از زمانی که گوشی‌های آیفون X و سری گوشی‌های آیفون ۸ معرفی شدند، این گوشی‌ها و البته تمام آیفون‌هایی که بعد از آن‌ها معرفی شدند، از شارژر سریع ۱۸ واتی اپل پشتیبانی می‌کنند. اما تا همین چند ماه پیش که خانواده آیفون ۱۱ معرفی شد، شاهد شارژر سریع در بسته‌بندی آیفون‌ها نبودیم. حتی در سری آیفون ۱۱ هم تنها در دو مدل آیفون ۱۱ پرو و iPhone 11 Pro Max شاهد شارژر ۱۸ واتی در بسته‌بندی بوده‌ایم. حالا اما به نظر می‌رسد گوشی‌های خانواده آیفون ۱۲ قرار است به شارژر ۲۰ واتی مجهز شوند.

هنوز مشخص نیست که آیا مثل پارسال تنها نسخه‌های Pro دارای این شارژر خواهند بود یا مدل‌های معمولی آیفون ۱۲ هم شارژر ۲۰ واتی خواهند داشت اما با توجه به سابقه اپل، حداقل می‌دانیم که تمام مدل‌های جدید iPhone 12، از شارژری با این سرعت پشتیبانی می‌کنند. عکس‌های جدید این شارژر ۲۰ واتی توسط حساب کاربری Mr White در توییتر منتشر شده است.

اگر خبرها را دنبال نکرده‌اید، باید بگوییم که امسال اپل می‌خواهد چهار گوشی در خانواده آیفون ۱۲ معرفی کند که همه آن‌ها قرار است نمایشگر OLED داشته باشند. دو مدل رده پایین نمایشگرهایی ۶۰ هرتزی در اندازه‌های ۵.۴ و ۶.۱ اینچ خواهد داشت و دو مدل رده بالا که احتمالا پسوند Pro هم خواهند داشت، به نمایشگرهای ۱۲۰ هرتزی مجهز می‌شوند.

اندازه نمایشگر دو مدل Pro از آیفون ۱۲ هم به ترتیب ۶.۱ و ۶.۷ اینچ خواهد بود. حالا که اپل تصمیم گرفت در مدل‌های ارزان‌تر آیفون ۱۲ هم از نمایشگرهای OLED استفاده کند، حداقل می‌توانیم امیدوار باشیم که شارژر سریع ۲۰ واتی را هم در بسته‌بندی آن‌ها قرار دهد. زیرا اگر این کار را نکند، احتمالا دوباره شاهد شارژر ۵ واتی هستیم که از سال ۲۰۰۷ و با اولین نسل از آیفون، تا به امروز عرضه شده است.

عکس‌هایی که در توییت زیر منتشر شده‌اند، نسخه‌ای شفاف از این شارژر را نشان می‌دهند که البته به ا

حتمال بسیار زیاد، شارژری که با آیفون ۱۲ عرضه می‌شود دارای چنین بدنه شفافی نخواهد بود. شما درباره این خبر چه فکر می‌کنید؟

