انتشار خبرهای مربوط به جدیدترین گوشی میان‌رده شرکت وان‌پلاس موسوم به وان پلاس Z یا Nord از ماه‌ها قبل آغاز شده ولی به نظر می‌رسد در ماه آینده میلادی بالاخره شاهد رونمایی از این گوشی خواهیم بود.

در ابتدا گفته می‌شد این گوشی با عنوان وان‌پلاس ۸ لایت معرفی می‌شود ولی سپس برخی شایعات اعلام کردند که باید انتظار نام وان پلاس Z را داشته باشیم؛ اخیرا هم خبرهایی در مورد اینکه نام این گوشی وان‌پلاس Nord است، منتشر شده. نام این گوشی هرچه که باشد، وان‌پلاس به‌صورت غیر مستقیم اعلام کرده که این گوشی در ماه آینده میلادی معرفی می‌شود.

اکانت اینستاگرامی OnePlusLiteZThing که متعلق به این شرکت است، یک تصویر حاوی کد مورس منتشر کرده که بعد از رمزگشایی با کلمه «ژوئیه» روبرو می‌شویم و این یعنی در ماه آینده میلادی این گوشی بالاخره معرفی می‌شود.

در همین رابطه می‌توانیم به یکی از گزارش‌ها اشاره کنیم که طبق آن، این گوشی در تاریخ ۱۰ ژوئیه (۲۰ تیر) در هند معرفی می‌شود. وان‌پلاس رسما تایید کرده که این گوشی را در اروپا و هند معرفی می‌کند و تاریخ ۱۰ ژوئیه کاملا منطقی به نظر می‌رسد.

طی سال‌های اخیر، تقاضا برای خرید گوشی‌های میان‌رده مقرون به صرفه بسیار افزایش پیدا کرده و وان‌پلاس هم حالا با عرضه این گوشی می‌خواهد بخشی از این بازار را از آن خود کند. طبق شایعات منتشر شده، این گوشی با قیمت پایه ۲۹۹ دلاری روانه‌ی بازار می‌شود و البته برخی شایعات به احتمال قیمت ۳۹۹ دلاری هم اشاره کرده‌اند. در نهایت برای گوشی‌های میان رده مقرون به صرفه، قیمت موضوع بسیار مهمی محسوب می‌شود و باید ببینیم وان‌پلاس چه قیمتی را برای این گوشی در نظر گرفته است.

