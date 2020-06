شرکت پاناسونیک امروز دوربین بدون آینه جدید خود را با نام پاناسونیک لومیکس G100 معرفی کرده که البته احتمالا در بازارهای دیگر با نام G110 شناخته خواهد شد. این دوربین بدون آینه، سنسور میکرو سه چهارم دارد و لنز آن هم قابل تعویض است. زمان عرضه لومیکس G100 هم پایان ماه جولای اعلام شده و مثل دوربینی که اخیرا سونی و با نام سونی ZV-1 معرفی کرد، ویژگی‌های جذابی برای ولاگرها دارد. قیمت پیش‌خرید این دوربین هم ۷۴۹.۹۹ دلار است و قیمت نهایی که این محصول با آن در بازار عرضه خواهد شد، ۵۰ دلار گران‌تر خواهد بود.

پاناسونیک لومیکس G100 همچنین دارای یک ویوفایندر الکترونیکی هم هست که یک مزیت نسبت به دوربین سونی به حساب می‌آید. این ویوفایندر به گفته پاناسونیک، تا ۲.۸ برابر روشنایی بیشتری نسبت به دروبین Lumix G90 دارد. نمایشگر دوربین G100 هم مثل سونی ZV-1 چرخان است و به سمت بیرون هم باز می‌شود تا کار را برای ولاگرها راحت‌تر کند. همچنین پاناسونیک یک ویزگی نرم‌افزاری برای این نمایشگر و دوربین در نظر گرفته که وقتی نمایشگر را به بیرون باز می‌کنید، به محض پیدا کردن چهره کاربر، تنظیمات فیلم‌برداری را خودش اعمال می‌کند.

البته یک ویژگی جذاب سونی ZV-1، قابلیت Product Showcase بود که در هنگام فیلم‌برداری اگر محصولی را به سمت دوربین می‌گرفتید، دوربین به صورت خودکار روی آن فوکوس می‌کرد. این ویژگی کاربردی که یوتوبرها عاشق آن خواهند شد، در دوربین پاناسونیک لومیکس G100 وجود ندارد و برای این کار باید محصول در حال نمایش را جلوی صورت خود بگیرید؛ زیرا این دوربین به صورت پیش‌فرض مدام فوکوس خودکار را روی صورت کاربر اعمال می‌کند.

وقتی لومیکس G100 در حال فیلم‌برداری است، یک کادر قرمز دور تا دور نمایشگر را فرا می‌گیرد تا به این ترتیب کاربر همیشه از ضبط شدن فیلم مطمئن باشد. برای چنین ویژگی، سونی یک چراغ LED کوچک در جلوی بدنه ZV-1 قرار داده بود. همچنین در لومیکس G100 امکان فیلم‌برداری برای مدیوم‌های مختلفی مثل یوتیوب و اینستاگرام در ابعاد مختلف و به صورت عمودی و افقی نیز وجود دارد. برای مثال اگر برای IGTV می‌خواهید ویدیو ضبط کنید، می‌توانید در تنظیمات فیلم‌برداری ابعاد ۹:۱۶ را انتخاب کنید و در آن حالت ویدیو ضبط کنید.

برخلاف سونی ZV-1، لومیکس G100 قابلیت تعویض لنز دارد!

ویژگی بعدی در این دوربین روی پیچ حالت‌های دوربین قرار گرفته و S&Q نام دارد. با این ویژگی می‌توانید به سادگی فیلم‌های صحنه آهسته و Slow Motion و یا ویدیوهای سریع و تایم‌لپس تهیه کنید. برای مثال در این حالت اگر بخواهید می‌توانید با رزولوشن Full HD و تا چهار یا دو برابر اسلوموشن فیلم‌برداری کنید. برای این منظور، دوربین یا با سرعت ۱۲۰ فریم در ثانیه فیلم‌برداری می‌کند و یا در سرعت ۶۰ فریم در ثانیه و خروجی نهایی را در سرعت ۳۰ فریم در ثانیه تحویل می‌دهد. با این کار دیگر لازم نیست ویدیوهای ۱۲۰ فریمی را در ادیت نهایی کند کنید و خود دوربین این کار را برای شما انجام می‌دهد.

در داخل رابط کاربری این دوربین هم می‌توانید فیلم‌هایی که ضبط کرده‌اید را در کلیپ‌هایی کوتاه‌تر ذخیره کنید تا بعدا کارتان برای ادیت و تدوین ویدیوها راحت‌تر باشد. همچنین پروفایل رنگی پاناسونیک V-Log L هم در این دوربین وجود دارد که به کاربر این امکان را می‌دهد تا با دامنه دینامیکی بیشتری ویدیو ضبط کند که بعدا برای Color Grading بهتر و راحت‌تر خواهد بود. وقتی که کاربر بخواهد عکس‌ها و فیلم‌ها را به گوشی منتقل کند نیز یک دکمه Send Image روی بدنه دوربین قرار گرفته که بین دوربین و گوشی کاربر بر بستر وای‌فای ۲.۴ گیگاهرتز اتصال برقرار می‌کند و فایل‌ها را ارسال می‌کند.

