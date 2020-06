The post حضور قدرتمند هوآوی در بازارهای جهانی و ادامه پیشرفت با وجود محدویت‌ها appeared first on دیجی‌کالا مگ.

در حاشیه رویداد آنلاین معرفی محصولات جدید هوآوی، بابک فیاض معاون بخش موبایل توضیحاتی در مورد شرایط فعلی هوآوی در بازارهای جهان، میزان رشد آن در سال گذشته و همچنین وضعیت کنونی سرویس‌های موبایلی هوآوی یا HMS مطرح کرد که در ادامه به آن می‌پردازیم.

او ابتدا به تبیین شرایط هوآوی در بازار و میزان درآمد سالیانه آن در سال ۲۰۱۹ پرداخت. بر اساس گفته‌هایش میزان درآمد کل هوآوی در این سال به عدد ۱۲۰ میلیارد دلار رسیده که رشد ۱۸ درصدی نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد. او همچنین گفت: «همان طور که بسیاری می‌دانند، هوآوی قبل از مطرح‌شدن به عنوان یکی از تولیدکنندگان گوشی هوشمند در دنیا، یکی از برترین شرکت‌های مخابراتی دنیا نیز بوده است. امسال برای اولین بار میزان درآمد بخش محصولات تجاری هوآوی از بخش مخابراتی بیشتر بوده که نشان‌دهنده رشد قابل توجه هوآوی در این بخش است.”

با نگاهی کلی به تعداد دستگاه‌های فروخته‌شده و مقایسه آن با سال گذشته متوجه شتاب بالای رشد هوآوی می‌شویم.

نکته مهم دیگر صحبت‌های بابک فیاض اشاره به تثبیت جایگاه هوآوی به عنوان دومین فروشنده برتر گوشی هوشمند دنیا در سال ۲۰۱۹ بود. رتبه ای که هوآوی را بالاتر از اپل قرار داد و به دلیل ارائه محصولات باکیفیت به دست آمده است.

گوشی‌های دو سری پرچمدار هوآوی یعنی P و Mate موفق به فروش ۴۴ میلیونی در این سال و افزایش فروش ۵۰ درصدی شده‌اند. علاوه بر آن، یکی دیگر از سری گوشی‌های محبوب هوآوی سری قدرتمند و با ارزش Nova است که فروش این سری از مرز ۱۲۵ میلیون دستگاه عبور کرده است.

او با نگاهی به آینده و فناوری‌هایی که هوآوی به تازگی وارد آنها شده است، به دو حیطه گوشی‌های هوشمند نسل پنج (۵G) و لپ‌تاپ نیز اشاره کرد که در هر دو موفقیت‌های قابل توجهی به دست آمده و آینده روشنی پیش رو دارند.

بابک فیاض همچنین توضیحاتی در مورد اکوسیستم نرم‌افزاری اختصاصی هوآوی با نام HMS ارائه کرد و گفت: «سرویس‌های موبایلی هوآوی مدت‌هاست که توسط این شرکت در حال توسعه و گسترش بوده. اما پس از مشکلات پیش آمده بین هوآوی و دولت ایالات متحده آمریکا، رشد و توسعه هرچه بیشتر HMS تبدیل به هدف اصلی هوآوی شد. HMS به کمک همکاری با شرکای جهانی و سرمایه‌گذاری بالا به سرعت در حال رشد است. بزرگترین دستاورد HMS و هوآوی در این بخش ارائهApp Gallery به عنوان مارکت رسمی اپلیکیشن این شرکت محسوب می‌شود. این پلتفرم در همین فاصله زمانی کوتاه موفق به ثبت رکوردهایی بسیار خوبی شده است.“

این پلتفرم در بیش از ۱۷۰ کشور دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد و بیش از ۴۰۰ میلیون کاربر به صورت ماهانه از آن استفاده می‌کنند. هم‌ اکنون بیش از ۱.۳ میلیون نفر روی توسعه اپلیکیشن برای این مارکت فعالیت می‌کنند.

همچنین شرح کوتاهی از فعالیت‌های صورت گرفته در ایران نیز ارائه شد. همکاری تنگاتنگی با توسعه‌دهنگان اپلیکیشن در ایران اتفاق افتاده و از پس فعالیت‌های بسیار اکنون فقط چیزی حدود ۲% از کل اپلیکیشن‌ها با HMS هماهنگی ندارند که همین میزان کم نیز تحت توسعه بوده و به زودی هماهنگی لازم را پیدا خواهند کرد.

بابک فیاض در انتها تاکید کرد هوآوی همچنان از سیستم‌عامل اندروید استفاده کرده و HMS نیز بر بستر این سیستم عامل توسعه یافته است و به‌روزرسانی‌های امنیتی یا عمومی اندروید نیز همچنان برای گوشی‌های جدید هوآوی عرضه خواهند شد.

منبع متن: digikala