocks در اختیار دارد اما توانایی در انجام کارهای مختلف از طریق کامپلیکیشن‌ها می‌تواند یک ویژگی جذابی باشد که گوگل به آن نیاز دارد.

۷. اشتراک گذاری واچ فیس‌ها‌

از آن جایی که هم طرفداران اپل واچ و هم منتقدین آن از این بابت که این محصولات برخلاف رقبای مبتنی بر Wear OS از واچ فیس‌های شخص ثالث پشتیبانی نمی‌کنند بسیار گله دارند و تلاش‌های اپل هم در تغییرات ظاهری و افزودن کامپلیکیشن‌ها اثربخش نبود، این شرکت تصمیم گرفت در نسخه جدید سیستم عامل خود در کنار افزودن قابلیت‌های شخصی سازی بالا، امکان به اشتراک گذاری واچ فیس‌ها با دیگران را هم فراهم کند.

اکنون توسعه دهندگان می‌توانند واچ فیس‌های مختلفی را به همراه کامپلیکیشن طراحی کنند که امکان دانلود آن‌ها از طریق برنامه مورد نظر آن توسعه دهنده یا وب‌سایت وجود دارد. اگر هم واچ فیسی که با شما به اشتراک گذاشته شد برنامه خاصی دارد و شما آن برنامه را در اختیار ندارید، بعد از دانلود واچ فیس می‌توانید برنامه را هم دانلود کنید.

امکان انجام چنین کاری در Wear OS تنها از طریق نرم افزار شخص ثالث Facer فراهم است و باز هم مثل موارد بالا، اندروید به خاطر عدم بهره‌مندی از یک قابلیت اول شخص است که قافله را به اپل می‌بازد.

فراموش نکنید گوگل از نظر نرم‌افزاری و پشتیبانی از اپلیکیشن‌های شخص ثالث فوق‌العاده قدرتمند است اما با این حال باز هم شاهد برتری محصولات اپل در این زمینه هستیم چون کوپرتینویی‌ها تمرکز اصلی خود را روی افزودن قابلیت‌ها به صورت مستقیم به خود ساعت تمرکز کردند تا بدین ترتیب وابستگی‌شان به توسعه دهندگان شخص ثالث کاهش پیدا کند.

اگر گوگل هم بتواند راهی برای اضافه کردن این اپلیکیشن‌ها و قابلیت‌ها به صورت پیش فرض به سیستم عامل خود پیدا کند، با توجه به کیفیت بالای ساعت‌های مبتنی بر سیستم عامل Wear OS و قیمت نسبتا پایین‌تر آن‌ها به نسبت محصولات اپل، می‌تواند بسیار موفق‌تر از رقیب خود ظاهر شود.

فراموش نکنید برتری قابلیت‌های watchOS 7 به Wear OS نه تنها فاحش نیست، بلکه حتی با تکمیل فرایند همکاری گوگل با فیت‌بیت کاملا مساوی خواهد شد. اما اگر این اتفاق به این زودی‌ها هم رخ ندهد گوگل می‌تواند با الگوبرداری از سیستم عامل رقیب تا حدودی موفق شود. درست مانند iOS 14 که با الگوبرداری از اندروید، اکنون به قابلیت‌هایی مجهز شده که کاربران اندروید مدت‌ها از آن بهره‌مند بودند.

