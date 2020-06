The post گوشی پرچمدار هواوی P40 پرو در تهران رونمایی شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

پرچمدار هواوی P40 پرو محصولی رده‌بالا از سه‌گانه قدرتمند جدید از سری هواوی پی ۴۰ محسوب می‌شود که با تمرکز خاص روی عملکرد دوربین و البته ارائه قابلیت‌های کاربردی در سایر بخش‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری تولید شده است. این گوشی رده بالا در رویدادی که چهارشنبه ۴ تیرماه ساعت ۲۰ به صورت آنلاین پخش شد توسط مدیر ارشد روابط عمومی و مارکتینگ هوآوی، علی فخار معرفی شد. در ادامه با این محصول منحصر به فرد آشنا می‌شویم.

گوشی‌های هوشمند سری Huawei P40 با سابقه خوب محصولات سری P شرکت هوآوی و با تمرکز مجدد روی قابلیت‌های پیشرفته در بخش‌ عکس‌برداری معرفی شدند. Huawei P40 Pro به عنوان یک پرچمدار به روز، کاملاً خودنمایی می‌کند.

در بخش آغازین معرفی گوشی، سخنران در مورد طراحی، بدنه و مشخصات ظاهری P40 توضیحاتی را ارائه داد. یکی از ویژگی‌های مهم Huawei P40 Pro طراحی مدرن آن به خصوص جنس بدنه آن است. پنل پشتی گوشی از سرامیکی تهیه شده که با فناوری نانو ساخته شده و به مدت ۵ روز در کوره حرارت می‌بیند. این بدنه مقاومت بسیار بالایی در برابر خط و خش دارد. این محصول در ابعاد ۱۵۸.۲ در ۷۲.۶ در ۹ میلی‌متر، از صفحه‌نمایش ۶.۵۸ اینچی استفاده کرده تا نسبت صفحه‌نمایش به بدنه، به عدد چشم‌گیر ۹۱.۶ درصد برسد و شاهد ترکیبی با حاشیه بسیار کم در نمای جلویی هستیم.

بخش بعدی که مورد بررسی قرار گرفت، صفحه‌نمایش ۶.۵۸ اینچی این محصول بود که از رزولوشن ۱۲۰۰ در ۲۶۴۰ پیکسل استفاده می‌کند تا تراکم ۴۴۱ پیکسل در هر اینچ را به همراه داشته باشد.

از طرفی صفحه‌نمایش این گوشی ۹۰ هرتز بوده که طبق گفته علی فخار، دلیل استفاده از نرخ بازسازی تصویر ۹۰ هرتز به جای ۱۲۰ هرتز، بهینه بودن آن در زمینه مصرف باتری است. عاملی که باعث شده دوام باتری P40 Pro بسیار بهتر از رقیب‌های خود باشد.

فخار با اشاره پردازنده قدرتمند گوشی P40 شروع به بیان توضیحاتی در مورد این بخش کرد و گفت: «در بخش مشخصات سخت‌افزاری، هوآوی در P40 Pro از چیپ‌ست Kirin 990 5G بر پایه فرایند تولید ۷nm+ استفاده کرده که پیشرفته‌ترین چیپست این شرکت است. این چیپ‌ست با استفاده از هشت هسته پردازشی با ارائه عملکرد سخت‌افزاری سطح بالا، همچنان به مدیریت بهینه انرژی پایبند است. پردازشگر گرافیکی Mali-G76 MP16 نیز برای مدیریت عملیات گرافیکی در نظر گرفته شده. این محصول هوآوی به هشت گیگابایت رم مجهز شده و در سه مدل با ۱۲۸، ۲۵۶ و ۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی، حجم کافی را برای ذخیره اطلاعات کاربران به همراه دارد.»

استفاده از اکوسیستم نرم‌افزاری EMUI 10.1 بر پایه اندروید ۱۰ هم باعث شده مجموعه متنوعی از قابلیت‌های کارآمد در بخش‌های مختلف، به ویژه در بخش عکاسی در دسترس باشد.

در ادامه دوربین قدرتمند گوشی مورد بررسی قرار گرفت. فخار با بیان این مهم که اصولا گوشی‌های هوشمند سری P هوآوی با تمرکز خاص روی قابلیت‌های عکس‌برداری تولید و عرضه می‌شوند، افزود: «هوآوی هر سال تکنولوژی عکس‌برداری با گوشی‌های هوشمند را با سری P چند پله ارتقا می‌دهد و Huawei P40 Pro هم از این چارچوب پیروی می‌کند. این گوشی هوشمند از چهار دوربین استفاده می‌کند که هر یک توانایی‌های خاصی را در بخش عکس‌برداری به همراه دارند. دوربین اصلی با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، مشخصه گشودگی دیافراگم f/1.9 از نوع واید، آمادگی ثبت تصاویر با وضوحی بالا را دارد. استفاده از فوکوس خودکار تشخیص فاز در جهت مناسب و لرزش‌گیر اپتیکال از دیگر مشخصات این دوربین است.»

دوربین دوم از نوع پریسکوپی تله‌فوتو، سنسور ۱۲ مگاپیکسلی با مشخصه گشودگی دیافراگم f/3.4 را به طور تخصصی آماده استفاده برای قابلیت بزرگنمایی در هنگام عکاسی کرده است. با این دوربین می‌توان بزرگ‌نمایی اپتیکال و بدون افت کیفیت را تا ۵ برابر روی سوژه داشته داشت. دوربین سوم با رزولوشن ۴۰ مگاپیکسلی و مشخصه گشودگی دیافراگم f/1.8 هم جهت ثبت تصاویر به صورت اولترا واید درنظر گرفته شده و به طور خاص مناسب برای عکس‌برداری از مناظر یا فضاهای باز با چشم‌انداز گسترده است. در نهایت به دوربین چهارم می‌رسیم که از نوع TOF 3D بوده و اطلاعات تکمیلی و مورد نیاز در عکاسی را از سوژه جمع‌آوری می‌کند.

ویزگی منحصر به فرد دیگری که به آن اشاره شد باتری قدرتمند گوشی P40 pro بود. هوآوی باتری ۴۲۰۰ میلی آمپرساعتی را برای Huawei P40 Pro درنظر گرفته است. در حالی که گزینه‌های شارژ، کاملاً متنوع و به روز هستند. به این ترتیب می‌توان از قابلیت شارژ سریع سیمی ۴۰ واتی یا شارژ بی‌سیم سریع ۲۷ واتی برای تأمین انرژی باتری گوشی استفاده کرد. همچنین امکان شارژ معکوس بی‌سیم ۲۷ واتی هم تدارک دیده شده تا بتوان انرژی لازم برای سایر دستگاه‌های الکترونیکی نیز فراهم کرد.

مدیر ارشد روابط عمومی و مارکتینگ هوآوی در جمع‌بندی توضیحات خود گفت: در مجموع Huawei P40 Pro اگرچه با تمرکز روی عملکرد خوب دوربین طراحی شده اما در دیگر بخش‌ها نیز با ارائه قابلیت‌های سطح بالا، کاربر را شگفت‌زده کرده و می‌تواند رقیبی توانمند در برابر دیگر پرچمدارهای مطرح بازار باشد. این محصول در آینده نزدیک در بازار ایران موجود خواهد شد.