میکروفون‌ها می‌توانند با دنبال کردن صورت کاربر، صدا را با توجه به فاصله و جابه‌جایی چهره ضبط کنند.

احتمالا بیشتر ولاگرها به میکروفون‌های داخلی دوربین‌هایشان اتکا نمی‌کنند و سراغ یک میکروفون جانبی برای وصل کردن به دوربین می‌روند. پاناسونیک اما از تکنولوژی صدای فضایی Nokia OZO استفاده کرده تا سه میکروفون موجود روی دوربین، بتوانند صدا را بهتر و با عمق بیشتری ضبط کنند. وقتی دوربین یک چهره تشخیص دهد، تمرکز میکروفون‌ها را به سمت آن چهره می‌برد و هربار که چهره فرد در فریم تصویر قرار بگیرد، صداهای دیگر به جز صدای او و به واسطه تکنولوژی نویز کنسلینگ، بلاک می‌شوند تا صدای کاربر یا فردی که در حال صحبت با دوربین است، به بهترین شکل ضبط شود. اگر هم چهره‌ای در فریم در حال فیلم‌برداری وجود نداشته باشد، سه میکروفون روی دوربین سعی می‌کنند صدا را به صورت ساراند ضبط کنند.

البته اگر این تکنولوژی و میکروفون‌های داخلی دوربین را نمی‌پسندید، همچنان امکان استفاده از میکروفون جانبی وجود دارد زیرا در کنار لومیکس G100 یک پورت ۳.۵ میلی‌متری برای میکروفون حضور دارد.

پاناسونیک لومیکس G100 یک سنسور ۲۰.۳ مگاپیکسلی میکرو سه چهارم دارد که می‌تواند تا رزولوشن ۴K و با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه فیلم‌برداری داشته باشد. محدودیت زمانی فیلم‌برداری ۴K با این دوربین وجود دارد و هر فیلم می‌تواند حداکثر ده دقیقه باشد. پس از آن دوباره باید فیلم‌برداری کنید. این موضوع شاید برای ولاگرها خیلی اهمیت نداشته باشد اما برای مثال اگر قصد ضبط یک مصاحبه با این دوربین داشته باشید، باید هر ده دقیقه یک بار، مجدد فیلم‌برداری کنید!

فیلم‌برداری فول‌اچ‌دی با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه اما می‌تواند تا ۲۰ دقیقه به صورت پیاپی ضبط شود. این دوربین با یک پورت Micro USB شارژ می‌شود و یک پورت HDMI هم در کناره دوربین تعبیه شده است. پاناسونیک می‌گوید این دوربین در ابتدای عرضه این قابلیت را ندارد که به عنوان وب‌کم استفاده شود اما ممکن است در آینده این ویژگی به آن اضافه شود.

مدل‌های پیش‌خرید شده با یک باتری اضافه و یک شارژر دیواری همراه هستند

پاناسونیک برای اینکه بتواند قیمت این دوربین را کم نگه دارد و همزمان بتواند با محصول خوبی مثل سونی ZV-1 رقابت کند، مجبور شده قید برخی ویژگی‌ها را بزند. برای مثال لومیکس G100 مقاومتی در برابر قطرات آب ندارد. لرزشگیر سنسور که در دوربین‌های دیگر پاناسونیک همیشه شاهد آن هستیم نیز در این دوربین وجود ندارد و کاربران می‌توانند از ترکیب لرزشگیر الکترونیکی یا EIS با OIS لنزهایی که به دوربین وصل می‌کنند استفاده کنند. برای عکاسی هم تنها کاربران متکی به لرزشگیر OIS لنزهایشان خواهند بود. دمویی که پاناسونیک از فیلم‌برداری و لرزشگیر هیبریدی این دوربین نشان داد، قطعا به خوبی دیگر دوربین‌های این شرکت که لرزشگیر سنسور داشتند نبود اما حداقل از گزینه‌های دیگری مثل کانن EOS M50 بهتر بود.

پاناسونیک لومیکس G100 همانطور که گفتیم در اواخر ماه جولای عرضه خواهد شد. این دوربین در دو نسخه به بازار می‌آید که یکی از آن‌ها K Kit نام دارد و یک لنز ۱۲-۳۲ میلی‌متری همراه خود دارد. قیمت نهایی این مدل ۷۹۹ دلار خواهد بود و نسخه بعدی که علاوه بر این لنز، یک سه‌پایه کوچک برای ولاگرها به همراه دارد و دکمه ضبط ویدیو هم روی آن قرار گرفته، ۷۴۹ دلار قیمت خواهد داشت. شما درباره این دوربین چه فکر می‌کنید؟

منبع: TheVerge

منبع متن: digikala