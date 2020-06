iOS 14 برای آیفون ۶S مثل این است که گلکسی اس ۶ اندروید ۱۱ دریافت کند!

در این مقطع صحبت کردن از این که «گوشی‌های اندرویدی یک مشکل جدی دارند و آن دریافت کردن بروزرسانی‌های بزرگ اندروید است»، دیگر قدیمی و تکراری شده است. تا به حال بسیاری درباره این مشکل نوشته‌اند و کمتر کسی پیدا می‌شود که با مشکل بودن این مسئله، موافق نباشد. حالا اما دلیلی که دوباره می‌خواهیم درباره آن صحبت کنیم، مراسم اخیر اپل و معرفی iOS 14 است.

این هفته اپل رسما جدیدترین نسخه از سیستم عامل خود برای سال ۲۰۲۰ را معرفی کرد و قرار است همه آیفون‌های از آیفون ۶S به بعد آن را دریافت کنند. برای مقایسه باید بگوییم که آیفون ۶S در سپتامبر سال ۲۰۱۵ معرفی شد و حالا پنج سال بعد، هنوز جدیدترین بروزرسانی‌های iOS را تا خرداد ماه سال آینده که iOS 15 معرفی شود، دریافت خواهد کرد. برای اینکه بدانید چقدر آیفون ۶S قدیمی به حساب می‌آید، بهترین فیلم آن سال Star Wars: Episode VII – The Force Awakens بود. آن زمان هنوز باراک اوباما رییس جمهور آمریکا بود و سریال محبوب و داغ آن روزها هم The Walking Dead بود.

حتی با اینکه آیفون ۶S قدیمی حساب می‌شود، اپل همچنان iOS 14 را برای آن عرضه می‌کند تا کاربران آن گوشی بتوانند یک سال دیگر هم از گوشی قدیمی خود استفاده کنند.

در همین حال، بهترین پرچمدار سال ۲۰۱۶ یعنی سامسونگ گلکسی اس ۶، آخرین بروزرسانی که دریافت کرده برای اندروید نوقا یا همان اندروید ۷ بوده است. تازه همین اندروید ۷ هم در سال ۲۰۱۶ معرفی شد اما سامسونگ بروزرسانی آن را در سال ۲۰۱۷ برای گلکسی اس ۶ عرضه کرد و این آخرین بروزرسانی اندروید برای این گوشی بوده است.

فقط یک لحظه تصور کنید که سامسونگ اعلام کند که گلکسی اس ۶ قرار است بروزرسانی اندروید ۱۱ را دریافت کند. قطعا سامسونگ انقدر نسبت به محصولات قدیمی خود و کاربران آن‌ها وفادار نیست که بخواهد اندروید ۱۱ را برای آن‌ها آماده کند اما در زمین رقیب، اپل همینقدر به کاربران قدیمی خود همچنان وفادار است.

این مقایسه قطعا درست نیست اما همچنان دردناک است

همانطور که پیش‌تر هم گفتیم، این موضوع که اندروید در آپدیت‌ها ضعیف است را بارها و بارها به آن پرداخته‌ایم. همچنین این نکته که چقدر گوشی‌های اندرویدی و آیفون‌ها تفاوت دارند و به سبب همین تفاوت‌ها است که حالا iOS 14 برای گوشی پنج سال پیش اپل هم عرضه می‌شود، برای بسیاری از ما روشن و قابل درک است.

به عبارت دیگر می‌دانیم که تفاوت‌های بین دو پلتفرم آنقدر زیاد است که این قیاس اصلا قیاس درستی نیست. سطح هماهنگی بین سیستم عامل و سخت‌افزار محصولات اپل واقعا در دنیای اندروید وجود ندارد چراکه پردازنده‌های مختلف توسط شرکت‌های مختلف استفاده می‌شوند تا گوشی‌های اندرویدی را بسازند و در نهایت شرکت دیگری به نام گوگل، سیستم عامل این گوشی‌ها را تولید می‌کند در صورتی که تمام این موارد در گوشی‌های آیفون، توسط یک شرکت و توسط اپل انجام می‌شوند. با این وجود اما همچنان دردناک است که آیفون پنج سال پیش بروزرسانی امروز iOS را دریافت می‌کند اما گوشی‌های اندرویدی پنج سال پیش، دو سه سالی است که هیچ بروزرسانی دریافت نکرده‌اند!

