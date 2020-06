The post گوشی هواوی Nova 7i در ایران رونمایی شد؛ میان‌رده‌ای با ویژگی‌های یک پرچمدار appeared first on دیجی‌کالا مگ.

در جریان رونمایی از جدیدترین محصولات هوآوی گوشی میان‌رده جدید این شرکت به نام nova 7i به شکل مجازی در تهران معرفی شد. علی فخار مدیر ارشد روابط عمومی و مارکتینگ هوآوی با معرفی Nova 7i به مشخصات قدرتمند این گوشی پرداخت که در ادامه به آن بیشتر می‌پردازیم.

او در ابتدای صحبت خود ابتدا در مورد سری Nova، فلسفه وجودی و جایگاه آن در میان محصولات هوآوی صحبت کرده و مخاطبان را بیشتر با این گوشی میان‌رده اما جذاب آشنا کرد. به گفته علی فخار وقتی صحبت از گوشی‌های هوشمند جذاب برای نسل جوان می‌شود، محصولات سری nova شرکت هوآوی از جمله گزینه‌های روی میز هستند. گوشی‌های هوشمند Huawei nova طراحی منحصر به فرد را به عنوان شاخص اصلی در جلب نظر مخاطبان جوان قرار داده‌، اما در بحث عملکرد دوربین، مشخصات سخت‌افزاری و قابلیت‌های هوشمند نیز محصولات این گروه، حرف‌های زیادی برای گفتن دارند.

در ادامه یکی از جدیدترین محصولات این سری یعنی Huawei Nova 7i توسط او معرفی و به اختصار مشخصات بارز این محصول مرور شد.

دوربین چهارگانه با کیفیت بالا

Huawei Nova 7i با استفاده از چهار دوربین در بخش پشتی، نشان داده قابلیت‌های متنوعی را برای مشتاقان جوان عکاسی به همراه آورده است. ترکیب چهار دوربین که شاخص‌ترین آن‌ها سنسور ۴۸ مگاپیکسلی و البته فناوری هوش مصنوعی است، با ساختار ماتریسی در پشت گوشی قرار گرفته‌اند. در این ترکیب، دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی آمادگی ثبت تصاویر با کیفیت بالا را دارد. دوربین ۸ مگاپیکسلی از نوع اولترا واید هم برای ثبت تصاویر از مناظر و چشم‌اندازهای باز تدارک دیده شده است. این دوربین با میدان دید ۱۲۰ درجه‌ای، چشم‌اندازی تا ۱۴۰ درصد وسیع‌تر را در مقایسه با دوربین اصلی با زاویه دید ۷۸ درجه‌ای به همراه دارد.

دوربین سوم، نمونه‌ای ۲ مگاپیکسلی از نوع ماکرو بوده که برای عکس‌برداری از سوژه‌ها از فاصله نزدیک مناسب است. در نهایت دوربین ۲ مگاپیکسلی دیگری هم برای دریافت اطلاعات تکمیلی از عمق صحنه یا ایجاد افکت‌هایی نظیر بوکه در نظر گرفته شده است.

دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی از سنسور ۱/۲ اینچی با مشخصه گشودگی دیافراگم f/1.8 استفاده می‌کند تا کنار استفاده از المان‌های قدرتمند پردازشی، امکان استفاده از فناوری ثبت چند فریم را فراهم کند. بهینه‌سازی تصاویر و بهره‌گیری از قابلیت کاهش نویز در عکس‌های RAW هم باب میل کاربران حرفه‌ای‌تر Huawei Nova 7i است.

در ادامه معرفی این محصول مدیر ارشد روابط عمومی و مارکتینگ هوآوی به معرفی قابلیت‌های دیگر آن پرداخت و گفت: «باتری ۴۲۰۰ میلی آمپرساعتی، در موارد مختلف نظیر تماشای فیلم، اجرای بازی یا وبگردی انرژی لازم را برای سرویس‌دهی فراهم می‌کند. در حالی که استفاده از فناوری HUAWEI SuperCharge هوآوی با توان ۴۰ واتی، در مدت زمان ۳۰ دقیقه می‌تواند شارژ باتری را از صفر به ۷۰ درصد برساند.»

در بحث مؤلفه‌های سخت‌افزاری هم Huawei nova 7i از هشت گیگابایت رم کنار ۱۲۸ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی استفاده می‌کند تا امکان اجرای بدون دغدغه بازی‌ها و برنامه‌های مختلف و همچنین ذخیره‌سازی اطلاعات لازم فراهم شود. استفاده از چیپ‌ست ۷ نانومتری Kirin 810 کنار پردازشگر گرافیکی Mali-G52 پشتوانه لازم برای انجام امور سنگین و بازی‌های سطح‌بالا را فراهم می‌کند.

در بررسی سخت‌افزاری Huawei Nova 7i یه کمک اطلاعات به دست آمده از یکی از معتبرترین مراجع تست، بررسی و امتیاز دهی به گوشی‌های هوشمند، یعنی Antutu مقایسه کوتاه بین اکثر گوشی‌های میان رده موجود در بازار صورت گرفت که همانطور که در تصویر نیز مشخص است Nova 7i موفق به کسب بالاترین رده در میان هم‌ردیفان خود شده است.

صفحه‌نمایش وسیع با طراحی چشم‌نواز

Huawei Nova 7i از صفحه‌نمایش ۶.۴ اینچی Punch FullView FHD+ استفاده می‌کند. صفحه‌نمایشی که با حاشیه محدود، دارای نسبت ۹۰.۶ درصدی صفحه‌نمایش به بدنه است و با رزولوشن ۲۳۱۰ در ۱۰۸۰ پیکسل، به زیبایی دوربین سلفی را در دل خود جا داده. جایگزینی بریدگی با حفره برای دوربین جلو، باعث شده سنسور سلفی در قسمت بالا و سمت چپ گوشی تعبیه شود و از نظر بصری، ترکیب جذاب‌تری را در نمای جلوی گوشی به نمایش بگذارد.

Huawei Nova 7i با نمایش قدرتمند در بخش عکاسی و عملکرد سخت‌افزاری، همچنین استفاده از باتری با ظرفیت بالا، استانداردهای تازه و البته سطح بالایی را در گوشی‌های هوشمند میان‌رده ایجاد کرده است؛ استانداردهایی که سایر شرکت‌های فعال بازار، برای دست‌یابی به آن در این سطح قیمتی به چالش کشیده خواهند شد.

یکی از خبرهای مهمی که در این مراسم و توسط امیر پاشا، مدیر ارشد مارکتینگ دیجی‌کالا مطرح شد، این بود که رنگ صورتی یا Sakura Pink گوشی nova 7i به طور انحصاری توسط دیجی‌کالا عرضه خواهد شد.

امیر پاشا با اشاره به این که هوآوی یکی از بازیگران کلیدی در صنعت تکنولوژی است اشاره کرد که دیجی‌کالا همکاری ویژه‌ای با هوآوی دارد. از جمله آن که اپلیکیشن دیجی‌کالا یکی از نخستین اپ‌هایی محسوب می‌شود که با سرویس‌های موبایلی هوآوی سازگار شد.

این گوشی هوشمند به تازگی در ایران رونمایی شده و در آینده‌ای نزدیک در سبد محصولات هوآوی برای کاربران ایران موجود خواهد شد.

منبع متن: digikala