ساعت‌های هوشمند هواوی با نام هواوی واچ روانه‌ی بازار می‌شوند. اما مدتی قبل، این کمپانی نام تجاری هواوی میت واچ را ثبت کرد. حالا طبق اعلام یکی از افشاگران، این ساعت هوشمند هواوی میت واچ از سیستم‌عامل Harmony OS بهره می‌برد و احتمالا در کنار گوشی‌های سری میت ۴۰ معرفی خواهد شد.

باید خاطرنشان کنیم هواوی سال گذشته از سیستم‌عامل اختصاصی خود موسوم به Harmony OS رونمایی کرد. این سیستم‌عامل بر اساس معماری «ریزهسته» (micro Kernel) لینوکس توسعه یافته است.

طبق اعلام هواوی در کنفرانس توسعه‌دهندگان این شرکت که سال گذشته برگزار شد، نسخه دوم Harmony OS امسال با قابلیت پشتیبانی از کامپیوترها، اتومبیل‌ها و گجت‌های پوشیدنی معرفی خواهد شد. بنابراین به نظر می‌رسد جدیدترین ساعت هوشمند هواوی به جای بهره‌گیری از Lite OS موجود در ساعت‌های فعلی، همراه با Harmony OS به دست کاربران می‌رسد.

همچنین بر اساس اعلام این افشاگر، در روز ملی چین در تاریخ ۱ اکتبر، این ساعت به همراه گوشی‌های میت ۴۰ معرفی می‌شود. در همین زمینه مدتی قبل گزارشی منتشر شد که طبق آن هواوی در ماه اکتبر از گوشی‌های میت ۴۰ رونمایی خواهد کرد.

در حال حاضر نمی‌توانیم در مورد جزییات ساعت هوشمند هواوی‌ میت‌ واچ اظهارنظر کنیم ولی گفته می‌شود کامپیوترهای هواوی مبتنی بر پردازنده‌های Kunpeng از نسخه دوم Harmony OS بهره می‌برند.

منبع: GizmoChina