به این بحث که چقدر iOS 14 از ویژگی‌های اندروید تقلید کرده نیز کاری نداریم. ویژگی‌های جدید iOS 14 مثل ویجت‌ها، یا قابلیت تصویر در تصویر و یا لیستی مرتب شده از تمامی اپلیکیشن‌ها و تغییر اپلیکیشن‌های پیش‌فرض سیستم عامل، مواردی است که سامسونگ گلکسی اس ۶ از روز اول آن‌ها را داشته و حالا امروز ویژگی جدید برای همه آیفون‌ها به حساب می‌آید.

اما iOS 14 بیشتر از این‌ها است؛ ویژگی‌های امنیتی جدید، قابلیت‌های جدید آی‌مسج و موارد ریز و درشت دیگری که مطابق با استانداردهای ۲۰۲۰ هستند را می‌توان در آیفون ۵ سال پیش داشت. هرچقدر هم بگوییم که برخی ویژگی‌های امروز iOS 14 را در گوشی‌های اندرویدی قدیمی دیده بودیم، باز هم این واقعیت را نمی‌توانیم انکار کنیم که حتی گوشی پنج سال پیش اپل هم بالاخره این ویژگی‌ها را «دریافت می‌کند». در طرف دیگر حتی اگر همین امروز هزار دلار هزینه کنید تا بهترین گوشی سامسونگ برای امسال را خریداری کنید، در بهترین حالت سامسونگ گارانتی می‌کند که تا دو سال بروزرسانی‌های اندروید را دریافت کنید.

اگر iOS 14، اندروید ۱۱ بود…

فرقی ندارد که کدام سمت بحث «آیفون در مقابل اندروید» قرار دارید، قطعا نقات قوت و ضعف سیستم عامل مورد علاقه‌تان را می‌دانید. کاربران اندروید می‌دانند که بروزرسانی‌های نرم‌افزاری را با کنترل بیشتر روی تجربه کاربری از گوشی‌های خود تعویض کرده‌اند و از آن طرف آیفونی‌ها هم می‌دانند که آن‌ها قید مجموعه متنوعی از گوشی‌های مختلف را زده‌اند تا تجربه کاربری روان در اکوسیستم اپل داشته باشند.

اما با این وجود، تنها چیزی که شرکت‌هایی مثل سامسونگ، شیائومی، ال جی و حتی خود گوگل را از ارائه بروزرسانی‌های نرم‌افزاری باز می‌دارد، خود این شرکت‌ها هستند. گوگل مخصوصا؛ این شرکت هیچ بهانه منطقی ندارد برای اینکه نسل اول گوشی‌های پیکسل را به اندروید ۱۱ و یا حتی اندروید ۱۲ آپدیت نکند. اما با این وجود اندروید ۱۰ آخرین بروزرسانی است که رسما برای این گوشی‌ها عرضه شده است. اگر اپل می‌تواند iOS 14 را برای گوشی پنج سال پیش خود عرضه کند، قطعا نسل اول پیکسل هم توانایی اجرای اندروید ۱۱ را خواهد داشت.

برای اتمام این مقاله بد نیست نگاهی بیاندازیم به لیستی از بهترین پرچمداران اندرویدی که در سال‌های ۲۰۱۵ و بعد از آن شاهد آن‌ها بودیم. قطعا این گوشی‌ها هم می‌توانند مثل آیفون ۶S، آخرین نسل از سیستم عامل خود را دریافت کنند اما متاسفانه شرکت‌های سازنده آن‌ها، مثل اپل به کاربران گوشی‌های قدیمی خود وفادار نیستند.

خانواده گوشی‌های سامسونگ گلکسی اس ۶

سامسونگ گلکسی نوت ۵

گوگل نکسوس ۶P و نکسوس ۵X

گوگل پیکسل و پیکسل اکس‌ال

شیائومی می نوت پرو

سونی Xperia Z5، Xperia Z5 Premium و Xperia Z5 Compact

ال جی جی۴، جی۵ و جی۶

خانواده سامسونگ گلکسی اس ۷

اچ تی سی ۱۰

ال جی V10، V20 و V30

وان پلاس ۲، ۳، ۳T، وان پلاس ۵ و ۵T

موتو Z2 Force

Razer Phone و ریزر فون ۲

سامسونگ گلکسی نوت ۸

سامسونگ گلکسی اس ۸ و اس ۸ پلاس

ردمی نوت ۴

موتورولا موتو X4

