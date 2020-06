شرکت الیمپوس ساعاتی قبل اعلام کرد که با فروش بخش دوربین عکاسی خود به یک صندوق سرمایه‌گذاری، به‌طور کامل از کسب‌وکار مربوط به دوربین‌های عکاسی خارج می‌شود. شرکت Japan Industrial Partners همان شرکتی است که چند سال قبل VAIO را از سونی خریداری کرد و در زمینه‌ی تصاحب بخش توسعه دوربین‌های الیمپوس با این شرکت تفاهم‌نامه اولیه امضا کرده است.

بخش دوربین فقط قسمت کوچکی از شرکت الیمپوس محسوب می‌شود که در حال حاضر عمدتا در زمینه‌ی ارائه‌ی تجهیزات پزشکی فعالیت دارد. مدیرعامل این شرکت، «یاسو تاکوچی» (Yasuo Takeuchi)، سال گذشته در جریان یک کنفرانس خبری به‌صورت غیرمستقیم به احتمال فروش بخش دوربین این شرکت اشاره کرد. البته این کمپانی مدتی بعد این اظهارات را کم‌اهمیت جلوه داد.

در بخشی از بیانیه الیمپوس آمده که به دلیل کاهش حجم بازار دوربین‌های عکاسی به دلیل تکامل گوشی‌های هوشمند، مدیران این شرکت اقداماتی انجام داده‌اند ولی در نهایت این تلاش‌ها کافی نبوده است. مانند کاری که برای VAIO انجام شد، شرکت Japan Industrial Partners قصد دارد تغییراتی را اعمال کند و به توسعه مدل‌های مختلف دوربین‌های این شرکت مانند OM-D و Zuiko ادامه دهد.

بخش دوربین عکاسی الیمپوس در یک دهه گذشته بر روی دوربین‌های بدون آینه مبتنی بر سنسورهای میکرو سه‌چهارم متمرکز بوده است و در سه سال گذشته نتوانسته به‌عنوان یک بخش سودده برای این کمپانی انجام وظیفه کند. در نهایت باید بگوییم جزییات مالی مربوط به این واگذاری هنوز اعلام نشده است.

منبع: The Verge

