در مراسم آنلاینی که ساعت ۲۰ روز چهارشنبه ۴ تیر ماه برگزار شد، تعدادی از محصولات جدید هوآوی در رده لپ‌تاپ و تبلت برای بازار ایران معرفی شدند. معرفی محصولات توسط امیرحسین قاسمی مدیر شبکه خرده‌فروشی هوآوی انجام شد. در ادامه با این محصولات بیشتر آشنا خواهیم شد.

او در ابتدای صحبت‌هایش به شرح موقعیت کنونی هوآوی در بازار لپ‌تاپ پرداخت و گفت: «چندین سال است که شرکت هوآوی وارد حیطه ساخت کامپیوترهای شخصی شده و هر سال محصولات جدیدی را در این حیطه ارائه می‌دهد.»

جدیدتر‌ین محصول هوآوی در این رده Huawei Matebook D15 است که یک لپ‌تاپ مناسب برای کارهای روزمره و تا حدی پردازش‌های سنگین‌تر است.

در ادامه مشخصات بارز و قدرتمند این محصول توسط امیرحسین قاسمی بیشتر معرفی شد که در ادامه تعدادی از مهم‌ترین‌های آن آمده است. Fullview یکی از این فناوری‌ها است که به کاربر نسبت بالای صفحه‌نمایش به بدنه به میزان ۸۷ درصد را ارائه می‌دهد. صفحه‌نمایش ۱۵.۶ اینچی با حاشیه‌هایی بسیار نازک که به میزان ۵.۳ میلی‌متر کاهش پیدا کرده است، بهترین کیفیت تصویری را برای تماشای ویدیو و دیگر کارها را به همراه دارد.

این لپ‌تاپ که جهت حمل و نقل آسان طراحی شده است، ۱.۵۳ کیلوگرم وزن و ۱۶.۹ میلی‌متری عرض دارد. علی‌رغم این حجم کم این لپ‌تاپ از قدرت پردازشی خوبی نیز برخوردار است. Huawei Matebook D 15 از پردازنده‌های قدرتمند شرکت‌های Intel و AMD استفاده می‌کند.

قابلیت دیگر این لپ تاپ سنسور اثر انگشت است که به کاربر امکانات حفاظتی قدرتمندی را کنار راحتی کار با دستگاه ارائه می‌دهد. قابلیت دیگر لپ‌تاپ در بخش امنیت اطلاعات دوربین خاص آن است، که امکان پنهان شدن درون کیبورد را دارد.

در پایان بخش لپ‌تاپ این رویداد نیز تمام محصولات حال حاضر هوآوی معرفی شدند که علاوه بر Huawei Matebook D15، شامل دو مدل دیگر یعنی Huawei Matebook 13 و Huawei matebook X pro نیز می‌شود.

محصول دیگری که در این رونمایی ارائه شد، تبلت پرچمدار و جدید هوآوی Huawei Matepad pro بود که آخرین استاندارد‌های این شرکت در تبلت‌ها را ارائه می‌دهد. مدیر شبکه خرده‌فروشی هوآوی در بیان قابلیت‌های این تبلت به قلم نوری پیشرفته و حساس آن اشاره کرد که مانند یک قلم ظریف امکان کار و طراحی را برای کاربران مهیا می‌کند. Huawei M-Pencil طراحی شش وجهی ویژه‌ای دارد که حسی شبیه نوشتن روی کاغذ را برای کاربر تداعی می‌کند.

او سپس اضافه کرد: «صفحه نمایش ۱۰.۸ اینچی این تبلت با حاشیه بسیار کم ۴.۹ میلی‌متری تصویری عالی برای طراحی، نوشتن، فیلم دیدن و غیره مهیا کرده است. این تبلت در عین قدرتمند بودن طراحی بسیار نازکی داشته و فقط ۴۶۰ گرم وزن دارد که جابه‌جایی آن را بسیار آسان می‌کند. Kirin 990 حرف آخر هوآوی در قدرت پردازش است که به عنوان پردازنده اصلی در این تبلت استفاده شده. این پردازنده به کمک واحد مخصوص پردازش هوش مصنوعی محصولی بسیار هوشمند در اختیار کاربر قرار می‌دهد.»

این محصول منحصر به فرد به همراه صفحه‌کلید اختصاصی آن که باید به صورت مجزا خریداری شود نیز به زودی در معرض فروش برای مخاطبان ایرانی قرار گرفته و می‌تواند رقیبی قدرتمند برای تبلت‌های سطح بالای موجود در بازار باشد

