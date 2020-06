مراسم هواوی برای رونمایی محصولات جدید امشب ساعت ۲۰ در هتل اسپیناس تهران برگزار می‌شود و شما در دیجی‌کالا می‌توانید این رویداد مجازی را به شکل زنده دنبال فرمایید.

بر اساس اخبار پیشین هواوی قرار است در این رویداد ویدیویی سری جدید لپ‌تاپ‌های خود را در بازار ایران معرفی کند. لپ‌تاپ‌های هواوی از محصولات محبوب ویندوزی هستند و در بررسی‌های تخصصی عموما امتیاز بالایی دریافت می‌کنند.

هواوی ضمنا قصد دارد در این مراسم یک گوشی پرچمدار و یک میان‌رده جدید نیز معرفی کند. هواوی P40 Pro و Nova 7i هردو از جمله محصولاتی هستند که به جای سرویس‌های موبایلی گوگل با HMS عرضه می‌شوند و باید به نحوه نصب اپلیکیشن روی آن‌ها آشنایی داشته باشید.

در این مراسم تبلت مدیاپد پرو نیز معرفی می‌شود که احتمالا در دسته محصولات HMS قرار می‌گیرد و اپلیکیشن‌های گوگل را ندارد.

برای آشنایی و اطلاعات بیشتر با پخش زنده مراسم هواوی برای رونمایی محصولات جدید در تهران همراه باشید. امشب ساعت ۲۰ در دیجی کالا مگ.

